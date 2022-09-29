Рейтинг@Mail.ru
Минцифры попросило о выплатах мобилизованным сотрудникам IT-компаний - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/vyplaty-1820260604.html
Минцифры попросило о выплатах мобилизованным сотрудникам IT-компаний
Минцифры попросило о выплатах мобилизованным сотрудникам IT-компаний - РИА Новости, 29.09.2022
Минцифры попросило о выплатах мобилизованным сотрудникам IT-компаний
Минцифры РФ просит руководителей IT-компаний и операторов связи обеспечить мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T11:17
2022-09-29T11:17
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
частичная мобилизация в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819624527_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_8676e83a4c3f650ed93f4ebb05018ff9.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минцифры РФ просит руководителей IT-компаний и операторов связи обеспечить мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, оформить полисы ДМС для семей, рассказали в министерстве.Уточняется, что многие программисты, инженеры, специалисты в области кибербезопасности получат отсрочки, чтобы сохранить устойчивыми сети связи, "отразить кибератаки, поддержать существующие цифровые сервисы и запустить новые". Однако, как подчеркивают в министерстве, есть и те, кто будут нести военную службу."Просим руководителей IT-компаний и операторов связи позаботиться о мобилизованных сотрудниках: обеспечить их ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, оформить полисы ДМС для семей. Это минимум, который мы должны сделать сейчас", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.Минобороны также сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
https://ria.ru/20220929/vyezd-1820236247.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819624527_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_e1f7209d6f4f8aa3c8252ec309daecbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), частичная мобилизация в россии, россия
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Частичная мобилизация в России, Россия
11:17 29.09.2022
 
Минцифры попросило о выплатах мобилизованным сотрудникам IT-компаний

Минцифры просит выплачивать 80 процентов зарплаты мобилизованным сотрудникам IT-компаний

© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в медиабанкМобилизованные жители города Севастополя и республики Крым принимают присягу
Мобилизованные жители города Севастополя и республики Крым принимают присягу - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Анна Садовникова
Перейти в медиабанк
Мобилизованные жители города Севастополя и республики Крым принимают присягу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минцифры РФ просит руководителей IT-компаний и операторов связи обеспечить мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, оформить полисы ДМС для семей, рассказали в министерстве.
Уточняется, что многие программисты, инженеры, специалисты в области кибербезопасности получат отсрочки, чтобы сохранить устойчивыми сети связи, "отразить кибератаки, поддержать существующие цифровые сервисы и запустить новые". Однако, как подчеркивают в министерстве, есть и те, кто будут нести военную службу.
"Просим руководителей IT-компаний и операторов связи позаботиться о мобилизованных сотрудниках: обеспечить их ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, оформить полисы ДМС для семей. Это минимум, который мы должны сделать сейчас", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.
Минобороны также сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
08:55
Состоящим на воинском учете нельзя сейчас покидать Россию, считает Володин
 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Частичная мобилизация в РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала