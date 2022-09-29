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На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут пункт мобилизации - РИА Новости, 29.09.2022
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На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут пункт мобилизации
На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут пункт мобилизации - РИА Новости, 29.09.2022
На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут пункт мобилизации
В Астраханской области на КПП "Караузек" у границы с Казахстаном откроют пункт мобилизации, сообщили в администрации губернатора региона. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:42
2022-09-29T11:30
казахстан
астраханская область
частичная мобилизация в россии
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен — РИА Новости. В Астраханской области на КПП "Караузек" у границы с Казахстаном откроют пункт мобилизации, сообщили в администрации губернатора региона.Кроме того, в Красноярском районе Астраханской области ввели режим повышенной готовности.Как пояснили власти, на границе выстроилась многокилометровая очередь из легковых машин, в которой вынуждены стоять и фуры. Скопление транспорта нарушило привычную жизнь населения: понтонная переправа не справляется с нагрузкой, детей из близлежащего села не удалось отвезти в школу.Власти Казахстана на этой неделе сообщали об увеличении потока россиян, желающих пересечь границу. По словам президента республики Касым-Жомарта Токаева, "это политический и гуманитарный вопрос", Астана проведет консультации с Москвой.Двадцать седьмого сентября пункт мобилизации открыли на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией. Сообщается, что повестки там вручают жителям всех регионов России, подлежащих призыву. Как подчеркивают власти, это не означает моментальной отправки на призывной пункт, но неявка в военкомат повлечет прописанные в законе последствия.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о росте количества выезжающих за рубеж, ему ничего не известно о возможном закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
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казахстан, астраханская область, частичная мобилизация в россии, россия
Казахстан, Астраханская область, Частичная мобилизация в России, Россия
10:42 29.09.2022 (обновлено: 11:30 29.09.2022)
 
На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут пункт мобилизации

На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут временный пункт мобилизации

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкПограничный пункт
Пограничный пункт - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен — РИА Новости. В Астраханской области на КПП "Караузек" у границы с Казахстаном откроют пункт мобилизации, сообщили в администрации губернатора региона.

"В пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата. В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток", — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в Красноярском районе Астраханской области ввели режим повышенной готовности.
Как пояснили власти, на границе выстроилась многокилометровая очередь из легковых машин, в которой вынуждены стоять и фуры. Скопление транспорта нарушило привычную жизнь населения: понтонная переправа не справляется с нагрузкой, детей из близлежащего села не удалось отвезти в школу.
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Власти Казахстана на этой неделе сообщали об увеличении потока россиян, желающих пересечь границу. По словам президента республики Касым-Жомарта Токаева, "это политический и гуманитарный вопрос", Астана проведет консультации с Москвой.
Двадцать седьмого сентября пункт мобилизации открыли на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией. Сообщается, что повестки там вручают жителям всех регионов России, подлежащих призыву. Как подчеркивают власти, это не означает моментальной отправки на призывной пункт, но неявка в военкомат повлечет прописанные в законе последствия.
Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о росте количества выезжающих за рубеж, ему ничего не известно о возможном закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации.
Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
 
КазахстанАстраханская областьЧастичная мобилизация в РоссииРоссия
 
 
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