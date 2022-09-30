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В Кремле подписали договоры о принятии новых территорий в состав России - РИА Новости, 30.09.2022
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В Кремле подписали договоры о принятии новых территорий в состав России
В Кремле подписали договоры о принятии новых территорий в состав России - РИА Новости, 30.09.2022
В Кремле подписали договоры о принятии новых территорий в состав России
Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области подписали соглашения о вхождении этих территорий в состав России. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T18:24
2022-09-30T18:24
владимир путин
денис пушилин
леонид пасечник
луганская народная республика
россия
херсонская область
совет федерации рф
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области подписали соглашения о вхождении этих территорий в состав России.Путин отметил, что жители этих регионов по собственной воле решили пойти на этот шаг. Он подчеркнул, что за их выбором стоит "наша общая судьба" и многолетняя история. По его словам, местное население решило быть с Родиной и жить ее судьбой.Договоры подписали президент России, руководители Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также главы Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.Государственная Дума и Совет Федерации в скором времени проведут и утвердят все необходимые процедуры. Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР эту инициативу поддержали 99,23% участников голосования, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
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луганская народная республика
россия
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владимир путин, денис пушилин, леонид пасечник, луганская народная республика, россия, херсонская область , совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях
Владимир Путин, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Россия, Херсонская область , Совет Федерации РФ, Референдумы на освобожденных территориях
18:24 30.09.2022
 
В Кремле подписали договоры о принятии новых территорий в состав России

Путин подписал договоры о присоединении к России освобожденных территорий, ДНР и ЛНР

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области подписали соглашения о вхождении этих территорий в состав России.
Путин отметил, что жители этих регионов по собственной воле решили пойти на этот шаг. Он подчеркнул, что за их выбором стоит "наша общая судьба" и многолетняя история. По его словам, местное население решило быть с Родиной и жить ее судьбой.
Договоры подписали президент России, руководители Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также главы Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
Государственная Дума и Совет Федерации в скором времени проведут и утвердят все необходимые процедуры.
Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР эту инициативу поддержали 99,23% участников голосования, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.
Женщина смотрит телевизионную трансляцию выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вхождении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 16:06
Путин обратился к россиянам о вступлении новых регионов в состав страны
 
Владимир ПутинДенис ПушилинЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаРоссияХерсонская областьСовет Федерации РФРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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