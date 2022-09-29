https://ria.ru/20220929/punkt-1820253779.html

На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут пункт мобилизации

На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут пункт мобилизации - РИА Новости, 29.09.2022

На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут пункт мобилизации

В Астраханской области на КПП "Караузек" у границы с Казахстаном откроют пункт мобилизации, сообщили в администрации губернатора региона. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T10:42

2022-09-29T10:42

2022-09-29T11:30

казахстан

астраханская область

частичная мобилизация в россии

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен — РИА Новости. В Астраханской области на КПП "Караузек" у границы с Казахстаном откроют пункт мобилизации, сообщили в администрации губернатора региона.Кроме того, в Красноярском районе Астраханской области ввели режим повышенной готовности.Как пояснили власти, на границе выстроилась многокилометровая очередь из легковых машин, в которой вынуждены стоять и фуры. Скопление транспорта нарушило привычную жизнь населения: понтонная переправа не справляется с нагрузкой, детей из близлежащего села не удалось отвезти в школу.Власти Казахстана на этой неделе сообщали об увеличении потока россиян, желающих пересечь границу. По словам президента республики Касым-Жомарта Токаева, "это политический и гуманитарный вопрос", Астана проведет консультации с Москвой.Двадцать седьмого сентября пункт мобилизации открыли на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией. Сообщается, что повестки там вручают жителям всех регионов России, подлежащих призыву. Как подчеркивают власти, это не означает моментальной отправки на призывной пункт, но неявка в военкомат повлечет прописанные в законе последствия.Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о росте количества выезжающих за рубеж, ему ничего не известно о возможном закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.

https://ria.ru/20220929/vyezd-1820236247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

казахстан, астраханская область, частичная мобилизация в россии, россия