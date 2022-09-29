Замглавы Минцифры Черкесова: Россия продолжит работу с Международным союзом электросвязи
В столице Румынии начинает работу конференция Международного союза электросвязи. В преддверии важнейшего для отрасли мероприятия Россия, которая много лет сотрудничает с МСЭ, организовала прием.
В столице Румынии начинает работу конференция Международного союза электросвязи. В преддверии важнейшего для отрасли мероприятия Россия, которая много лет сотрудничает с МСЭ, организовала прием.
На приеме выступила замминистра цифрового развития, связи и массовой коммуникации России Бэлла Черкесова. Она представила кандидатов на ключевые посты МСЭ.
На приеме выступила замминистра цифрового развития, связи и массовой коммуникации России Бэлла Черкесова. Она представила кандидатов на ключевые посты МСЭ.
Россия рассчитывает на поддержку своих кандидатов в Международном союзе электросвязи.
Кандидатов от нашей страны выдвинули на пост генерального секретаря МСЭ и в радиорегламентарный комитет организации.
Кандидатов от нашей страны выдвинули на пост генерального секретаря МСЭ и в радиорегламентарный комитет организации.
В числе российских приоритетов в МСЭ — изучение новых и появляющихся технологий, таких как искусственный интеллект, 5G, Интернет вещей, большие данные.
В числе российских приоритетов в МСЭ — изучение новых и появляющихся технологий, таких как искусственный интеллект, 5G, Интернет вещей, большие данные.
Рашида Исмаилов, претендующий на пост Генерального секретаря МСЭ, хорошо известен в международном ИКТ-сообществе: он работал в таких бизнес-структурах, как Хуавей, Нокиа и Эрикссон. В 2018 году провел сессию как председатель Совета МСЭ. Его избрание послужит гарантией того, что решения на полях МСЭ будут приниматься взвешенно и с учетом интересов всех сторон.
Рашида Исмаилов, претендующий на пост Генерального секретаря МСЭ, хорошо известен в международном ИКТ-сообществе: он работал в таких бизнес-структурах, как Хуавей, Нокиа и Эрикссон. В 2018 году провел сессию как председатель Совета МСЭ. Его избрание послужит гарантией того, что решения на полях МСЭ будут приниматься взвешенно и с учетом интересов всех сторон.
Кандидат в комиссию по регулированию радио МСЭ, начальник международного отдела Федерального государственного бюджетного учреждения Научно исследовательский институт радио Николай Варламов имеет более чем 20-летний опыт научно-исследовательской, технической и административной работы в области регулирования использования радиочастот на международном уровне. Известен как специалист по регламентарным вопросам космических и наземных служб в Штаб квартире МСЭ.
Кандидат в комиссию по регулированию радио МСЭ, начальник международного отдела Федерального государственного бюджетного учреждения Научно исследовательский институт радио Николай Варламов имеет более чем 20-летний опыт научно-исследовательской, технической и административной работы в области регулирования использования радиочастот на международном уровне. Известен как специалист по регламентарным вопросам космических и наземных служб в Штаб квартире МСЭ.
"Опыт участия в МСЭ позволяет нам всем идти в правильном направлении, а также реагировать на актуальные вопросы динамично развивающегося цифрового мира", — подчеркнула замглавы Минцифры России.
"Опыт участия в МСЭ позволяет нам всем идти в правильном направлении, а также реагировать на актуальные вопросы динамично развивающегося цифрового мира", — подчеркнула замглавы Минцифры России.
Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте.
Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте.
Полномочная конференция — высший директивный орган Международного союза электросвязи.
Это важнейшее мероприятие, в ходе которого государства — Члены МСЭ принимают решения о будущем организации.
Это важнейшее мероприятие, в ходе которого государства — Члены МСЭ принимают решения о будущем организации.
Здесь определяют общую политику Союза, принимают стратегические решения и финансовые планы, избирают высшее руководство.
Здесь определяют общую политику Союза, принимают стратегические решения и финансовые планы, избирают высшее руководство.
Полномочная конференция 2022 года проходит в Бухаресте с 26 сентября по 14 октября.
Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте.
Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте.
В столице Румынии начинает работу конференция Международного союза электросвязи. В преддверии важнейшего для отрасли мероприятия Россия, которая много лет сотрудничает с МСЭ, организовала прием.
На приеме выступила замминистра цифрового развития, связи и массовой коммуникации России Бэлла Черкесова. Она представила кандидатов на ключевые посты МСЭ.
Россия рассчитывает на поддержку своих кандидатов в Международном союзе электросвязи.
Кандидатов от нашей страны выдвинули на пост генерального секретаря МСЭ и в радиорегламентарный комитет организации.
В числе российских приоритетов в МСЭ — изучение новых и появляющихся технологий, таких как искусственный интеллект, 5G, Интернет вещей, большие данные.
Рашида Исмаилов, претендующий на пост Генерального секретаря МСЭ, хорошо известен в международном ИКТ-сообществе: он работал в таких бизнес-структурах, как Хуавей, Нокиа и Эрикссон. В 2018 году провел сессию как председатель Совета МСЭ. Его избрание послужит гарантией того, что решения на полях МСЭ будут приниматься взвешенно и с учетом интересов всех сторон.
Кандидат в комиссию по регулированию радио МСЭ, начальник международного отдела Федерального государственного бюджетного учреждения Научно исследовательский институт радио Николай Варламов имеет более чем 20-летний опыт научно-исследовательской, технической и административной работы в области регулирования использования радиочастот на международном уровне. Известен как специалист по регламентарным вопросам космических и наземных служб в Штаб квартире МСЭ.
"Опыт участия в МСЭ позволяет нам всем идти в правильном направлении, а также реагировать на актуальные вопросы динамично развивающегося цифрового мира", — подчеркнула замглавы Минцифры России.
Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте.
Полномочная конференция — высший директивный орган Международного союза электросвязи.
Это важнейшее мероприятие, в ходе которого государства — Члены МСЭ принимают решения о будущем организации.
Здесь определяют общую политику Союза, принимают стратегические решения и финансовые планы, избирают высшее руководство.
Полномочная конференция 2022 года проходит в Бухаресте с 26 сентября по 14 октября.
Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте.