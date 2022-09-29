Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области на границе с Казахстаном развернули пункт мобилизации - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/voenkomat-1820280935.html
В Саратовской области на границе с Казахстаном развернули пункт мобилизации
В Саратовской области на границе с Казахстаном развернули пункт мобилизации - РИА Новости, 29.09.2022
В Саратовской области на границе с Казахстаном развернули пункт мобилизации
В Саратовской области на границе с Казахстаном открылся мобильный пункт военкомата, сообщило региональное Министерство информации и массовых коммуникаций в... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T12:25
2022-09-29T14:28
специальная военная операция на украине
россия
саратовская область
казахстан
частичная мобилизация в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455231_0:279:3025:1980_1920x0_80_0_0_5de45a9322df8af6bc6161cbaeba6d0b.jpg
САРАТОВ, 29 сен — РИА Новости. В Саратовской области на границе с Казахстаном открылся мобильный пункт военкомата, сообщило региональное Министерство информации и массовых коммуникаций в Telegram.Также сегодня власти Астраханской области сообщили о планах открыть пункт мобилизации на КПП "Караозек" на границе с Казахстаном. В Красноярском районе региона ввели режим повышенной готовности из-за многокилометровой очереди желающих выехать из России. Подчеркивается, что скопление транспорта нарушило привычную жизнь населения: понтонная переправа не справляется с нагрузкой, детей из близлежащего села не удалось отвезти в школу.В свою очередь, власти Казахстана подтвердили, что поток россиян, желающих пересечь границу, вырос. По словам президента Касым-Жомарта Токаева, "это политический и гуманитарный вопрос", Астана проведет консультации с Москвой.Двадцать седьмого сентября пункт мобилизации открыли на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией. Сообщается, что повестки там вручают жителям всех регионов России, подлежащих призыву. Как подчеркивают власти, это не означает моментальной отправки на призывной пункт, но неявка в военкомат повлечет прописанные в законе последствия.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о росте количества выезжающих за рубеж заявил, что ему ничего не известно о возможном закрытии границ в связи с частичной мобилизацией.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих из запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в настоящий момент военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
https://ria.ru/20220929/punkt-1820253779.html
https://ria.ru/20220927/kazakhstan-1819730023.html
россия
саратовская область
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455231_35:0:2764:2047_1920x0_80_0_0_b97c509e859570202f62b2a0d24c843b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, саратовская область, казахстан, частичная мобилизация в россии, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Саратовская область, Казахстан, Частичная мобилизация в России, Общество
12:25 29.09.2022 (обновлено: 14:28 29.09.2022)
 
В Саратовской области на границе с Казахстаном развернули пункт мобилизации

В Саратовской области на границе с Казахстаном начал работу мобильный пункт военкомата

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военный билет. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 29 сен — РИА Новости. В Саратовской области на границе с Казахстаном открылся мобильный пункт военкомата, сообщило региональное Министерство информации и массовых коммуникаций в Telegram.

"На пограничном пункте пропуска "Озинки" начал работу мобильный пункт военного комиссариата. Жителям региона призывного возраста сотрудники военкомата и полиции вручают повестки для уточнения документов воинского учета, а также разъясняют гражданам порядок действий при частичной мобилизации", — говорится в публикации.

Также сегодня власти Астраханской области сообщили о планах открыть пункт мобилизации на КПП "Караозек" на границе с Казахстаном. В Красноярском районе региона ввели режим повышенной готовности из-за многокилометровой очереди желающих выехать из России. Подчеркивается, что скопление транспорта нарушило привычную жизнь населения: понтонная переправа не справляется с нагрузкой, детей из близлежащего села не удалось отвезти в школу.
В свою очередь, власти Казахстана подтвердили, что поток россиян, желающих пересечь границу, вырос. По словам президента Касым-Жомарта Токаева, "это политический и гуманитарный вопрос", Астана проведет консультации с Москвой.
Пограничный пункт - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
10:42
На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут пункт мобилизации
Двадцать седьмого сентября пункт мобилизации открыли на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией. Сообщается, что повестки там вручают жителям всех регионов России, подлежащих призыву. Как подчеркивают власти, это не означает моментальной отправки на призывной пункт, но неявка в военкомат повлечет прописанные в законе последствия.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о росте количества выезжающих за рубеж заявил, что ему ничего не известно о возможном закрытии границ в связи с частичной мобилизацией.
Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих из запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в настоящий момент военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
Астана - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 11:37
В Казахстане оценили возможность выдачи разыскиваемых военкоматами россиян
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСаратовская областьКазахстанЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала