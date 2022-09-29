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Минцифры попросило о выплатах мобилизованным сотрудникам IT-компаний

Минцифры попросило о выплатах мобилизованным сотрудникам IT-компаний - РИА Новости, 29.09.2022

Минцифры попросило о выплатах мобилизованным сотрудникам IT-компаний

Минцифры РФ просит руководителей IT-компаний и операторов связи обеспечить мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T11:17

2022-09-29T11:17

2022-09-29T11:17

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

частичная мобилизация в россии

россия

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минцифры РФ просит руководителей IT-компаний и операторов связи обеспечить мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, оформить полисы ДМС для семей, рассказали в министерстве.Уточняется, что многие программисты, инженеры, специалисты в области кибербезопасности получат отсрочки, чтобы сохранить устойчивыми сети связи, "отразить кибератаки, поддержать существующие цифровые сервисы и запустить новые". Однако, как подчеркивают в министерстве, есть и те, кто будут нести военную службу."Просим руководителей IT-компаний и операторов связи позаботиться о мобилизованных сотрудниках: обеспечить их ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, оформить полисы ДМС для семей. Это минимум, который мы должны сделать сейчас", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.Минобороны также сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.

https://ria.ru/20220929/vyezd-1820236247.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), частичная мобилизация в россии, россия