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Спецоперация, 27 сентября: финальный день референдума

Спецоперация, 27 сентября: финальный день референдума - РИА Новости, 28.09.2022

Спецоперация, 27 сентября: финальный день референдума

На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей шел финальный день референдума о присоединении к России, а также подсчет голосов; по итогам подсчетов РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T01:21

2022-09-28T01:21

2022-09-28T01:21

специальная военная операция на украине

в мире

россия

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

украина

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей шел финальный день референдума о присоединении к России, а также подсчет голосов; по итогам подсчетов голосов, который еще не завершен, большинство жителей голосующих территорий поддерживают вхождение в состав России; в Мариуполе в ДНР на референдуме был предотвращен теракт.Ход операцииРазведчики ВС России рассказали РИА Новости, как, находясь на боевых позициях, регулярно наблюдают намеренные обстрелы силами украинских военных городских кварталов и социальной инфраструктуры. По их словам, снаряды летят именно в населенные пункты.Минобороны РФ опубликовало во вторник видео с боевой работой армейской авиации на Украине. В ролике, в частности, демонстрируется подготовка к вылету ударных вертолетов Ми-28Н. Показана проверка борта перед вылетом и загрузка неуправляемых авиационных ракет в подвесные блоки машины. Также в видео демонстрируется работа вертолетов Ми-8 огневого прикрытия и эвакуации. Так, на кадрах, снятых через открытую дверь кабины Ми-8, показана пара Ми-28Н, идущих на боевое задание по уничтожению украинских боевиков. Все три вертолета летят плотной группой на предельно малой высоте.Российская авиация уничтожила в Запорожье до 100 спецназовцев "Гепарда" и свыше 50 наемников, сообщили в Минобороны РФ.Россия сохраняет готовность вести переговоры с Украиной, вместе с тем меняются ситуация и условия, но принцип целей специальной военной операции сохраняется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкий президент Тайип Эрдоган планирует переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным, а также с Владимиром Зеленским.РеферендумВо вторник жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогли проголосовать уже на участках, с 8 утра и до 16 часов дня – до этого жители голосующих территорий в целях безопасности голосовали на придомовых территориях. Явка за четыре первых дня была очень высокой: в ДНР - 86,89%, в ЛНР - 83,61%, в Запорожской области - 66,43%, в Херсонской - 63,58%. Ожидается, что предварительные результаты референдума озвучат 27-28 сентября. Окончательные данные должны быть известны в течение пяти дней после окончания голосования.Как заметили корреспонденты РИА Новости, в Мариуполе, Мелитополе и Донецке перед многими участками очереди для голосования выстроились еще до их открытия. "Я пришел проголосовать за мир, стабильность и Россию", - признался РИА Новости молодой человек по имени Дмитрий. Он надеется, что референдум поможет достижению этих целей. "Первый шаг мы сделали еще восемь с половиной лет назад, когда проголосовали за независимость ДНР. Настало сделать второй", - сказал дончанин.Глава ЛНР Леонид Пасечник проголосовал на референдуме по вопросу присоединения к России, сообщает корреспондент РИА Новости. Подавляющее большинство жителей Луганской Народной Республики голосуют за вхождение в состав Российской Федерации, заявил он журналистам. Как Пасечник заявил позднее, он подготовил обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав РФ.В России может появиться новый федеральный округ, в который войдут ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также, возможно, и Крым, считает сенатор от полуострова Сергей Цеков. Позднее, ближе к вечеру, Цеков заявил РИА Новости, что референдумы в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях можно считать состоявшимися и легитимными.Если ЕС введет санкции против своих граждан, принимавших участие в наблюдении за референдумами о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, это будет проявлением фашизма, заявил РИА Новости международный наблюдатель из Болгарии Младен Иванов.Голосование на референдуме о присоединении к России проходит и в освобожденной части Николаевской области, включенной в состав соседней Херсонской, сообщил корреспондент РИА Новости.Участковые избирательные комиссии Мариуполя не справлялись с потоком людей в первые два дня референдума по вхождению Донецкой Народной Республики в состав РФ на правах субъекта, сообщил РИА Новости мэр Мариуполя Константин Иващенко.Силовики в Мариуполе (ДНР) задержали девушку, которая по заданию киевских спецслужб пыталась совершить теракт в день проведения референдума о вступлении республики в состав РФ, сообщили РИА Новости в УВД по городу. Подозреваемая в подготовке теракта в Мариуполе планировала заложить взрывное устройство у здания администрации Приморского района, следует из видео допроса, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Глава Херсонской области Владимир Сальдо, как и Пасечник, и глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, намерен ехать в Москву, чтобы передать президенту России обращение о присоединении своего региона, об этом РИА Новости сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Голосование в Госдуме о вступлении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в РФ по итогам референдумов может пройти уже на этой неделе, заявил член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов. Россию не должно волновать мнение Запада о результатах референдума, также заявил парламентарий.Голосование на референдуме о вхождении в состав России проходит даже на передовой, где военнослужащие Народной милиции ЛНР голосуют, не отрываясь от выполнения боевых задач, сообщил корреспондент РИА Новости с линии боевого соприкосновения. Корреспонденты РИА Новости побывали на передовой, где проходило голосование военнослужащих, которые выполняют свои боевые задачи - корректируют огонь артиллерии на северском направлении. Офицер НМ ЛНР привез на позиции бойцов урну для голосования, чтобы каждый военнослужащий смог отдать свой голос. Бойцы отдельного разведывательного батальона НМ ЛНР рассказали РИА Новости, что для них значит это историческое событие. "На этой земле нет места фашизму, так как много людей отдали жизнь за это еще в 41-м, 45-м, это нужно ценить и помнить", - рассказал военнослужащий.