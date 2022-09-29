https://ria.ru/20220929/pashinyan-1820214523.html

Пашинян обвинил Азербайджан в нападении на суверенитет Армении

Пашинян обвинил Азербайджан в нападении на суверенитет Армении - РИА Новости, 29.09.2022

Пашинян обвинил Азербайджан в нападении на суверенитет Армении

Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Азербайджан провел новые атаки, которые являются нападением на суверенитет и демократию Армении. РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T00:20

2022-09-29T00:20

2022-09-29T00:20

в мире

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 29 сен - РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Азербайджан провел новые атаки, которые являются нападением на суверенитет и демократию Армении.Минобороны Армении в среду обвинило Азербайджан в обстреле армянских позиций на границе с применением минометов. В ведомстве заявили, что трое армянских военных погибли. В свою очередь минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные подверглись обстрелу со стороны ВС Армении. В Баку заявили, что один азербайджанский военный получил ранение.МИД Армении заявил, что "28 сентября подразделения ВС Азербайджана, незаконно находящиеся на суверенной территории Армении, с применением минометов и крупнокалиберного оружия, в очередной раз грубо нарушив режим прекращения огня, открыли огонь на восточном направлении армяно-азербайджанской границы".В МИД назвали случившееся "очередной провокацией, которая является продолжением начатой 13 сентября широкомасштабной агрессии против территориальной целостности Армении"."Это подтверждает опасения армянской стороны о том, что Азербайджан намеревается продолжать применение силы и вести свою максималистскую политику. Более того, подобная провокация Азербайджана преследует цель сорвать встречу министров иностранных дел двух стран, организация которой обсуждается", - говорится в заявлении.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220925/pashinyan-1819345127.html

https://ria.ru/20220928/azerbaydzhan-1820211635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе