https://ria.ru/20220928/rossiya-1819991837.html

В Совфеде не видят помех для возвращения уехавших после 21 сентября россиян

В Совфеде не видят помех для возвращения уехавших после 21 сентября россиян - РИА Новости, 28.09.2022

В Совфеде не видят помех для возвращения уехавших после 21 сентября россиян

Граждане, уехавшие из России после объявления частичной мобилизации и не нарушившие закон, могут вернуться в любой момент, считает глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T10:29

2022-09-28T10:29

2022-09-28T12:03

общество

россия

совет федерации рф

андрей климов

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Граждане, уехавшие из России после объявления частичной мобилизации и не нарушившие закон, могут вернуться в любой момент, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Он подчеркнул, что если такие обстоятельства присутствуют, то заниматься ими должны "компетентные органы" персонально по каждому нарушителю.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут резервистов с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек из общего числа резервистов в 25 миллионов. После этого решения на некоторых пунктах пропуска между Россией и соседними странами скопились очереди.

https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819701952.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, совет федерации рф, андрей климов, частичная мобилизация в россии