https://ria.ru/20220929/trimmer-1820443105.html

Не заводится бензиновый триммер: как самостоятельно найти причину

Не заводится бензиновый триммер: причины проблем с запуском бензокос и мотокос

Не заводится бензиновый триммер: как самостоятельно найти причину

Бензиновый триммер (иногда устройство еще называют бензокосой, мотокосой) может выйти из строя по разным причинам, например, после зимы, если его долго не... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T20:00

2022-09-29T20:00

2022-09-29T20:00

дача

растения

техника

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Бензиновый триммер (иногда устройство еще называют бензокосой, мотокосой) может выйти из строя по разным причинам, например, после зимы, если его долго не использовать. Что делать, если триммер не заводится или практически сразу после запуска глохнет, почему в нем пропадает искра, возможные причины неисправностей и способы их устранения - в материале РИА Новости.Не заводится триммерС помощью современного инструмента для покоса травы можно быстро привести в порядок дачный и придомовой участок. Триммер поможет аккуратно скосить растительность даже в условиях неровного рельефа. Весят такие приборы относительно немного, так что их использование и, при необходимости, транспортировка не составят большого труда. В зависимости от мощности они могут справиться не только с травой, но и с кустарниками.Для работы на участке существуют различные виды триммеров. Чаще всего собственникам загородных домов и дач приходится выбирать между бензиновым и электрическим инструментом (последние, в свою очередь, делятся на те, что работают от сети и от аккумулятора). У каждого из этих видов есть свои преимущества и недостатки, а конечный выбор во многом зависит от того, какие задачи придется решать при помощи инструмента его владельцу.Многие отдают предпочтение именно бензиновым триммерам. Дальше речь пойдет о возможных неисправностях именно в таком варианте инструмента. Как правило, для регулярного скашивания придомового участка вполне будет достаточно мощности двухтактного двигателя.Причины проблем с запускомС поломкой человек рискует столкнуться после того, как инструмент долгое время не использовался, например, после хранения в течение зимних месяцев.Чтобы запустить двигатель триммера, необходимо провести ряд манипуляций, правила выполнения и последовательность которых прописаны в инструкции к инструменту. Однако порой, даже если владелец все делает правильно, триммер вдруг отказывается заводиться. Причины этого могут быть самыми разными: от качества или срока хранения топлива до неисправности одной или нескольких деталей в двигателе.Если нет возможности оперативно отдавать триммер в ремонт, можно попробовать определить причину неисправности можно самостоятельно, проверив инструмент на самые распространенные источники проблем.Неисправность двигателяЧтобы выявить причину возникших проблем, владельцу триммера стоит одну за другой проверить ключевые детали двигателя своего инструмента. Во многих случаях определить источник неполадок можно самостоятельно, не обращаясь к помощи специалистов.Неисправность сапунаПриступая к проверке основных узлов триммера в поисках возможных причин неполадок, стоит обратить внимание на сапун - клапан, который помогает выравнивать давление в двигателе. Фактически он пропускает в бензобак необходимый для его правильной работы воздух.Убедиться в том, что причиной неисправности стала именно эта деталь, можно простыми манипуляциями. Для этого достаточно открыть крышку бензобака: если при этом слышится характерный звук от резкого всасывания внутрь воздуха, значит, подозревать в проблемах с запуском триммера стоит именно сапун. К слову, данную деталь можно аккуратно прочистить и вернуть на место либо заменить.Неисправность праймераЕсли триммер отказывается заводиться, обратите внимание на состояние праймера. Функция этой детали - принудительная подкачка топлива в карбюратор инструмента, чтобы быстро запустить триммер с остывшим двигателем. Представляет она собой специальную кнопку на корпусе, которую необходимо нажимать на старте запуска.На мысль о том, что корень проблемы кроется именно в работе праймера, владельца триммера должен навести тот факт, что даже после многочисленных попыток запустить двигатель "на холодную", положительного результата удается достичь с большим трудом.Неисправность карбюратораНа неисправность карбюратора в триммере могут намекать сразу несколько "симптомов". Например, двигатель очень тяжело заводится как в "холодном", так и в "горячем" состоянии либо с большим трудом набирает нужные обороты. При этом карбюратор вовсе не обязательно будет неисправен; возможно, его просто необходимо отрегулировать.Для того, чтобы определить, чем именно вызваны неполадки в карбюраторе, его, как правило, необходимо разобрать. Однако делать это без необходимых знаний и навыков не рекомендуется.Неисправность привода воздушной заслонкиКогда триммер плохо заводится при непрогретом моторе, причина неисправности может крыться в неправильной работе воздушной заслонки. Если данная деталь неисправна, то двигатель все равно может запускаться, однако при этом перевод рычага заслонки в нужное положение не дает ожидаемого эффекта.Функция такой заслонки - перекрыть в нужный момент подачу воздуха, но если она плохо держится, инструмент не будет работать должным образом. В этом случае неисправную деталь придется заменить.Неисправность системы зажиганияКак правило. система зажигания триммеров включает в себя три элемента. Первый (и основной) - это катушка зажигания. Она состоит из сердечника и нескольких обмоток. Второй элемент - это так называемый маховик, на котором расположено несколько магнитов. Третий - свеча зажигания, на которой образуется необходимая искра для того, чтобы воспламенить топливо.Одна из самых распространенных неисправностей, из-за которой триммер отказывается включаться в работу - это нарушение в параметрах зазора между магнитами и катушкой зажигания. Оптимальным считается показатель в 0,2 мм. В силу различных причин это расстояние может увеличиваться, а вот энергия получающейся при этом искры, наоборот, заметно снижается.К появлению проблем может привести и неисправность самой катушки зажигания. Проверить ее работоспособность можно несколькими способами, например, замерив показатели сопротивления на ней.Еще одним источником возможной неисправности может стать и установленная в триммере свеча зажигания. Оценить состояние такой свечи можно без дополнительного оборудования, достаточно лишь выкрутить ее и внимательно осмотреть внешний вид и целостность ее контактов. У детали, которая была в работе, допускается появлением налета, однако если он черного или белого цвета - значит, свеча не до конца исправна. Проверить нужно и зазор свечи, в среднем он должен составлять 1 мм.На наличие проблем может указывать и тот факт, что выкрученная из системы зажигания свеча оказалась мокрой. В этом случае свечу нужно предварительно высушить любым допустимым способом и только потом проверять, работает она или нет.Качество топливаПервое, что стоит сделать, если триммер по неизвестным причинам отказывается заводиться - это проверить, есть ли в бензобаке инструмента топливо. Однако даже если в баке есть бензин (при условии, что с герметичностью оборудования все в порядке, испаряется эта жидкость очень медленно), нет гарантии. что после длительного перерыва он будет пригоден для работы.Также важно помнить, что каждый тип двигателя в подобных инструментах предъявляет свои требования к качеству и составу топлива. Например, для двухтактных двигателей используется смесь бензина и масла в установленных производителем пропорциях.В этом случае для того, чтобы наладить работу инструмента, некачественное топливо необходимо слить и заменить на свежее.Нарушение процедуры запуска двигателяНесмотря на тот факт, что к каждому прибору должна прилагаться соответствующая инструкция по эксплуатации, многие новоиспеченные обладатели триммеров предпочитают разбираться в принципах их работы своими силами, без печатных "подсказок". И порой при этом совершают ошибки, из-за которых и не получается запустить двигатель инструмента.Еще один не менее вероятный вариант - после длительного перерыва в работе человек может попросту забыть верный порядок действий при запуске двигателя. Так что если есть подозрение, что причина неисправности триммера кроется именно в этом, стоит перечитать инструкцию (или прочитать ее впервые).Короткое замыкание проводовПорой проблемы с запуском двигателя триммера могут заключаться в неисправной проводке. В процессе работы инструмента или из-за низкого качества того материала, который используется для изоляции проводов, может произойти замыкание. Вернуть инструмент в работу должна помочь замена поврежденных участков проводов.Засор в воздушном фильтреК проблемам в работе триммера может привести засор, образовавшийся в воздушном фильтре. На это может указывать черный налет, образующийся на свече зажигания. Впрочем, даже с засоренным фильтром триммер зачастую запускается, однако полноценно работать инструмент в таких условиях не может и быстро глохнет, а также заметно теряет в производительности.Убедиться в том, что корень проблемы кроется именно в неисправности воздушного фильтра, можно, если попробовать запустить триммер без этого фильтра (однако длительное время эксплуатировать инструмент таким образом не стоит). Если невооруженным глазом видно, что фильтр явно нуждается в чистке, необходимые манипуляции нужно проводить в соответствии с прилагаемой к инструменту инструкцией. А если смена фильтра не производилась уже очень давно, деталь можно попросту заменить.Засор в топливном фильтреЗасориться может не только воздушный, но и топливный фильтр триммера, который отвечает за то, чтобы в карбюратор поступала очищенная от посторонних примесей смесь масла и бензина. С такой проблемой могут столкнуться владельцы триммеров, которые используют для заправки инструмента не очень качественное топливо либо бензин оставался в баке длительное время.Порой даже при такой проблеме двигатель бензокосы все же запускается, но работает он при этом недолго и быстро глохнет. Если после проверки состояния фильтра выяснилось, что он забит грязью, владельцу триммера необходимо задуматься о его замене.Нарушение герметичности топливных шланговНа то, что в триммере нарушена герметичность топливных шлангов, может указывать сильный запах бензина, который появляется после запуска инструмента. Если внешний вид этих трубок явно оставляет желать лучшего или, например, они слишком легко, практически без усилий отсоединяются от праймера, то они, скорей всего, требуют замены.ДиагностикаПричину неисправности в триммере далеко не всегда можно определить с первого взгляда. Порой для того, чтобы найти источник проблемы, необходимо провести тщательную диагностику. Вот некоторые из ситуаций, с которыми чаще всего рискуют столкнуться владельцы триммера, и те причины, которые теоретически могут к ним привести.