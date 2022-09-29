https://ria.ru/20220929/kosmonavty-1820315651.html

Вернувшиеся с МКС российские космонавты приземлились в Казахстане

Вернувшиеся с МКС российские космонавты приземлились в Казахстане - РИА Новости, 29.09.2022

Вернувшиеся с МКС российские космонавты приземлились в Казахстане

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-21" совершил посадку в степи Казахстана, на Землю с Международной космической станции вернулись россияне Олег Артемьев,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T14:03

2022-09-29T14:03

2022-09-29T14:03

казахстан

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

центр управления полетами

россия

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КОРОЛЁВ (Московская обл.), 29 сен – РИА Новости. Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-21" совершил посадку в степи Казахстана, на Землю с Международной космической станции вернулись россияне Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, передает корреспондент РИА Новости по трансляции в Центре управления полетами.Посадка произошла юго-восточнее города Жезказган.В 10.33 мск "Союз МС-21" отстыковался от МКС, а через несколько часов начал сход с орбиты. "Союз" разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли.Корабль "Союз МС-21" прибыл на станцию 18 марта. В честь 115-летия со дня рождения великого советского ракетчика корабль получил имя "Сергей Королев". Все трое членов экипажа - выпускники МГТУ имени Баумана.За время полета экипаж совершил пять выходов в открытый космос для интеграции в состав российского сегмента станции новых модулей МКС "Наука" и Причал". В одном из выходов участвовала итальянка Саманта Кристофоретти, которой Артемьев вчера передал командование МКС.

https://ria.ru/20220920/kosmos-1818200526.html

https://ria.ru/20220921/mks-1818565458.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

казахстан, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, центр управления полетами, россия