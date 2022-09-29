12:25 29.09.2022 (обновлено: 14:28 29.09.2022)
В Саратовской области на границе с Казахстаном развернули пункт мобилизации
В Саратовской области на границе с Казахстаном начал работу мобильный пункт военкомата
Военный билет. Архивное фото
САРАТОВ, 29 сен — РИА Новости. В Саратовской области на границе с Казахстаном открылся мобильный пункт военкомата, сообщило региональное Министерство информации и массовых коммуникаций в Telegram.
"На пограничном пункте пропуска "Озинки" начал работу мобильный пункт военного комиссариата. Жителям региона призывного возраста сотрудники военкомата и полиции вручают повестки для уточнения документов воинского учета, а также разъясняют гражданам порядок действий при частичной мобилизации", — говорится в публикации.
Также сегодня власти Астраханской области сообщили о планах открыть пункт мобилизации на КПП "Караозек" на границе с Казахстаном. В Красноярском районе региона ввели режим повышенной готовности из-за многокилометровой очереди желающих выехать из России. Подчеркивается, что скопление транспорта нарушило привычную жизнь населения: понтонная переправа не справляется с нагрузкой, детей из близлежащего села не удалось отвезти в школу.
В свою очередь, власти Казахстана подтвердили, что поток россиян, желающих пересечь границу, вырос. По словам президента Касым-Жомарта Токаева, "это политический и гуманитарный вопрос", Астана проведет консультации с Москвой.
Двадцать седьмого сентября пункт мобилизации открыли на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией. Сообщается, что повестки там вручают жителям всех регионов России, подлежащих призыву. Как подчеркивают власти, это не означает моментальной отправки на призывной пункт, но неявка в военкомат повлечет прописанные в законе последствия.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о росте количества выезжающих за рубеж заявил, что ему ничего не известно о возможном закрытии границ в связи с частичной мобилизацией.
Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих из запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в настоящий момент военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.