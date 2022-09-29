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Российские педагогические вузы подвели итоги приемной кампании

Российские педагогические вузы подвели итоги приемной кампании - РИА Новости, 29.09.2022

Российские педагогические вузы подвели итоги приемной кампании

Более 42 тысяч абитуриентов на конец сентября зачислены в педагогические вузы, при этом самыми популярными специальностями среди них стали "литература",... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T09:00

2022-09-29T09:00

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Более 42 тысяч абитуриентов на конец сентября зачислены в педагогические вузы, при этом самыми популярными специальностями среди них стали "литература", "обществознание" и "русский язык как иностранный", сообщили руководители Министерства просвещения России и ректоры педагогических вузов на пресс-конференции по итогам приемной кампании, которая прошла в среду в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Самым востребованным направлением среди абитуриентов педвузов в 2022 году стало "педагогическое образование", средний конкурс составил 12 человек на место. Самыми популярными профилями подготовки стали "литература" (48 человек на место), "обществознание" (44 человека на место) и "русский язык как иностранный" (34 человека на место). Самыми популярными естественно-научными профилями среди абитуриентов стали "математика" и "информатика" (более 10 человек на место), сообщила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева.В этом году приемная кампания проходит в 33 педагогических университетах и 12 филиалах с 20 июня, по очной форме обучения она завершилась 25 июля, по заочной форме прием еще идет. Количество заявлений от абитуриентов в педагогические вузы в этом году выросло в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, всего по этому направлению было подано более 370 тысяч заявлений.По ее словам, в 2022 году подведомственным университетам по направлению подготовки образования "педагогические науки" было выделено 36 тысяч бюджетных мест. По сравнению с 2021 годом, в 1,5 раза увеличилось количество заявлений абитуриентов на педагогические направления, специальности. По итогам приемной кампании в педагогические университеты было зачислено 42 817 абитуриентов, среди них 49 абитуриентов с Донбасса."Особенности приемной кампании этого года — это использование абитуриентами суперсервиса "Поступи в вуз онлайн". Как любой технический сервис, он иногда имел сбои, но, в целом, это довольно удобная система. Я думаю, что отработка на этом сервисе в этом году всех наших особенностей работы позволит абитуриентам в следующем году также хорошо поступать в вузы с помощью сервиса "Поступи в вуз онлайн"", — рассказала Васильева.Она добавила, что в 2022 году в российских педвузах появились новые педагогические специальности, востребованные у абитуриентов.Васильева также отметила, что самыми популярными среди абитуриентов педвузами стали Московский педагогический государственный университет имени Ленина, Российский государственный педагогический университет имени Герцена (г. Санкт-Петербург), Ярославский государственный педагогический университет имени Ушинского и Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина.Рост популярности педагогических направлений подготовки стал результатом последовательного обновления содержания образования, отметил ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков."Заслуга педагогических университетов в том, что мы работаем на опережение, определяем приоритеты и направления, которые сегодня востребованы обществом, страной, временем. Робототехника, цифровая педагогика, госпитальная педагогика – эти новые направления подготовки буквально за последние год-два стали очень востребованными. Но для полноценной подготовки по робототехнике необходима соответствующая база", — рассказал он.Лубков отметил важность открытия во всех педагогических вузах в 2021 году технопарков и подчеркнул, что перед руководством стоит задача не только полностью обновить технологию и методику, но и дать студентам понимание того, что стоит за этими процессами, что в этих гаджетах скрывается, какие процессы происходят.В России до сих пор остается актуальной проблема дефицита учителей, особенно в сельской местности, и решить ее помогает механизм целевого обучения педагогов, отметил ректор Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы Салават Сагитов."Сегодня целевое обучение – это очень востребованный механизм. /…/ И школы, и детские сады, и министерство труда, и средние специальные учебные заведения дают свой заказ. Целевое обучение должно стать приоритетным. Мы понимаем, что студент-целевик обязательно вернется к себе в школу, садик или другое образовательное учреждение", — прокомментировал он.Сегодня во всех регионах в школах создаются профильные психолого-педагогические классы, выпускники которых показывают более высокий уровень мотивации и подготовки при поступлении в педвузы, сообщила ректор Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. В.М. Шукшина Людмила Мокрецова."Психолого-педагогический класс — это раннее выявление одаренных детей, это новые формы профориентационной работы, это усиленная предметная подготовка по различным направлениям, в том числе, по физике, математике, биологии, химии… Конечно, это и первые профессиональные пробы, которые делают учащиеся на площадках психолого-педагогических классов. Сегодня эта площадка объединяет абсолютно всех, заинтересованных в качественном, в том числе, педагогическом образовании", — рассказала она.В этом году конкурс на направления "математика" и "информатика" в педвузах был одним из самых высоких; кроме того, многие педвузы ведут профильную подготовку по IT-направлениям, таким, как "прикладная информатика", на которые также год от года растет набор, отметил ректор Волгоградского государственного социально-педагогического университета Александр Коротков."Подготовка учителей любых естественно-научных направлений сегодня базируется на цифровизации, цифровых технологиях. И та среда, которая сегодня создана в педагогических университетах, на базе технопарков и кванториумов — это серьезное продвижение в этом направлении. Я уверен, что она окажет влияние на желание абитуриентов прийти в педвузы, тем самым мы существенно продвинемся в решении кадровой задачи обеспечения технологического суверенитета нашей страны", — подчеркнул он.Эксперты отметили, что при существующей потребности страны в молодых педагогических кадрах, абитуриентам педвузов не стоит переживать о будущем трудоустройстве."Переживать, что кто-то останется без работы, не стоит", — заключила Васильева.

https://na.ria.ru/20220921/obrazovanie-1818240318.html

https://na.ria.ru/20220831/falkov-1813526615.html

https://sn.ria.ru/20220817/rao-1810240915.html

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навигатор абитуриента, общество, россия, санкт-петербург, московский педагогический государственный университет