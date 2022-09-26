Прием для участников конференции Международного союза электросвязи

Рашида Исмаилов, претендующий на пост Генерального секретаря МСЭ, хорошо известен в международном ИКТ-сообществе: он работал в таких бизнес-структурах, как Хуавей, Нокиа и Эрикссон. В 2018 году провел сессию как председатель Совета МСЭ. Его избрание послужит гарантией того, что решения на полях МСЭ будут приниматься взвешенно и с учетом интересов всех сторон.