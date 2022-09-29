https://ria.ru/20220929/mks-1820252834.html

Корабль с тремя космонавтами отстыковался от МКС

Корабль с тремя космонавтами отстыковался от МКС - РИА Новости, 29.09.2022

Корабль с тремя космонавтами отстыковался от МКС

Корабль "Союз МС-21" с тремя возвращающимися на Землю российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым отстыковался от МКС,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T10:38

2022-09-29T10:38

2022-09-29T12:30

наука

космос - риа наука

олег артемьев

денис матвеев

корсаков

казахстан

земля

центр управления полетами

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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 29 сен – РИА Новости. Корабль "Союз МС-21" с тремя возвращающимися на Землю российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым отстыковался от МКС, передает корреспондент РИА Новости по трансляции из подмосковного Центра управления полетами.Через несколько часов двигательная установка корабля должна включиться и выдать тормозной импульс для схода с орбиты. После этого "Союз МС-21" разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат с космонавтами войдет в атмосферу. Посадка состоится ориентировочно в 13.57 мск в степи Казахстана.Корабль "Союз МС-21" прибыл на станцию 18 марта.Для Артемьева это был уже третий полет в космос, Корсаков и Матвеев оказались на орбите первый раз. Все трое – выпускники МГТУ имени Баумана, из-за чего полет в отрасли назвали "Бауманским стартом". Их корабль нарекли в честь легендарного выпускника этого же вуза главного конструктора Сергея Королева.

https://ria.ru/20220920/kosmos-1818200526.html

корсаков

казахстан

земля

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, олег артемьев, денис матвеев, корсаков, казахстан, земля, центр управления полетами, мгту имени баумана, международная космическая станция (мкс), мс-21