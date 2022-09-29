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Корабль с тремя космонавтами отстыковался от МКС - РИА Новости, 29.09.2022
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Наука
https://ria.ru/20220929/mks-1820252834.html
Корабль с тремя космонавтами отстыковался от МКС
Корабль с тремя космонавтами отстыковался от МКС - РИА Новости, 29.09.2022
Корабль с тремя космонавтами отстыковался от МКС
Корабль "Союз МС-21" с тремя возвращающимися на Землю российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым отстыковался от МКС,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:38
2022-09-29T12:30
наука
космос - риа наука
олег артемьев
денис матвеев
корсаков
казахстан
земля
центр управления полетами
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 29 сен – РИА Новости. Корабль "Союз МС-21" с тремя возвращающимися на Землю российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым отстыковался от МКС, передает корреспондент РИА Новости по трансляции из подмосковного Центра управления полетами.Через несколько часов двигательная установка корабля должна включиться и выдать тормозной импульс для схода с орбиты. После этого "Союз МС-21" разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат с космонавтами войдет в атмосферу. Посадка состоится ориентировочно в 13.57 мск в степи Казахстана.Корабль "Союз МС-21" прибыл на станцию 18 марта.Для Артемьева это был уже третий полет в космос, Корсаков и Матвеев оказались на орбите первый раз. Все трое – выпускники МГТУ имени Баумана, из-за чего полет в отрасли назвали "Бауманским стартом". Их корабль нарекли в честь легендарного выпускника этого же вуза главного конструктора Сергея Королева.
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корсаков
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космос - риа наука, олег артемьев, денис матвеев, корсаков, казахстан, земля, центр управления полетами, мгту имени баумана, международная космическая станция (мкс), мс-21
Наука, Космос - РИА Наука, Олег Артемьев, Денис Матвеев, Корсаков, Казахстан, Земля, Центр управления полетами, МГТУ имени Баумана, Международная космическая станция (МКС), МС-21
10:38 29.09.2022 (обновлено: 12:30 29.09.2022)
 
Корабль с тремя космонавтами отстыковался от МКС

Корабль с тремя космонавтами отстыковался от МКС перед возвращением на Землю

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкТрансляция расстыковки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-21" от МКС на экране Центра управления полетами в Королеве. 29 сентября 2022
Трансляция расстыковки спускаемого аппарата корабля Союз МС-21 от МКС на экране Центра управления полетами в Королеве. 29 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Трансляция расстыковки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-21" от МКС на экране Центра управления полетами в Королеве. 29 сентября 2022
Читать ria.ru в
КОРОЛЕВ (Московская обл.), 29 сен – РИА Новости. Корабль "Союз МС-21" с тремя возвращающимися на Землю российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым отстыковался от МКС, передает корреспондент РИА Новости по трансляции из подмосковного Центра управления полетами.
Через несколько часов двигательная установка корабля должна включиться и выдать тормозной импульс для схода с орбиты. После этого "Союз МС-21" разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат с космонавтами войдет в атмосферу. Посадка состоится ориентировочно в 13.57 мск в степи Казахстана.
Корабль "Союз МС-21" прибыл на станцию 18 марта.
Для Артемьева это был уже третий полет в космос, Корсаков и Матвеев оказались на орбите первый раз. Все трое – выпускники МГТУ имени Баумана, из-за чего полет в отрасли назвали "Бауманским стартом". Их корабль нарекли в честь легендарного выпускника этого же вуза главного конструктора Сергея Королева.
Космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 16:32
Космонавты Прокопьев и Петелин рассказали, какие талисманы возьмут на МКС
 
НаукаКосмос - РИА НаукаОлег АртемьевДенис МатвеевКорсаковКазахстанЗемляЦентр управления полетамиМГТУ имени БауманаМеждународная космическая станция (МКС)МС-21
 
 
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