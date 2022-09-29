https://ria.ru/20220929/priamure-1820228287.html

Губернатор Приамурья проводил мобилизованных в учебные центры

Губернатор Приамурья проводил мобилизованных в учебные центры - РИА Новости, 29.09.2022

Губернатор Приамурья проводил мобилизованных в учебные центры

Мобилизованные в Приамурье военнослужащие Восточного военного округа убыли к местам проведения дополнительной подготовки на базе полигонов учебных центров,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T07:10

2022-09-29T07:10

2022-09-29T07:10

безопасность

россия

частичная мобилизация в россии

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сен – РИА Новости. Мобилизованные в Приамурье военнослужащие Восточного военного округа убыли к местам проведения дополнительной подготовки на базе полигонов учебных центров, сообщили в пресс-службе правительства области.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."В Амурской области на аэродроме соединения дальней авиации прошла торжественная отправка мобилизованных военнослужащих мотострелковых подразделений общевойсковой армии ВВО к местам проведения дополнительной подготовки в учебных центрах", - говорится в сообщении.Временно исполняющий обязанности командующего объединением ВВО генерал-майор Сергей Нырков и глава региона Василий Орлов обратились к мобилизованным амурчанам. "Хочу вам пожелать того, что и себе желаю каждый раз: выполнить задачу и вернуться всем со спокойной душой", - обратился к военнослужащим Нырков."Мы видим, как проходит мобилизация в стране, и скажу, что Дальний Восток и Сибирь в очередной раз показали: когда наступает беда, наши земляки встают и защищают страну в первых рядах", - сказал Орлов.Затем сводный военный оркестр исполнил гимн РФ и военно-транспортный самолет ИЛ-76МД с мобилизованными вылетел к местам проведения практических занятий на полигонах учебных центров.

https://ria.ru/20220929/podgotovka-1820223993.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия, частичная мобилизация в россии