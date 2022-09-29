https://ria.ru/20220929/vyplaty-1820260604.html
Минцифры попросило о выплатах мобилизованным сотрудникам IT-компаний
Минцифры попросило о выплатах мобилизованным сотрудникам IT-компаний - РИА Новости, 29.09.2022
Минцифры попросило о выплатах мобилизованным сотрудникам IT-компаний
Минцифры РФ просит руководителей IT-компаний и операторов связи обеспечить мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:17
2022-09-29T11:17
2022-09-29T11:17
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
частичная мобилизация в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819624527_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_8676e83a4c3f650ed93f4ebb05018ff9.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минцифры РФ просит руководителей IT-компаний и операторов связи обеспечить мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, оформить полисы ДМС для семей, рассказали в министерстве.Уточняется, что многие программисты, инженеры, специалисты в области кибербезопасности получат отсрочки, чтобы сохранить устойчивыми сети связи, "отразить кибератаки, поддержать существующие цифровые сервисы и запустить новые". Однако, как подчеркивают в министерстве, есть и те, кто будут нести военную службу."Просим руководителей IT-компаний и операторов связи позаботиться о мобилизованных сотрудниках: обеспечить их ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, оформить полисы ДМС для семей. Это минимум, который мы должны сделать сейчас", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.Минобороны также сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
https://ria.ru/20220929/vyezd-1820236247.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819624527_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_e1f7209d6f4f8aa3c8252ec309daecbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), частичная мобилизация в россии, россия
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Частичная мобилизация в России, Россия
Минцифры попросило о выплатах мобилизованным сотрудникам IT-компаний
Минцифры просит выплачивать 80 процентов зарплаты мобилизованным сотрудникам IT-компаний
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости.
Минцифры РФ просит руководителей IT-компаний и операторов связи обеспечить мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, оформить полисы ДМС для семей, рассказали
в министерстве.
Уточняется, что многие программисты, инженеры, специалисты в области кибербезопасности получат отсрочки, чтобы сохранить устойчивыми сети связи, "отразить кибератаки, поддержать существующие цифровые сервисы и запустить новые". Однако, как подчеркивают в министерстве, есть и те, кто будут нести военную службу.
"Просим руководителей IT-компаний и операторов связи позаботиться о мобилизованных сотрудниках: обеспечить их ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, оформить полисы ДМС для семей. Это минимум, который мы должны сделать сейчас", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу
, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
Минобороны также сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.