Результаты и явкаК середине дня в ЛНР, как сообщала председатель ЦИК республики Елена Кравченко, явка составляла 90,64%. В середине дня, как рассказал глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник, был начат подсчет голосов, а референдум завершен. В результате, как сообщила Кравченко, общая явка избирателей в рамках референдума в Луганской Народной Республике по итогам пяти дней составила 92,6%.На избирательных участках в РФ, где проходил референдум по вхождению ДНР и ЛНР в состав РФ, после подсчета 100% голосов за проголосовали 98,69% граждан ДНР и 97,93% граждан ЛНР.После подсчета 100% голосов на участках в РФ за вхождение Херсонской области в состав России проголосовали 96,75%, следует из опубликованных предварительных данных по России. При этом, как следует из итоговых данных после подсчета 100% голосов на участках в России, за вхождение Запорожской области в состав России проголосовали 97,81%.По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,42% жителей Луганской Народной Республики, заявила журналистам председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко.В Запорожской области после обработки 100% бюллетеней за воссоединение с Россией высказались более 93,11% избирателей, сообщила глава областного избиркома Галина Катющенко. Итоговая явка - 85,4%.В ДНР по итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение республики в состав РФ проголосовало 99,23%, явка составила 97,51%, сообщили в республиканском ЦИК.По результатам подсчета 100% голосов избирателей, принявших участие в референдуме в Херсонской области, 87,05% жителей проголосовали за вхождение в состав РФ, результаты голосования были озвучены на заседании избирательной комиссии Херсонской области. По словам председателя избирательной комиссии Херсонской области Марины Захаровой, явка на референдуме "превысила все ожидания", хотя были опасения из-за давления Украины на людей.Освобожденные территорииРоссийские силовики задержали в селе Чернобаевка Херсонской области двух участников разведывательно-диверсионной группы, которые по заданию украинской военной разведки собирали информацию о российских войсках, а также за символические суммы участвовали в подготовке терактов в Херсоне, сообщил РИА Новости сотрудник силовых структур РФ. По словам собеседника агентства, один из задержанных, Александр Свароба, служил в украинской армии в 2018-2021 годах на должности старший солдат. Уволившись из ВСУ, он вернулся в родное село Чернобаевка, а в конце февраля, после начала спецоперации, вступил со своим другом в батальон херсонской территориальной обороны.Подконтрольные на сегодняшний день Киеву территории Запорожской области в дальнейшем будут освобождены, там также пройдет референдум, заявил глава администрации региона Евгений Балицкий. При этом, как сообщил РИА Новости представитель администрации региона, Балицкий после объявления итогов референдума планирует посетить Москву.Последний командир 36-й бригады украинских войск майор Сергей Волынский с позывным "Волына", сдавшийся в плен на мариупольском заводе "Азовсталь", признал, что у Донбасса есть право на самоопределение. Видео с его словами оказалось в распоряжении РИА Новости. На вопрос, имеют ли жители Донбасса право на самоопределение, он ответил: "Конечно". Украина же, по его словам, лишала их этого права. Ранее ряд украинских СМИ сообщал, что "Волына" был в числе тех, кого передали Киеву в ходе последнего обмена пленными.Украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Брянка в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Как позднее сообщили в правительстве республики, в результате обстрела погибли три человека, один был ранен.Территории, занятые украинскими войскамиПророссийские активисты в Николаеве расклеивают по городу афиши "концерта Вагнера", анонсированного на 10 октября, а также ожидают проведения референдума о присоединении к России, подобного тому, что проходит в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, рассказал РИА Новости участник николаевского подполья. Он также передал в распоряжение агентства видеокадры, на которых видно, как молодые люди под музыку Вагнера крепят к столбам и деревьям афиши, на которых написано "Николаев. 10 октября, 5.00. Русский драматический театр. Concert of the Wagner Orchestra".Обстрелы ДонецкаЦентральный, Ворошиловский район Донецка, а также Киевский и Куйбышевский районы частично остались без света из-за боевых действий, сообщил во вторник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. По его словам, всего без света остались 27 тысяч абонентов.Международная обстановкаГлава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что во вторник приехала с рабочим визитом в Киев. Кроме того, как следует из заявления французского МИД, Колонна будет работать с украинскими коллегами над скорейшей реализацией предложений МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Также из заявления французского внешнеполитического ведомства следует, что группа французских следователей будет размещена в украинском Изюме со среды для расследования сообщений о массовых захоронениях. Также, выступая в середине дня на пресс-конференции, Катрин Колонна пригрозила России новыми санкциями из-за референдумов на востоке Украины: они будут индивидуальными, а также это будут ограничения, которые затронут сектора, которые еще не были затронуты санкциями.ЕС считает нарушением наблюдение за референдумами по присоединению к РФ, допускает санкции против наблюдателей из стран Евросоюза, сообщил во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.Международный наблюдатель из Болгарии Младен Иванов прокомментировал высказывание Стано: по его мнению, если ЕС введёт санкции против своих граждан, принимавших участие в наблюдении за референдумами о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, это будет проявлением фашизма.США не будут препятствовать Украине в применении передаваемого ей оружия на территориях, которые Россия может объявить своими по результатам референдумов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

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Максим Горбачев

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