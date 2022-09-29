Губернатор Приамурья проводил мобилизованных в учебные центры
Губернатор Приамурья Орлов проводил мобилизованных мотострелков в учебные центры
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сен – РИА Новости. Мобилизованные в Приамурье военнослужащие Восточного военного округа убыли к местам проведения дополнительной подготовки на базе полигонов учебных центров, сообщили в пресс-службе правительства области.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
"В Амурской области на аэродроме соединения дальней авиации прошла торжественная отправка мобилизованных военнослужащих мотострелковых подразделений общевойсковой армии ВВО к местам проведения дополнительной подготовки в учебных центрах", - говорится в сообщении.
Временно исполняющий обязанности командующего объединением ВВО генерал-майор Сергей Нырков и глава региона Василий Орлов обратились к мобилизованным амурчанам. "Хочу вам пожелать того, что и себе желаю каждый раз: выполнить задачу и вернуться всем со спокойной душой", - обратился к военнослужащим Нырков.
"Мы видим, как проходит мобилизация в стране, и скажу, что Дальний Восток и Сибирь в очередной раз показали: когда наступает беда, наши земляки встают и защищают страну в первых рядах", - сказал Орлов.
Затем сводный военный оркестр исполнил гимн РФ и военно-транспортный самолет ИЛ-76МД с мобилизованными вылетел к местам проведения практических занятий на полигонах учебных центров.