Не заводится "на горячую"Помехой для того, чтобы завести триммер с прогретым двигателем, могут служить самые разные обстоятельства. Например, забитый грязью фильтр, засорившиеся отверстия вентиляции или неисправность, связанная с катушкой зажигания. Именно эти элементы в подобной ситуации нужно проверить в первую очередь.Не заводится "на холодную"Неправильный зазор между катушкой и маховиком также может привести к тому, что владелец триммера столкнется с проблемами и при попытках завести двигатель инструмента "на холодную". Помимо этого имеет смысл проверить воздушную заслонку, праймер или сапун.Подобная проблема также может возникнуть, если в двигателе триммера недостаточная компрессия.Плохо заводится на всех режимахЕще одна достаточно распространенная ситуация - вне зависимости от того, прогрелся или нет перед запуском двигатель, заводится триммер плохо или не заводится вовсе. Причина данной ситуации может варьироваться от плохого качества бензина либо его недостаточного количества до неисправности свечи, сапуна или других деталей.Заводится и сразу глохнетЕсли двигатель триммера заводится, но практически сразу, несмотря на старания владельца, начинает глохнуть, первым под подозрения должно попасть находящееся в бензобаке топливо. Возможно, оно уже не подходит для работы инструменты и требует замены.Аналогичную проблему может спровоцировать также загрязнившийся сапун либо топливный фильтр, которые также имеет смысл проверить.Искра есть, а свеча сухаяВладельцы инструментов могут столкнуться и с такой ситуацией: двигатель бензокосы не желает заводиться, при этом свеча зажигания сухая (то есть на нее не попадают излишки топлива), а искра на ней есть. Если такое произошло, можно проверить целостность топливных шлангов, а также исправность фильтров и карбюратора.Искра есть, а свеча мокраяВ аналогичной ситуации, но при условии, что свеча зажигания вдруг оказалась мокрой, первое, что должно прийти на ум владельцу инструмента - в камере сгорания триммера по какой-то причине оказывается чересчур много бензина либо, наоборот. слишком мало воздуха. Виноват в этом может быть забившийся фильтр, неисправность воздушной заслонки или других элементов триммера.Если у человека нет возможности проверить наличие искры, то причину проблему стоит искать также и в возможной неисправности самой свечи. Прежде всего ее нужно просушить. чтобы можно было оценить визуальное состояние, и, если есть сомнения в ее работоспособности - заменить.Нет искрыОтсутствие искры - повод проверить состояние проводов в инструменте: не исключено, что произошло замыкание и кнопка, включающая и выключающая триммер, попросту не работает. Другая возможная причина отсутствия искры - это неисправность самой свечи, на которой искра должна появляться (например, увеличился зазор) или проблемы с блоком зажигания.Правила хранения триммераМногие владельцы триммеров сталкиваются с проблемами при запуске после длительного хранения инструмента, в том числе - после того, как триммер вернулся с зимовки. Именно поэтому так важно соблюдать правила хранения инструмента.Правило 1 - обязательно избавить двигатель триммера от всех остатков топлива, а сам инструмент очистить и поместить в сухое помещение.Правило 2 - если перед тем, как убрать инструмент на длительное хранение, владелец обнаружил в нем дефекты или неисправности, лучше не откладывать ремонт до весны и привести все в порядок заранее, чтобы проблема не усугубилась.Правила эксплуатации триммераПеред тем, как приступить к работе с новым инструментом, владельцу стоит внимательно изучить прилагающуюся к нему инструкцию. Ведь даже если человек держит в руках далеко не первый триммер, с которым ему приходится иметь дело, нельзя исключать, что именно этот инструмент будет иметь определенные особенности, которые важно учитывать и соблюдать в процессе запуска, работы и хранения.Порой в попытках сэкономить время на заправке двигателя, владелец триммера заранее готовит большой объем топливной смеси для инструмента. При этом важно учитывать, что долго хранить такую смесь не рекомендуется, так как при длительном хранении страдает ее качество. А это, в свою очередь, может негативно отразиться на работе инструмента. Готовить топливную смесь необходимо в соответствии с инструкцией.Во время работы с триммером нужно следить, чтобы он сильно не перегревался. Если подобное происходит регулярно, инструмент рискует быстрее выйти из строя. Не стоит ждать, когда отдельные детали триммера засорятся настолько, что остановят его работу. Периодически инструмент нужно осматривать и проверять.Советы экспертовДаже если человек достаточно владеет технической информацией и разбирается в устройстве триммеров, бензокос и других аналогичных инструментов, самостоятельно разбирать те или иные детали (тем более сложные) все же не рекомендуется. В случае неудачи это грозит более серьезной поломкой инструмента, даже если изначально неисправность была совсем незначительная.Многих владельцев инструмента волнует и вопрос, как нужно правильно работать триммером. “Поддерживаем максимальные обороты (то есть полный газ) и в таком режиме косим, пока есть необходимость и силы, - говорит Алексей Шихов, руководитель сервисного отделения компании ООО "АЛ-КО КОБЕР". - При этом перегазовку делать необязательно. При такой работе главное - меньше холостого хода. Смесь сгорает (масло и бензин), когда даешь больше газу, и при этом поршневая остается чистой”.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дача, растения, техника