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НАТО не признает присоединение новых областей к России, заявил Столтенберг

НАТО не признает присоединение новых областей к России, заявил Столтенберг - РИА Новости, 30.09.2022

НАТО не признает присоединение новых областей к России, заявил Столтенберг

Члены НАТО никогда не признают вхождение новых субъектов в состав России, не изменят обязательств по поддержке Украины, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг в РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:06

2022-09-30T19:06

2022-09-30T19:43

россия

украина

нато

йенс столтенберг

владимир путин

донецкая народная республика

референдум в донбассе

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Члены НАТО никогда не признают вхождение новых субъектов в состав России, не изменят обязательств по поддержке Украины, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг в заявлении для прессы в Брюсселе."Союзники по НАТО никогда не признают эти территории частью России… Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье – это Украина, так же как и Крым", - отметил он.По словам Столтенберга, присоединение новых территорий к России не меняет сути конфликта. "Это остается агрессивной войной России против Украины, это не меняет нашу решимость поддерживать Украину", - указал он.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.

россия

украина

донецкая народная республика

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россия, украина, нато, йенс столтенберг, владимир путин, донецкая народная республика, референдум в донбассе, в мире