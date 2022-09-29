https://ria.ru/20220929/voenkomat-1820280935.html

В Саратовской области на границе с Казахстаном развернули пункт мобилизации

В Саратовской области на границе с Казахстаном развернули пункт мобилизации - РИА Новости, 29.09.2022

В Саратовской области на границе с Казахстаном развернули пункт мобилизации

В Саратовской области на границе с Казахстаном открылся мобильный пункт военкомата, сообщило региональное Министерство информации и массовых коммуникаций в... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T12:25

2022-09-29T12:25

2022-09-29T14:28

специальная военная операция на украине

россия

саратовская область

казахстан

частичная мобилизация в россии

общество

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САРАТОВ, 29 сен — РИА Новости. В Саратовской области на границе с Казахстаном открылся мобильный пункт военкомата, сообщило региональное Министерство информации и массовых коммуникаций в Telegram.Также сегодня власти Астраханской области сообщили о планах открыть пункт мобилизации на КПП "Караозек" на границе с Казахстаном. В Красноярском районе региона ввели режим повышенной готовности из-за многокилометровой очереди желающих выехать из России. Подчеркивается, что скопление транспорта нарушило привычную жизнь населения: понтонная переправа не справляется с нагрузкой, детей из близлежащего села не удалось отвезти в школу.В свою очередь, власти Казахстана подтвердили, что поток россиян, желающих пересечь границу, вырос. По словам президента Касым-Жомарта Токаева, "это политический и гуманитарный вопрос", Астана проведет консультации с Москвой.Двадцать седьмого сентября пункт мобилизации открыли на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией. Сообщается, что повестки там вручают жителям всех регионов России, подлежащих призыву. Как подчеркивают власти, это не означает моментальной отправки на призывной пункт, но неявка в военкомат повлечет прописанные в законе последствия.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о росте количества выезжающих за рубеж заявил, что ему ничего не известно о возможном закрытии границ в связи с частичной мобилизацией.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих из запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в настоящий момент военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.

https://ria.ru/20220929/punkt-1820253779.html

https://ria.ru/20220927/kazakhstan-1819730023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, саратовская область, казахстан, частичная мобилизация в россии, общество