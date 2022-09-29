10:42 29.09.2022 (обновлено: 11:30 29.09.2022)
На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут пункт мобилизации
На границе с Казахстаном в Астраханской области развернут временный пункт мобилизации
Пограничный пункт. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен — РИА Новости. В Астраханской области на КПП "Караузек" у границы с Казахстаном откроют пункт мобилизации, сообщили в администрации губернатора региона.
"В пункте пропуска начали сверять документы выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации и не выпускать граждан, подходящих под критерии призыва, не имеющих права на отсрочку от частичной мобилизации или разрешения на выезд от военного комиссариата. В ближайшие дни на границе с Казахстаном будет развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток", — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, в Красноярском районе Астраханской области ввели режим повышенной готовности.
Как пояснили власти, на границе выстроилась многокилометровая очередь из легковых машин, в которой вынуждены стоять и фуры. Скопление транспорта нарушило привычную жизнь населения: понтонная переправа не справляется с нагрузкой, детей из близлежащего села не удалось отвезти в школу.
Власти Казахстана на этой неделе сообщали об увеличении потока россиян, желающих пересечь границу. По словам президента республики Касым-Жомарта Токаева, "это политический и гуманитарный вопрос", Астана проведет консультации с Москвой.
Двадцать седьмого сентября пункт мобилизации открыли на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии на границе с Грузией. Сообщается, что повестки там вручают жителям всех регионов России, подлежащих призыву. Как подчеркивают власти, это не означает моментальной отправки на призывной пункт, но неявка в военкомат повлечет прописанные в законе последствия.
Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о росте количества выезжающих за рубеж, ему ничего не известно о возможном закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации.
Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.