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Прием для участников конференции Международного союза электросвязи - РИА Новости, 26.09.2022
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Прием для участников конференции Международного союза электросвязи
Прием для участников конференции Международного союза электросвязи - РИА Новости, 26.09.2022
Прием для участников конференции Международного союза электросвязи
В Бухаресте состоялся российский прием в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ). Кадры с мероприятия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 26.09.2022
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фото
бухарест
международный союз электросвязи
конференция
бэлла черкесова
рашид исмаилов
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В Бухаресте состоялся российский прием в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ). Кадры с мероприятия — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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фото, фото, бухарест, международный союз электросвязи, конференция, бэлла черкесова, рашид исмаилов
Фото, Бухарест, Международный союз электросвязи, Конференция, Бэлла Черкесова, Рашид Исмаилов
13:40 26.09.2022 (обновлено: 13:45 26.09.2022)
 

Прием для участников конференции Международного союза электросвязи

Читать ria.ru в
В Бухаресте состоялся российский прием в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи (МСЭ). Кадры с мероприятия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости

В столице Румынии начинает работу конференция Международного союза электросвязи. В преддверии важнейшего для отрасли мероприятия Россия, которая много лет сотрудничает с МСЭ, организовала прием.

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
1 из 15

В столице Румынии начинает работу конференция Международного союза электросвязи. В преддверии важнейшего для отрасли мероприятия Россия, которая много лет сотрудничает с МСЭ, организовала прием.

© РИА Новости
© РИА Новости

На приеме выступила замминистра цифрового развития, связи и массовой коммуникации России Бэлла Черкесова. Она представила кандидатов на ключевые посты МСЭ.

Заместитель цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова на приеме Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
2 из 15

На приеме выступила замминистра цифрового развития, связи и массовой коммуникации России Бэлла Черкесова. Она представила кандидатов на ключевые посты МСЭ.

© РИА Новости
© РИА Новости

Россия рассчитывает на поддержку своих кандидатов в Международном союзе электросвязи.

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
3 из 15

Россия рассчитывает на поддержку своих кандидатов в Международном союзе электросвязи.

© РИА Новости
© РИА Новости

Кандидатов от нашей страны выдвинули на пост генерального секретаря МСЭ и в радиорегламентарный комитет организации.

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
4 из 15

Кандидатов от нашей страны выдвинули на пост генерального секретаря МСЭ и в радиорегламентарный комитет организации.

© РИА Новости
© РИА Новости

В числе российских приоритетов в МСЭ — изучение новых и появляющихся технологий, таких как искусственный интеллект, 5G, Интернет вещей, большие данные.

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
5 из 15

В числе российских приоритетов в МСЭ — изучение новых и появляющихся технологий, таких как искусственный интеллект, 5G, Интернет вещей, большие данные.

© РИА Новости
© РИА Новости

Рашида Исмаилов, претендующий на пост Генерального секретаря МСЭ, хорошо известен в международном ИКТ-сообществе: он работал в таких бизнес-структурах, как Хуавей, Нокиа и Эрикссон. В 2018 году провел сессию как председатель Совета МСЭ. Его избрание послужит гарантией того, что решения на полях МСЭ будут приниматься взвешенно и с учетом интересов всех сторон.

Президент ПАО ВымпелКом Рашид Исмаилов выступает в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
6 из 15

Рашида Исмаилов, претендующий на пост Генерального секретаря МСЭ, хорошо известен в международном ИКТ-сообществе: он работал в таких бизнес-структурах, как Хуавей, Нокиа и Эрикссон. В 2018 году провел сессию как председатель Совета МСЭ. Его избрание послужит гарантией того, что решения на полях МСЭ будут приниматься взвешенно и с учетом интересов всех сторон.

© РИА Новости
© РИА Новости

Кандидат в комиссию по регулированию радио МСЭ, начальник международного отдела Федерального государственного бюджетного учреждения Научно исследовательский институт радио Николай Варламов имеет более чем 20-летний опыт научно-исследовательской, технической и административной работы в области регулирования использования радиочастот на международном уровне. Известен как специалист по регламентарным вопросам космических и наземных служб в Штаб квартире МСЭ.

Начальник международного отдела НТЦ анализа электромагнитной совместимости НИИ Радио Николай Варламов
7 из 15

Кандидат в комиссию по регулированию радио МСЭ, начальник международного отдела Федерального государственного бюджетного учреждения Научно исследовательский институт радио Николай Варламов имеет более чем 20-летний опыт научно-исследовательской, технической и административной работы в области регулирования использования радиочастот на международном уровне. Известен как специалист по регламентарным вопросам космических и наземных служб в Штаб квартире МСЭ.

© РИА Новости
© РИА Новости

"Опыт участия в МСЭ позволяет нам всем идти в правильном направлении, а также реагировать на актуальные вопросы динамично развивающегося цифрового мира", — подчеркнула замглавы Минцифры России.

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
8 из 15

"Опыт участия в МСЭ позволяет нам всем идти в правильном направлении, а также реагировать на актуальные вопросы динамично развивающегося цифрового мира", — подчеркнула замглавы Минцифры России.

© РИА Новости
© РИА Новости

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте.

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
9 из 15

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте.

© РИА Новости
© РИА Новости

Полномочная конференция — высший директивный орган Международного союза электросвязи.

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
10 из 15

Полномочная конференция — высший директивный орган Международного союза электросвязи.

© РИА Новости
© РИА Новости

Это важнейшее мероприятие, в ходе которого государства — Члены МСЭ принимают решения о будущем организации.

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
11 из 15

Это важнейшее мероприятие, в ходе которого государства — Члены МСЭ принимают решения о будущем организации.

© РИА Новости
© РИА Новости

Конференция проходит раз в четыре года.

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
12 из 15

Конференция проходит раз в четыре года.

© РИА Новости
© РИА Новости

Здесь определяют общую политику Союза, принимают стратегические решения и финансовые планы, избирают высшее руководство.

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
13 из 15

Здесь определяют общую политику Союза, принимают стратегические решения и финансовые планы, избирают высшее руководство.

© РИА Новости
© РИА Новости

Полномочная конференция 2022 года проходит в Бухаресте с 26 сентября по 14 октября.

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
14 из 15

Полномочная конференция 2022 года проходит в Бухаресте с 26 сентября по 14 октября.

© РИА Новости
© РИА Новости

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте.

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте
15 из 15

Прием Российской Федерации в рамках Полномочной конференции Международного союза электросвязи в Бухаресте.

© РИА Новости
 
ФотоБухарестМеждународный союз электросвязиКонференцияБэлла ЧеркесоваРашид Исмаилов
 
 
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