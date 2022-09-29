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Россия продолжит работу с Международным союзом электросвязи - РИА Новости, 29.09.2022
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Россия продолжит работу с Международным союзом электросвязи
Россия продолжит работу с Международным союзом электросвязи - РИА Новости, 29.09.2022
Россия продолжит работу с Международным союзом электросвязи
Россия готова продолжать работу с Международным союзом электросвязи (МСЭ), открыта к сотрудничеству с новым генеральным секретарем организации, заявила замглавы РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T13:30
2022-09-29T13:30
бэлла черкесова
россия
международный союз электросвязи
политика
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия готова продолжать работу с Международным союзом электросвязи (МСЭ), открыта к сотрудничеству с новым генеральным секретарем организации, заявила замглавы Минцифры РФ Бэлла Черкесова.В ходе Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте 29 сентября государства-члены МСЭ выбрали нового генерального секретаря организации на следующий четырехлетний период - 2023-2026 годы, по итогам голосования им стала американка Дорин Богдан-Мартин."От лица Российской Федерации хотела бы поздравить Дорин Богдан-Мартин с избранием генеральным секретарем Международного союза электросвязи. Отмечу, что Российская Федерация открыта к сотрудничеству с новым генеральным секретарем союза, основанному на взаимоуважении и равноправии", - заявила Черкесова после итогов голосования. Россия выдвигала на этот пост президента "Вымпелкома" Рашида Исмаилова, который хорошо известен в международном ИКТ-сообществе, в том числе по работе в таких компаниях, как Huawei, Nokia и Ericsson.В преддверии голосования представитель украинской делегации, выступая на пленарном заседании конференции в Бухаресте, предложил сообществу помешать представителям России занять руководящие должности в союзе. В этой связи Черкесова отметила, что заявления об исключении представителей России с руководящих постов МСЭ разрушают его единство, эффективная работа союза зависит от справедливого и недискриминационного географического представительства, подчеркнула она. Замглавы Минцифры также высказала сожаление о решении Румынии отменить визы для делегации России, которая много лет сотрудничала с МСЭ.Говоря об избрании нового генсека МСЭ, Черкесова подчеркнула, что Россия и впредь будет вносить свой интеллектуальный и финансовый вклад в работу МСЭ в целях его укрепления, построения справедливого и недискриминационного доступа к электросвязи и ИКТ во благо всех его членов, с особым фокусом на развивающиеся страны."Отдельно хотела бы поблагодарить наших друзей, которые поддерживали и продолжают поддерживать Россию в МСЭ на всем протяжении его сосуществования. Россия всегда была, есть и будет верным другом союза, несмотря на меняющуюся внешнюю среду", - добавила Черкесова. Она также поблагодарила действующего генерального секретаря МСЭ Хоулиня Чжао за его большой вклад на протяжении 8 лет в работу союза.
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бэлла черкесова, россия, международный союз электросвязи, политика, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Бэлла Черкесова, Россия, Международный союз электросвязи, Политика, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
13:30 29.09.2022
 
Россия продолжит работу с Международным союзом электросвязи

Замглавы Минцифры Черкесова: Россия продолжит работу с Международным союзом электросвязи

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия готова продолжать работу с Международным союзом электросвязи (МСЭ), открыта к сотрудничеству с новым генеральным секретарем организации, заявила замглавы Минцифры РФ Бэлла Черкесова.
В ходе Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте 29 сентября государства-члены МСЭ выбрали нового генерального секретаря организации на следующий четырехлетний период - 2023-2026 годы, по итогам голосования им стала американка Дорин Богдан-Мартин.
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"От лица Российской Федерации хотела бы поздравить Дорин Богдан-Мартин с избранием генеральным секретарем Международного союза электросвязи. Отмечу, что Российская Федерация открыта к сотрудничеству с новым генеральным секретарем союза, основанному на взаимоуважении и равноправии", - заявила Черкесова после итогов голосования. Россия выдвигала на этот пост президента "Вымпелкома" Рашида Исмаилова, который хорошо известен в международном ИКТ-сообществе, в том числе по работе в таких компаниях, как Huawei, Nokia и Ericsson.
В преддверии голосования представитель украинской делегации, выступая на пленарном заседании конференции в Бухаресте, предложил сообществу помешать представителям России занять руководящие должности в союзе. В этой связи Черкесова отметила, что заявления об исключении представителей России с руководящих постов МСЭ разрушают его единство, эффективная работа союза зависит от справедливого и недискриминационного географического представительства, подчеркнула она. Замглавы Минцифры также высказала сожаление о решении Румынии отменить визы для делегации России, которая много лет сотрудничала с МСЭ.
Говоря об избрании нового генсека МСЭ, Черкесова подчеркнула, что Россия и впредь будет вносить свой интеллектуальный и финансовый вклад в работу МСЭ в целях его укрепления, построения справедливого и недискриминационного доступа к электросвязи и ИКТ во благо всех его членов, с особым фокусом на развивающиеся страны.
"Отдельно хотела бы поблагодарить наших друзей, которые поддерживали и продолжают поддерживать Россию в МСЭ на всем протяжении его сосуществования. Россия всегда была, есть и будет верным другом союза, несмотря на меняющуюся внешнюю среду", - добавила Черкесова. Она также поблагодарила действующего генерального секретаря МСЭ Хоулиня Чжао за его большой вклад на протяжении 8 лет в работу союза.
Прием для участников конференции Международного союза электросвязи
© РИА Новости

В столице Румынии начинает работу конференция Международного союза электросвязи. В преддверии важнейшего для отрасли мероприятия Россия, которая много лет сотрудничает с МСЭ, организовала прием.

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
1 из 15

В столице Румынии начинает работу конференция Международного союза электросвязи. В преддверии важнейшего для отрасли мероприятия Россия, которая много лет сотрудничает с МСЭ, организовала прием.

© РИА Новости
© РИА Новости

На приеме выступила замминистра цифрового развития, связи и массовой коммуникации России Бэлла Черкесова. Она представила кандидатов на ключевые посты МСЭ.

Заместитель цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова на приеме Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
2 из 15

На приеме выступила замминистра цифрового развития, связи и массовой коммуникации России Бэлла Черкесова. Она представила кандидатов на ключевые посты МСЭ.

© РИА Новости
© РИА Новости

Россия рассчитывает на поддержку своих кандидатов в Международном союзе электросвязи.

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
3 из 15

Россия рассчитывает на поддержку своих кандидатов в Международном союзе электросвязи.

© РИА Новости
© РИА Новости

Кандидатов от нашей страны выдвинули на пост генерального секретаря МСЭ и в радиорегламентарный комитет организации.

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
4 из 15

Кандидатов от нашей страны выдвинули на пост генерального секретаря МСЭ и в радиорегламентарный комитет организации.

© РИА Новости
© РИА Новости

В числе российских приоритетов в МСЭ — изучение новых и появляющихся технологий, таких как искусственный интеллект, 5G, Интернет вещей, большие данные.

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
5 из 15

В числе российских приоритетов в МСЭ — изучение новых и появляющихся технологий, таких как искусственный интеллект, 5G, Интернет вещей, большие данные.

© РИА Новости
© РИА Новости

Рашида Исмаилов, претендующий на пост Генерального секретаря МСЭ, хорошо известен в международном ИКТ-сообществе: он работал в таких бизнес-структурах, как Хуавей, Нокиа и Эрикссон. В 2018 году провел сессию как председатель Совета МСЭ. Его избрание послужит гарантией того, что решения на полях МСЭ будут приниматься взвешенно и с учетом интересов всех сторон.

Президент ПАО ВымпелКом Рашид Исмаилов выступает в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
6 из 15

Рашида Исмаилов, претендующий на пост Генерального секретаря МСЭ, хорошо известен в международном ИКТ-сообществе: он работал в таких бизнес-структурах, как Хуавей, Нокиа и Эрикссон. В 2018 году провел сессию как председатель Совета МСЭ. Его избрание послужит гарантией того, что решения на полях МСЭ будут приниматься взвешенно и с учетом интересов всех сторон.

© РИА Новости
© РИА Новости

Кандидат в комиссию по регулированию радио МСЭ, начальник международного отдела Федерального государственного бюджетного учреждения Научно исследовательский институт радио Николай Варламов имеет более чем 20-летний опыт научно-исследовательской, технической и административной работы в области регулирования использования радиочастот на международном уровне. Известен как специалист по регламентарным вопросам космических и наземных служб в Штаб квартире МСЭ.

Начальник международного отдела НТЦ анализа электромагнитной совместимости НИИ Радио Николай Варламов
7 из 15

Кандидат в комиссию по регулированию радио МСЭ, начальник международного отдела Федерального государственного бюджетного учреждения Научно исследовательский институт радио Николай Варламов имеет более чем 20-летний опыт научно-исследовательской, технической и административной работы в области регулирования использования радиочастот на международном уровне. Известен как специалист по регламентарным вопросам космических и наземных служб в Штаб квартире МСЭ.

