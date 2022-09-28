18:20 28.09.2022 (обновлено: 18:22 28.09.2022)
В США назвали подрыв труб "Северного потока" актом терроризма Вашингтона
Журналист из США назвал подрыв труб "Северного потока" актом терроризма Вашингтона
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Американский журналист, редактор The Grayzone Макс Блюменталь назвал подрыв магистралей "Северного потока" актом государственного терроризма со стороны Вашингтона.
Он отреагировал на твит бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который обрадовался повреждению магистрали, а в соцсетях написал "Спасибо, США".
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"[Сикорский] празднует атаку на "Северный поток" как акт государственного террора со стороны Соединенных Штатов, который обрекает миллионы европейцев на холодную зиму", — написал Блюменталь в Twitter.
В понедельник власти Дании и Швеции сообщили об утечке газа рядом с островом Борнхольм в магистралях, снабжающих Евросоюз российским газом. При этом в Германии не исключили версию диверсионного подрыва труб. Неназванный представитель служб безопасности в Берлине заявил агентству Bloomberg, что это могла быть скорее силовая акция, нежели техническая проблема. Как уточнила глава МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой топлива произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.
Представитель МИД России Мария Захарова призвала американского президента Джо Байдена ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты озвученную еще в феврале угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях "Северных потоков" произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируется как разрыв трубопроводов.