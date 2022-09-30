https://ria.ru/20220930/dogovory-1820703189.html

В Кремле подписали договоры о принятии новых территорий в состав России

В Кремле подписали договоры о принятии новых территорий в состав России - РИА Новости, 30.09.2022

В Кремле подписали договоры о принятии новых территорий в состав России

Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области подписали соглашения о вхождении этих территорий в состав России. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T18:24

2022-09-30T18:24

2022-09-30T18:24

владимир путин

денис пушилин

леонид пасечник

луганская народная республика

россия

херсонская область

совет федерации рф

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области подписали соглашения о вхождении этих территорий в состав России.Путин отметил, что жители этих регионов по собственной воле решили пойти на этот шаг. Он подчеркнул, что за их выбором стоит "наша общая судьба" и многолетняя история. По его словам, местное население решило быть с Родиной и жить ее судьбой.Договоры подписали президент России, руководители Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также главы Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.Государственная Дума и Совет Федерации в скором времени проведут и утвердят все необходимые процедуры. Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР эту инициативу поддержали 99,23% участников голосования, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

https://ria.ru/20220930/speech-1820637262.html

луганская народная республика

россия

херсонская область

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

владимир путин, денис пушилин, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, херсонская область , совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях