10:38 29.09.2022 (обновлено: 12:30 29.09.2022)
Корабль с тремя космонавтами отстыковался от МКС
Корабль с тремя космонавтами отстыковался от МКС перед возвращением на Землю
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкТрансляция расстыковки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-21" от МКС на экране Центра управления полетами в Королеве. 29 сентября 2022
Трансляция расстыковки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-21" от МКС на экране Центра управления полетами в Королеве. 29 сентября 2022
КОРОЛЕВ (Московская обл.), 29 сен – РИА Новости. Корабль "Союз МС-21" с тремя возвращающимися на Землю российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым отстыковался от МКС, передает корреспондент РИА Новости по трансляции из подмосковного Центра управления полетами.
Через несколько часов двигательная установка корабля должна включиться и выдать тормозной импульс для схода с орбиты. После этого "Союз МС-21" разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат с космонавтами войдет в атмосферу. Посадка состоится ориентировочно в 13.57 мск в степи Казахстана.
Корабль "Союз МС-21" прибыл на станцию 18 марта.
Для Артемьева это был уже третий полет в космос, Корсаков и Матвеев оказались на орбите первый раз. Все трое – выпускники МГТУ имени Баумана, из-за чего полет в отрасли назвали "Бауманским стартом". Их корабль нарекли в честь легендарного выпускника этого же вуза главного конструктора Сергея Королева.