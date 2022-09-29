Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Астану - РИА Новости, 29.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/putin-1820300113.html
Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Астану
Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Астану - РИА Новости, 29.09.2022
Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Астану
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о визите главы РФ Владимира Путина в Астану сообщил, что пока рано задавать вопросы РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:14
2022-09-29T13:14
политика
владимир путин
россия
астана
казахстан
в мире
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594818258_0:152:2975:1825_1920x0_80_0_0_194450ccd1d755bd5493ca732410446a.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о визите главы РФ Владимира Путина в Астану сообщил, что пока рано задавать вопросы об этом, планы не менялись.Ранее помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что Путин в октябре примет участие в Астане в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ, а также проведет встречу на высшем уровне в формате "Россия – Центральная Азия"."Пока еще рано такие вопросы задавать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента визит в Астану в октябре.Отвечая на дополнительный вопрос журналистов, не поменялись ли планы по этой поездке, пресс-секретарь президента ответил, что нет."Нет, никакие планы не менялись. Пока просто мы анонсируем в определенны сроки. Нет, планы не менялись", - сказал он.
https://ria.ru/20220929/kontsert-1820298818.html
https://ria.ru/20220929/putin-1820297534.html
россия
астана
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594818258_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_ba2f3709d86aeced4282d89ee52ccbec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, россия, астана, казахстан, в мире, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Россия, Астана, Казахстан, В мире, Дмитрий Песков
13:14 29.09.2022
 
Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Астану

Пресс-секретарь президента Песков: пока рано задавать вопросы о поездке Путина в Астану

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о визите главы РФ Владимира Путина в Астану сообщил, что пока рано задавать вопросы об этом, планы не менялись.
Ранее помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что Путин в октябре примет участие в Астане в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ, а также проведет встречу на высшем уровне в формате "Россия – Центральная Азия".
Участники флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
13:10Специальная военная операция на Украине
Песков не исключил, что Путин посетит концерт в Москве 30 сентября
"Пока еще рано такие вопросы задавать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента визит в Астану в октябре.
Отвечая на дополнительный вопрос журналистов, не поменялись ли планы по этой поездке, пресс-секретарь президента ответил, что нет.
"Нет, никакие планы не менялись. Пока просто мы анонсируем в определенны сроки. Нет, планы не менялись", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
13:06
Песков рассказал о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияАстанаКазахстанВ миреДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала