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Аграрии Приморья планируют собрать около миллиона тонн зерновых и сои - РИА Новости, 29.09.2022
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Аграрии Приморья планируют собрать около миллиона тонн зерновых и сои
Аграрии Приморья планируют собрать около миллиона тонн зерновых и сои - РИА Новости, 29.09.2022
Аграрии Приморья планируют собрать около миллиона тонн зерновых и сои
Аграрии Приморья планируют собрать в этом году около 1 миллиона тонн зерновых и сои, сообщил глава региона Олег Кожемяко. РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T06:32
2022-09-29T06:32
экономика
олег кожемяко
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Аграрии Приморья планируют собрать в этом году около 1 миллиона тонн зерновых и сои, сообщил глава региона Олег Кожемяко.Ранее власти региона информировали, что в 2021 году сельхозпроизводители Приморья собрали 930 тысяч тонн зерновых и сои.Он отметил, что власти Приморья продолжают оказывать финансовую поддержку местным сельхозпредприятиям. В этом году принята программа для выделения дополнительных средств производителям риса. Для аграриев выделена погектарная субсидия. Кожемяко отметил, что до конца года из краевого и федерального бюджетов сельхозпредприятиям региона выделят 4,1 миллиарда рублей."Сейчас важно решить вопрос для сельхозпроизводителей отмены пошлины на экспорт сои. Это сдерживающий фактор. Президент нас в этом вопросе подержал, и необходимо, чтобы Минсельхоз РФ выполнил те решения, которые продиктованы потребностью сегодня реализовать свою продукцию", - рассказал губернатор на видео в Telegram-канале.Он пояснил, что сейчас перерабатывающие мощности на Дальнем Востоке заполнены соей, и нужно дать возможность производителям продать часть собранного урожая.В регионе действует госпрограмма Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются доведение объема производства сельскохозяйственной продукции в регионе к 2027 году до 55 миллиардов рублей и обеспечение прироста и производительности труда в отрасли не менее 60% к 2027 году по сравнению с базовым 2016 годом.Кроме того, среди целей программы - увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг по виду деятельности "Производство пищевых продуктов", за вычетом "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков", к 2027 году до 75 миллиардов рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220927/zerno-1819788549.html
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экономика, олег кожемяко, россия
Экономика, Олег Кожемяко, Россия
06:32 29.09.2022
 
Аграрии Приморья планируют собрать около миллиона тонн зерновых и сои

Аграрии Приморья планируют собрать в этом году около миллиона тонн зерновых и сои

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкУборка сои
Уборка сои - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка сои. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 сен – РИА Новости. Аграрии Приморья планируют собрать в этом году около 1 миллиона тонн зерновых и сои, сообщил глава региона Олег Кожемяко.
Ранее власти региона информировали, что в 2021 году сельхозпроизводители Приморья собрали 930 тысяч тонн зерновых и сои.
"Суммарно 1 миллион тонн зерновых и сои планируют собрать в этом году наши аграрии! Это неплохой результат", - написал Кожемяко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что власти Приморья продолжают оказывать финансовую поддержку местным сельхозпредприятиям. В этом году принята программа для выделения дополнительных средств производителям риса. Для аграриев выделена погектарная субсидия. Кожемяко отметил, что до конца года из краевого и федерального бюджетов сельхозпредприятиям региона выделят 4,1 миллиарда рублей.
"Сейчас важно решить вопрос для сельхозпроизводителей отмены пошлины на экспорт сои. Это сдерживающий фактор. Президент нас в этом вопросе подержал, и необходимо, чтобы Минсельхоз РФ выполнил те решения, которые продиктованы потребностью сегодня реализовать свою продукцию", - рассказал губернатор на видео в Telegram-канале.
Он пояснил, что сейчас перерабатывающие мощности на Дальнем Востоке заполнены соей, и нужно дать возможность производителям продать часть собранного урожая.
В регионе действует госпрограмма Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются доведение объема производства сельскохозяйственной продукции в регионе к 2027 году до 55 миллиардов рублей и обеспечение прироста и производительности труда в отрасли не менее 60% к 2027 году по сравнению с базовым 2016 годом.
Кроме того, среди целей программы - увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг по виду деятельности "Производство пищевых продуктов", за вычетом "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков", к 2027 году до 75 миллиардов рублей.
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