Рейтинг@Mail.ru
В петербургские военкоматы приходит много добровольцев, рассказал Беглов - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220929/dobrovoltsy-1820475207.html
В петербургские военкоматы приходит много добровольцев, рассказал Беглов
В петербургские военкоматы приходит много добровольцев, рассказал Беглов - РИА Новости, 30.09.2022
В петербургские военкоматы приходит много добровольцев, рассказал Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в военкоматы в настоящее время приходит много добровольцев. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-29T23:59
2022-09-30T00:00
общество
александр беглов
сергей шойгу
россия
санкт-петербург
украина
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571803021_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8b5812c0cd53dc7a8524ed5db4bfd532.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в военкоматы в настоящее время приходит много добровольцев."Меня очень радует, что очень много добровольцев приходит. Я вчера был в Адмиралтейском районе, пришли два парня, бывшие десантники, пришли служить и защищать родину. И таких добровольцев очень много. Радует, что много молодежи, которые уже отслужили, имеют соответствующий опыт, имеют соответствующую воинскую специальность, и они приходят. Когда ругают молодежь и говорят, что она такая-сякая, я с этим не соглашусь. Потому что пример – это движение добровольцев, которые идут защищать родину", - рассказал он в эфире Телеканала 78.Губернатор напомнил, что заместитель председателя городского комитета по молодежной политике Иван Есипов отправляется добровольцем в зону спецоперации.Беглов также отметил сознательность жителей города, призванных в рамках частичной мобилизации."У нас город патриотичный и жители очень сознательные. Поэтому по-разному бывает - бывает, что повестка не дошла до адресата, потому что он зарегистрирован в одном месте, живет в другом месте. Сейчас есть такие накладки… Но народ приходит, практически не бегает", - сказал Беглов.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220929/minoborony-1820420581.html
россия
санкт-петербург
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571803021_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_1a4074d3d3af1bf8b36e8bebf8f0d86d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр беглов, сергей шойгу, россия, санкт-петербург, украина, частичная мобилизация в россии
Общество, Александр Беглов, Сергей Шойгу, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Частичная мобилизация в России
23:59 29.09.2022 (обновлено: 00:00 30.09.2022)
 
В петербургские военкоматы приходит много добровольцев, рассказал Беглов

Губернатор Беглов: в петербургские военкоматы приходит много добровольцев, это радует

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкВоенные билеты
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
Военные билеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в военкоматы в настоящее время приходит много добровольцев.
"Меня очень радует, что очень много добровольцев приходит. Я вчера был в Адмиралтейском районе, пришли два парня, бывшие десантники, пришли служить и защищать родину. И таких добровольцев очень много. Радует, что много молодежи, которые уже отслужили, имеют соответствующий опыт, имеют соответствующую воинскую специальность, и они приходят. Когда ругают молодежь и говорят, что она такая-сякая, я с этим не соглашусь. Потому что пример – это движение добровольцев, которые идут защищать родину", - рассказал он в эфире Телеканала 78.
Боевое слаживание мобилизованных и добровольцев на полигонах - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 18:12
Минобороны показало занятия по боевому слаживанию мобилизованных россиян
Губернатор напомнил, что заместитель председателя городского комитета по молодежной политике Иван Есипов отправляется добровольцем в зону спецоперации.
Беглов также отметил сознательность жителей города, призванных в рамках частичной мобилизации.
"У нас город патриотичный и жители очень сознательные. Поэтому по-разному бывает - бывает, что повестка не дошла до адресата, потому что он зарегистрирован в одном месте, живет в другом месте. Сейчас есть такие накладки… Но народ приходит, практически не бегает", - сказал Беглов.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
ОбществоАлександр БегловСергей ШойгуРоссияСанкт-ПетербургУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала