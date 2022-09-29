https://ria.ru/20220929/putin-1820300113.html
Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Астану
Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Астану - РИА Новости, 29.09.2022
Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Астану
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о визите главы РФ Владимира Путина в Астану сообщил, что пока рано задавать вопросы РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:14
2022-09-29T13:14
2022-09-29T13:14
политика
владимир путин
россия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о визите главы РФ Владимира Путина в Астану сообщил, что пока рано задавать вопросы об этом, планы не менялись.Ранее помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что Путин в октябре примет участие в Астане в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ, а также проведет встречу на высшем уровне в формате "Россия – Центральная Азия"."Пока еще рано такие вопросы задавать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента визит в Астану в октябре.Отвечая на дополнительный вопрос журналистов, не поменялись ли планы по этой поездке, пресс-секретарь президента ответил, что нет."Нет, никакие планы не менялись. Пока просто мы анонсируем в определенны сроки. Нет, планы не менялись", - сказал он.
https://ria.ru/20220929/kontsert-1820298818.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Астану
Пресс-секретарь президента Песков: пока рано задавать вопросы о поездке Путина в Астану