13:43 30.09.2022 (обновлено: 15:08 30.09.2022)
Бакалавриат - плюсы и минусы базовой ступени высшего образования
Оглавление
- Бакалавриат
- Уровни высшего образования
- Бакалавриат
- Специалитет
- Магистратура
- Подготовка кадров высшей квалификации
- Отличия бакалавриата от магистратуры
- Отличия бакалавриата от специалитета
- Как получить бакалавра
- Срок обучения бакалавра
- Диплом бакалавра
- Поиск работы с дипломом бакалавра
- Отсрочка от армии при обучении на бакалавра
- Плюсы и минусы бакалавриата
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Какие ступени высшего образования существуют на данный момент в университетах, что такое бакалавриат, как проходит обучение и сколько лет нужно учиться, чтобы получить эту степень, на что может рассчитывать специалист с дипломом бакалавра, устраиваясь на работу, - в материале РИА Новости.
Бакалавриат
Еще пару десятков лет назад на вопрос о наличии у человека высшего образования давался односложный ответ "да" или "нет". Оно удостоверялось дипломом, подтверждающим присвоение той или иной квалификации по определенной специальности. Сегодня же у выпускника вуза обязательно спросят о том, высшее образование какого уровня он получил: бакалавриат, специалитет или магистратуру. С 01.09.2013 к уровням высшего образования была также отнесена подготовка кадров высшей квалификации (обучение в аспирантуре, ординатуре и по программам ассистентуры-стажировки).
"Бакалавриат – это первая ступень высшего образования, базовый образовательный цикл, прохождение которого дает возможность выпускнику быть востребованным на рынке труда. Но следует понимать, что бакалавр обладает в основном общими универсальными знаниями, и расширять свои профессиональные умения и навыки, делать их более специализированными и практико-ориентированными ему придется уже в процессе трудовой деятельности. С квалификацией бакалавра можно, пройдя соответствующие вступительные испытания, поступить в магистратуру, где дают узкоспециальное образование", - рассказывает Екатерина Безсмертная, декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.
До присоединения к Болонскому процессу в нашей стране существовала система, в соответствии с которой студенты всех вузов в рамках той или иной специальности обучались по единым учебным планам, основы которых разрабатывались министерством и которые впоследствии дополнялись самими вузами. Как правило, на младших курсах изучали базовые, общепрофессиональные учебные дисциплины, а на третьем-четвертом выбирали специализацию, прикрепляясь к соответствующей кафедре. Таким образом, в течение 2-2,5 последних лет обучения студент получал узкопрофессиональные знания, позволявшие по окончании вуза устраиваться на кадровые позиции, требующие углубленных компетенций.
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Бакалавриат и магистратура получили путевку в жизнь в России после подписания декларации "Зона европейского высшего образования" (иначе говоря – Болонской декларации, принятой в 1999 г. в г. Болонья министрами образования 29 европейских государств). Переход к двухуровневой системе образования ознаменовало подписание Федерального закона № 232-ФЗ от 24.10.2007, подразумевавшего внесение изменений, в том числе, в закон "Об образовании".
"Этот процесс преследовал цель унификации образовательных уровней на общеевропейском пространстве для создания сопоставимых критериев и методологий в образовании, содействия развитию унифицированных учебных планов, совместных программ обучения, упрощения процесса последующего трудоустройства, снятия ограничений в части международной мобильности студентов и прочее", - объясняет эксперт.
Уровни высшего образования
В соответствии с болонским принципом, система высшего образования включает в себя несколько уровней, отличающихся по времени обучения.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВыпускница университета после церемонии вручения дипломов с отличием у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова
Выпускница университета после церемонии вручения дипломов с отличием у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова
Бакалавриат
Бакалавриат – первая ступень высшего образования, которая предусматривает общую подготовку по специальности без углубления в определенную сферу. По итогам освоения программы выпускникам выдаются дипломы, в которых прописана квалификация "бакалавр".
По словам Екатерины Безсмертной, структура программы бакалавриата включает три основных блока: дисциплины (модули), практика, государственная итоговая аттестация. Ее конкретное наполнение осуществляет реализующий ее вуз, но при этом федеральные образовательные стандарты (т.е. документы, определяющие совокупность обязательных требований к образовательной программе) обязывают реализовывать в ее рамках дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности жизнедеятельности. Как правило, в рамках первых двух курсов студенты изучают общепрофессиональные дисциплины, а на изучение специальных дисциплин отводится не более 1,5 лет. В учебных планах бакалавриата помимо обязательных дисциплин присутствуют так называемые элективные дисциплины (иначе – дисциплины по выбору), которые студенты выбирают самостоятельно из предложенного набора.
