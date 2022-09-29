https://ria.ru/20220929/diversiya-1820434772.html

Во Франции призвали Байдена к ответу из-за диверсии на "Северных потоках"

Во Франции призвали Байдена к ответу из-за диверсии на "Северных потоках" - РИА Новости, 29.09.2022

Во Франции призвали Байдена к ответу из-за диверсии на "Северных потоках"

Лидер правоголлистской партии "Вставай, Франция", бывший кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян в четверг заявил, что президент США Джо Байден должен... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T19:12

2022-09-29T19:12

2022-09-29T19:31

мария захарова

николя дюпон-эньян

джо байден

сша

россия

дания

nord stream 2 ag

siemens

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg

ПАРИЖ, 29 сен – РИА Новости. Лидер правоголлистской партии "Вставай, Франция", бывший кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян в четверг заявил, что президент США Джо Байден должен "объясниться" после диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", против которых он ранее выступал."Диверсия на трубопроводах газопровода "Северный поток" и "Северный поток — 2" – это беспрецедентное посягательство на суверенитет европейских стран, с которыми обращаются как с вассалами. Какой смысл России действовать против своих же интересов? Байден должен объясниться, учитывая угрозы, которые он озвучил в феврале", – написал политик в Twitter.Седьмого февраля Байден пообещал "положить конец" газопроводу "Северный поток-2". Позже администрация президента США опровергла факт угрозы нанесения ущерба трубопроводу. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отмечала, что президент США обещал не допустить ввода в строй трубопровода "Северный поток — 2", а не уничтожить его.Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что Вашингтон должен дать ответ, реализовал ли он угрозы в отношении "Северного потока-2".В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема".Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.

https://ria.ru/20220927/sikorskiy-1819939377.html

https://ria.ru/20220929/vzryvy-1820394714.html

https://ria.ru/20220928/bayden-1820198349.html

сша

россия

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мария захарова, николя дюпон-эньян, джо байден, сша, россия, дания, nord stream 2 ag, siemens, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"