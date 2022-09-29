https://ria.ru/20220929/mintsifry-1820305241.html

Россия продолжит работу с Международным союзом электросвязи

Россия продолжит работу с Международным союзом электросвязи - РИА Новости, 29.09.2022

Россия продолжит работу с Международным союзом электросвязи

Россия готова продолжать работу с Международным союзом электросвязи (МСЭ), открыта к сотрудничеству с новым генеральным секретарем организации, заявила замглавы РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T13:30

2022-09-29T13:30

2022-09-29T13:30

бэлла черкесова

россия

международный союз электросвязи

политика

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россия готова продолжать работу с Международным союзом электросвязи (МСЭ), открыта к сотрудничеству с новым генеральным секретарем организации, заявила замглавы Минцифры РФ Бэлла Черкесова.В ходе Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте 29 сентября государства-члены МСЭ выбрали нового генерального секретаря организации на следующий четырехлетний период - 2023-2026 годы, по итогам голосования им стала американка Дорин Богдан-Мартин."От лица Российской Федерации хотела бы поздравить Дорин Богдан-Мартин с избранием генеральным секретарем Международного союза электросвязи. Отмечу, что Российская Федерация открыта к сотрудничеству с новым генеральным секретарем союза, основанному на взаимоуважении и равноправии", - заявила Черкесова после итогов голосования. Россия выдвигала на этот пост президента "Вымпелкома" Рашида Исмаилова, который хорошо известен в международном ИКТ-сообществе, в том числе по работе в таких компаниях, как Huawei, Nokia и Ericsson.В преддверии голосования представитель украинской делегации, выступая на пленарном заседании конференции в Бухаресте, предложил сообществу помешать представителям России занять руководящие должности в союзе. В этой связи Черкесова отметила, что заявления об исключении представителей России с руководящих постов МСЭ разрушают его единство, эффективная работа союза зависит от справедливого и недискриминационного географического представительства, подчеркнула она. Замглавы Минцифры также высказала сожаление о решении Румынии отменить визы для делегации России, которая много лет сотрудничала с МСЭ.Говоря об избрании нового генсека МСЭ, Черкесова подчеркнула, что Россия и впредь будет вносить свой интеллектуальный и финансовый вклад в работу МСЭ в целях его укрепления, построения справедливого и недискриминационного доступа к электросвязи и ИКТ во благо всех его членов, с особым фокусом на развивающиеся страны."Отдельно хотела бы поблагодарить наших друзей, которые поддерживали и продолжают поддерживать Россию в МСЭ на всем протяжении его сосуществования. Россия всегда была, есть и будет верным другом союза, несмотря на меняющуюся внешнюю среду", - добавила Черкесова. Она также поблагодарила действующего генерального секретаря МСЭ Хоулиня Чжао за его большой вклад на протяжении 8 лет в работу союза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

бэлла черкесова, россия, международный союз электросвязи, политика, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)