Специалитет
Несмотря на присоединение России к Болонской системе в 2009 году, специалитет не исчез из вузов.
"Специалитет — привычная для россиян форма пятилетнего образования, окончив которую выпускник становится дипломированным специалистом. В первые годы обучения студенты получают базовые знания по выбранному направлению, а на последних курсах — более углубленные. Для, к примеру, работы врачом, экономистом, юристом или менеджером. При желании специалист может продолжить обучение в магистратуре или аспирантуре", - объясняет Сергей Леншин, директор института заочного образования Государственного университета управления, кандидат юридических наук.
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Магистратура
Если студент желает погрузиться в освоение узкого профиля, после бакалавриата ему необходимо продолжить обучение в магистратуре. Зачисление осуществляется на основе вступительных экзаменов.
"Бюджетных и платных мест здесь меньше, поэтому поступающим приходится сталкиваться с высоким уровнем конкуренции и непростым отбором. Период прохождения программы составляет 2 года. Студент может выбрать направление, смежное с профилем подготовки оконченного бакалавриата, или перейти в иную область обучения. Пока что строгий запрет на переход к другой специальности не предусмотрен, хотя этот вопрос активно обсуждается в связи с исключением России из Болонской системы и реформированием отечественного образования. Магистратура неразрывно связана с научной деятельностью. Студенты проводят исследования, участвуют в конференциях, пишут статьи, раскрывая все тонкости изучаемого направления", - отмечает Денис Титов.
Выпускники университета после церемонии вручения дипломов
Подготовка кадров высшей квалификации
Послевузовское профессиональное образование можно получить в аспирантуре, ординатуре, адъюнктуре и ассистентуре-стажировке.
Аспирантура готовит научно-педагогические кадры из выпускников магистратуры и специалитета. Аспиранты выбирают для себя научное направление, тему исследования для своей диссертации, по итогам защиты которой присваивается первая ученая степень - кандидат наук. Далее они имеют право пройти обучение в докторантуре и получить вторую ученую степень - доктор наук. Обучение в аспирантуре состоит из образовательной части, педагогической деятельности, практики и научно-исследовательской работы и длится 3 года (очная форма), 4 года (заочная).
Ординатура - завершающая ступень подготовки медицинских кадров. Обучение состоит из углубленного изучения медицины (фармацевтики) и практики в медицинских учреждениях, длится 2 года. Для получения диплома необходимо сдать трехступенчатый квалификационный экзамен.
Адъюнктура аналогична аспирантуре, но готовит специалистов, относящихся к Министерству внутренних дел и Минобороны России.
Ассистентура-стажировка - форма подготовки специалистов в области искусств. Обучение длится 2 года, в течение которых студент проходит обучение по индивидуальному учебному плану под руководством научного руководителя и сдает выпускную работу: концерт, выставку, фильм, выступление и прочее (в зависимости от специализации).
Отличия бакалавриата от магистратуры
Бакалавриат от магистратуры отличается по многим параметрам: срок освоения программы, условия зачисления, уклон обучения. "Магистратура дает узкоспециализированные навыки, которые пригодятся в работе по профессии. Она помогает попробовать свои силы в новом направлении, расширить перспективы трудоустройства. Магистратура открывает дорогу к аспирантуре – следующей ступени высшего образования. Бакалавриат такой возможности не предоставляет: все уровни нужно проходить постепенно. В конце обучения магистранты защищают диссертации, бакалавры – дипломы. Должность и уровень зарплаты – одни из самых важных различий между выпускниками бакалавриата и магистратуры. Как показывает статистика, доход выше у магистров, они чаще занимают ведущие позиции в компаниях", - объясняет Денис Титов.
"Изначально полагали, что магистратура - траектория для тех, кто хочет на базе бакалавриата заниматься наукой и видит себя в экспертной деятельности, но в реальности в гуманитарную магистратуру поступали "технари", в педагогическую - политологи, и вот уже на семинарах и совещаниях нам стали объяснять, что магистратура также и "смена траектории, ее корректировка". То есть для тех. кто разочаровался в своем первом бакалаврском дипломе. И вот реальность - преподавателям приходилось опускать планку, знакомя с азами профессии магистрантов, пришедших из других направлений. Некоторые вузы либо не смогли открыть магистратуру (все-таки требовались научные кадры с показателями для аккредитации), некоторые изначально удовлетворились бакалавриатом как самым массовым способом привлечения денег. Работодатели же до сих пор не разобрались (за исключением, пожалуй, госслужбы), чем диплом магистра отличается от бакалаврского, да и сами выпускники нередко этого объяснить не могут", - рассказывает Татьяна Каминская, профессор департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при Правительстве РФ.
Отличия бакалавриата от специалитета
Идея бакалавриата состояла в обеспечении выпускника минимальным набором профессиональных навыков, дающих ему возможность быстрее приступить к работе, а все базовые системные и научные знания выносились в программу магистратуры.
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"У нас в России полностью реализовать такую модель так и не получилось. Федеральные стандарты, да и сами программы вузов все-таки предполагают обучение по принципу “от общего к частному”, на базовые предметы начальных этапов обучения накладываются уже более узкие специальные знания по профессии на старших курсах. В этом отношении “российский вариант” бакалавриата не сильно отличается от специалитета. Разница состоит лишь в количестве лет обучения (бакалавриат — 4 года, специалитет — 5 или 5,5 лет) и объеме дисциплин программы. В рамках специалитета, как правило, специальные дисциплины читаются в большем объеме зачетных единиц. Кроме того, нужно иметь в виду, что у нас нет направлений подготовки, реализуемых и в форме бакалавриата и в форме специалитета одновременно. Все программы четко разделены: какие-то профессии получаются путем обучения на бакалавриате, какие-то — на специалитете. Поэтому выбор между бакалавриатом и специалитетом должен быть обусловлен содержанием программ обучения", - рассказывает Ольга Горбова, декан инженерно-экономического факультета РГРТУ им. Уткина, кандидат экономических наук.
Основные отличия этих форм обучения, по словам Сергея Леншина, заключаются в:
- —Сроке обучения: бакалавриат — 4 года, специалитет — 5 лет.
- —Студент, получающий степень бакалавра, может обучиться сразу двум профессиям.
- —Диплом "специалиста" будет необходимо подтвердить, чтобы занять должность в международной компании. Имея диплом "бакалавра", можно устроиться на работу в России и за рубежом.
- —Чтобы поступить в аспирантуру, бакалавру придется учиться в магистратуре, в то время как специалист может ее миновать.
- —Специалитет предполагает более глубокий уровень обучения, чем бакалавриат. Специалисты проходят полноценную подготовку к выбранной профессии.
- —Бакалавриат дает возможность студенту со временем определиться с выбором профессии.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкУчастники Всероссийского географического диктанта в аудитории Новосибирского педагогического университета
Участники Всероссийского географического диктанта в аудитории Новосибирского педагогического университета
Как получить бакалавра
Поступить на обучение по программе бакалавриата можно на конкурсной основе – на основании результатов ЕГЭ по тем предметам, которые признаются вузом в качестве вступительных испытаний (для выпускников школ) или по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно (для абитуриентов со средним профессиональным образованием, а также имеющих инвалидность и поступающих из иностранных государств). Некоторым вузам дано право устанавливать дополнительное вступительное испытание профильной направленности.
"Присвоение квалификации бакалавра происходит при успешном освоении образовательной программы: учебный план должен быть выполнен студентом полностью. Это означает, что экзамены и зачеты по всем учебным дисциплинам должны быть сданы на положительную оценку, то же касается и оценок по всем видам практик, а также результатов государственной итоговой аттестации, которая обязательно включает подготовку к защите и защиту выпускной квалификационной работы (иначе говоря - дипломной работы) и опционально - сдачу государственного экзамена (входит госэкзамен в государственную итоговую аттестацию или не входит – решает образовательная организация)", - рассказывает Екатерина Безсмертная.
Срок обучения бакалавра
Нормативный срок обучения в бакалавриате определяется соответствующим образовательным стандартом. Например, для направления "Юриспруденция" при очной форме обучения время получения образования составляет 4 года, при очно-заочной или заочной формах – не менее 4,5 и не более 5 лет (конкретный срок образовательная организация определяет самостоятельно). Для направления "Градостроительство" срок обучения по очной форме составляет 5 лет, а для очно-заочной формы – не менее чем 5,5 и не более чем 6 лет. "Бакалавр при определенных условиях может обучаться по индивидуальному плану, и тогда реальный срок освоения программы конкретным студентом может быть либо меньше, чем предусмотрено для классической схемы, либо (только для лиц с ограниченными возможностями здоровья) больше (но разница не может быть больше одного года)", - уточняет Екатерина Безсмертная.