© РИА Новости
© РИА Новости

"Опыт участия в МСЭ позволяет нам всем идти в правильном направлении, а также реагировать на актуальные вопросы динамично развивающегося цифрового мира", — подчеркнула замглавы Минцифры России.

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
8 из 15

"Опыт участия в МСЭ позволяет нам всем идти в правильном направлении, а также реагировать на актуальные вопросы динамично развивающегося цифрового мира", — подчеркнула замглавы Минцифры России.

© РИА Новости
© РИА Новости

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте.

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
9 из 15

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте.

© РИА Новости
© РИА Новости

Полномочная конференция — высший директивный орган Международного союза электросвязи.

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
10 из 15

Полномочная конференция — высший директивный орган Международного союза электросвязи.

© РИА Новости
© РИА Новости

Это важнейшее мероприятие, в ходе которого государства — Члены МСЭ принимают решения о будущем организации.

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
11 из 15

Это важнейшее мероприятие, в ходе которого государства — Члены МСЭ принимают решения о будущем организации.

© РИА Новости
© РИА Новости

Конференция проходит раз в четыре года.

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
12 из 15

Конференция проходит раз в четыре года.

© РИА Новости
© РИА Новости

Здесь определяют общую политику Союза, принимают стратегические решения и финансовые планы, избирают высшее руководство.

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
13 из 15

Здесь определяют общую политику Союза, принимают стратегические решения и финансовые планы, избирают высшее руководство.

© РИА Новости
© РИА Новости

Полномочная конференция 2022 года проходит в Бухаресте с 26 сентября по 14 октября.

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
14 из 15

Полномочная конференция 2022 года проходит в Бухаресте с 26 сентября по 14 октября.

© РИА Новости
© РИА Новости

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте.

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
15 из 15

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте.

© РИА Новости
1 из 15

В столице Румынии начинает работу конференция Международного союза электросвязи. В преддверии важнейшего для отрасли мероприятия Россия, которая много лет сотрудничает с МСЭ, организовала прием.

© РИА Новости
2 из 15

На приеме выступила замминистра цифрового развития, связи и массовой коммуникации России Бэлла Черкесова. Она представила кандидатов на ключевые посты МСЭ.

© РИА Новости
3 из 15

Россия рассчитывает на поддержку своих кандидатов в Международном союзе электросвязи.

© РИА Новости
4 из 15

Кандидатов от нашей страны выдвинули на пост генерального секретаря МСЭ и в радиорегламентарный комитет организации.

© РИА Новости
5 из 15

В числе российских приоритетов в МСЭ — изучение новых и появляющихся технологий, таких как искусственный интеллект, 5G, Интернет вещей, большие данные.

© РИА Новости
6 из 15

Рашида Исмаилов, претендующий на пост Генерального секретаря МСЭ, хорошо известен в международном ИКТ-сообществе: он работал в таких бизнес-структурах, как Хуавей, Нокиа и Эрикссон. В 2018 году провел сессию как председатель Совета МСЭ. Его избрание послужит гарантией того, что решения на полях МСЭ будут приниматься взвешенно и с учетом интересов всех сторон.

© РИА Новости
7 из 15

Кандидат в комиссию по регулированию радио МСЭ, начальник международного отдела Федерального государственного бюджетного учреждения Научно исследовательский институт радио Николай Варламов имеет более чем 20-летний опыт научно-исследовательской, технической и административной работы в области регулирования использования радиочастот на международном уровне. Известен как специалист по регламентарным вопросам космических и наземных служб в Штаб квартире МСЭ.

© РИА Новости
8 из 15

"Опыт участия в МСЭ позволяет нам всем идти в правильном направлении, а также реагировать на актуальные вопросы динамично развивающегося цифрового мира", — подчеркнула замглавы Минцифры России.

© РИА Новости
9 из 15

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте.

© РИА Новости
10 из 15

Полномочная конференция — высший директивный орган Международного союза электросвязи.

© РИА Новости
11 из 15

Это важнейшее мероприятие, в ходе которого государства — Члены МСЭ принимают решения о будущем организации.

© РИА Новости
12 из 15

Конференция проходит раз в четыре года.

© РИА Новости
13 из 15

Здесь определяют общую политику Союза, принимают стратегические решения и финансовые планы, избирают высшее руководство.

© РИА Новости
14 из 15

Полномочная конференция 2022 года проходит в Бухаресте с 26 сентября по 14 октября.

© РИА Новости
15 из 15

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте.

© РИА Новости
 
Бэлла ЧеркесоваРоссияМеждународный союз электросвязиПолитикаМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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