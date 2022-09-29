23:59 29.09.2022 (обновлено: 00:00 30.09.2022)
В петербургские военкоматы приходит много добровольцев, рассказал Беглов
Губернатор Беглов: в петербургские военкоматы приходит много добровольцев, это радует
Военные билеты. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в военкоматы в настоящее время приходит много добровольцев.
"Меня очень радует, что очень много добровольцев приходит. Я вчера был в Адмиралтейском районе, пришли два парня, бывшие десантники, пришли служить и защищать родину. И таких добровольцев очень много. Радует, что много молодежи, которые уже отслужили, имеют соответствующий опыт, имеют соответствующую воинскую специальность, и они приходят. Когда ругают молодежь и говорят, что она такая-сякая, я с этим не соглашусь. Потому что пример – это движение добровольцев, которые идут защищать родину", - рассказал он в эфире Телеканала 78.
Губернатор напомнил, что заместитель председателя городского комитета по молодежной политике Иван Есипов отправляется добровольцем в зону спецоперации.
Беглов также отметил сознательность жителей города, призванных в рамках частичной мобилизации.
"У нас город патриотичный и жители очень сознательные. Поэтому по-разному бывает - бывает, что повестка не дошла до адресата, потому что он зарегистрирован в одном месте, живет в другом месте. Сейчас есть такие накладки… Но народ приходит, практически не бегает", - сказал Беглов.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.