Диплом бакалавра
Звание бакалавра присваивается по результатам защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) на заседании Государственной аттестационной комиссии. Диплом бакалавра свидетельствует о наличии у лица высшего профессионального образования и является документом, который дает ему право занимать должность согласно полученной квалификации. Выпускник бакалавриата может начать свою профессиональную деятельность на первичных должностях инженеров, специалистов, а может продолжить обучение по выбранному направлению, либо изменить его при поступлении в магистратуру.
Поиск работы с дипломом бакалавра
Устроиться на работу после окончания первой ступени высшего образования можно, но не все работодатели охотно нанимают таких сотрудников. Если встает выбор между бакалавром и магистром, предпочтение чаще отдают последнему.
По словам Елены Родионовой, директора по развитию в компании Uniweb, отношение к диплому бакалавра у работодателей двойственное: с одной стороны, его можно приравнять к среднему профессиональному образованию с точки зрения практической направленности, с другой — это всё-таки высшее. Диплом бакалавра существенно осложняет рост по карьерной лестнице, если выбрана гражданская или госслужба. Здесь важно наличие диплома магистра или специалитет. Но если выпускник не планирует сразу после окончания вуза стать руководителем, то получение узкой специальности и отложенная возможность окончания магистратуры в дальнейшем, дают возможность точно определиться с выбором карьерного пути.
"По опыту могу сказать, что современный работодатель ценит профессиональные навыки выше, нежели тип диплома и форму обучения. Более того, многие компании доучивают сотрудников и выстраивают карьерную траекторию внутри контура организации", - добавляет эксперт.
Отсрочка от армии при обучении на бакалавра
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРабота приемной комиссии в Российском университете транспорта
Работа приемной комиссии в Российском университете транспорта
Студент бакалавриата, обучающийся очно по программе, имеющей государственную аккредитацию, в период обучения имеет право на отсрочку от призыва на военную службу, но лишь на период не свыше срока получения высшего образования по программам бакалавриата. Причем отсрочка дается только в том случае, если это первое высшее образование. Такая отсрочка предоставляется лишь один раз. Если, к примеру, студента отчислили за академическую задолженность (то есть несданные зачеты или экзамены), дисциплинарный проступок или по иным неуважительным причинам, то он теряет право на отсрочку.
Плюсы и минусы бакалавриата
Долгое время бакалавров воспринимали как "недоученных" специалистов – сокращение обучения в сравнении с 5-летним сроком воспринималось как признак снижения качества образования.
Татьяна Каминская отмечает: ее опыт работы в трех государственных вузах говорит о том, что зачастую пятилетнюю программу специалитета просто в усеченной форме пытались втиснуть в четыре бакалаврских года. Для чего во многих вузах (особенно в регионах) убирали госэкзамен, сокращали время на написание диплома вдвое и снижали требования к его написанию (хотя бы в части объема). Но в основном побеждало желание ничего не упустить важного из прежнего учебного плана, а не подстроить образование к европейской Болонской системе.
Денис Титов считает, что преимущество бакалавриата кроется в первую очередь в сроках обучения. Несмотря на предвзятое отношение некоторых людей, он является полноценной ступенью высшего образования, так как после 4-х лет обучения можно приступить к работе по профессии. Бакалавриат охватывает несколько областей и позволяет найти приоритетное направление трудоустройства, расставить приоритеты и определить любимую сферу, в которой можно будет развиваться в дальнейшем. Диплом, полученный по итогам прохождения данной ступени, котируется в странах, присоединившихся к Болонскому процессу. Он не является преградой для переезда за границу в целях работы, учебы и смены места жительства.
Но, по словам эксперта, у бакалавриата наблюдаются и существенные минусы. Огромное количество ежегодно выпускающихся бакалавров осложняет трудоустройство и повышает уровень борьбы за рабочие места. Если остановиться на первой ступени и не пойти в магистратуру, - не получится зачислиться в аспирантуру, доступ к научной деятельности и государственной службе будет ограничен.
Останавливаться на бакалавриате или нет – выбор каждого студента. Чтобы определить дальнейшую траекторию обучения и работы, нужно взвесить все перспективы и слабые стороны.
В мае министр науки и образования РФ Валерий Фальков объявил о планах выхода России из Болонской системы образования, но в то же время заявил, что полный отказ от бакалавриата и магистратуры невозможен.