https://ria.ru/20220929/putin-1820300113.html

Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Астану

Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Астану - РИА Новости, 29.09.2022

Песков ответил на вопрос о поездке Путина в Астану

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о визите главы РФ Владимира Путина в Астану сообщил, что пока рано задавать вопросы РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:14

2022-09-29T13:14

2022-09-29T13:14

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россия

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дмитрий песков

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о визите главы РФ Владимира Путина в Астану сообщил, что пока рано задавать вопросы об этом, планы не менялись.Ранее помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что Путин в октябре примет участие в Астане в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии и в саммите СНГ, а также проведет встречу на высшем уровне в формате "Россия – Центральная Азия"."Пока еще рано такие вопросы задавать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента визит в Астану в октябре.Отвечая на дополнительный вопрос журналистов, не поменялись ли планы по этой поездке, пресс-секретарь президента ответил, что нет."Нет, никакие планы не менялись. Пока просто мы анонсируем в определенны сроки. Нет, планы не менялись", - сказал он.

https://ria.ru/20220929/kontsert-1820298818.html

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Владимир Лаврентьев

политика, владимир путин, россия, астана, казахстан, в мире, дмитрий песков