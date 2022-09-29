https://ria.ru/20220929/dobrovoltsy-1820475207.html

В петербургские военкоматы приходит много добровольцев, рассказал Беглов

В петербургские военкоматы приходит много добровольцев, рассказал Беглов - РИА Новости, 30.09.2022

В петербургские военкоматы приходит много добровольцев, рассказал Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в военкоматы в настоящее время приходит много добровольцев. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-29T23:59

2022-09-29T23:59

2022-09-30T00:00

общество

александр беглов

сергей шойгу

россия

санкт-петербург

украина

частичная мобилизация в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в военкоматы в настоящее время приходит много добровольцев."Меня очень радует, что очень много добровольцев приходит. Я вчера был в Адмиралтейском районе, пришли два парня, бывшие десантники, пришли служить и защищать родину. И таких добровольцев очень много. Радует, что много молодежи, которые уже отслужили, имеют соответствующий опыт, имеют соответствующую воинскую специальность, и они приходят. Когда ругают молодежь и говорят, что она такая-сякая, я с этим не соглашусь. Потому что пример – это движение добровольцев, которые идут защищать родину", - рассказал он в эфире Телеканала 78.Губернатор напомнил, что заместитель председателя городского комитета по молодежной политике Иван Есипов отправляется добровольцем в зону спецоперации.Беглов также отметил сознательность жителей города, призванных в рамках частичной мобилизации."У нас город патриотичный и жители очень сознательные. Поэтому по-разному бывает - бывает, что повестка не дошла до адресата, потому что он зарегистрирован в одном месте, живет в другом месте. Сейчас есть такие накладки… Но народ приходит, практически не бегает", - сказал Беглов.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220929/minoborony-1820420581.html

россия

санкт-петербург

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, александр беглов, сергей шойгу, россия, санкт-петербург, украина, частичная мобилизация в россии