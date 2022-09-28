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В Совфеде не видят помех для возвращения уехавших после 21 сентября россиян - РИА Новости, 28.09.2022
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В Совфеде не видят помех для возвращения уехавших после 21 сентября россиян
В Совфеде не видят помех для возвращения уехавших после 21 сентября россиян - РИА Новости, 28.09.2022
В Совфеде не видят помех для возвращения уехавших после 21 сентября россиян
Граждане, уехавшие из России после объявления частичной мобилизации и не нарушившие закон, могут вернуться в любой момент, считает глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T10:29
2022-09-28T12:03
общество
россия
совет федерации рф
андрей климов
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Граждане, уехавшие из России после объявления частичной мобилизации и не нарушившие закон, могут вернуться в любой момент, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.Он подчеркнул, что если такие обстоятельства присутствуют, то заниматься ими должны "компетентные органы" персонально по каждому нарушителю.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут резервистов с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек из общего числа резервистов в 25 миллионов. После этого решения на некоторых пунктах пропуска между Россией и соседними странами скопились очереди.
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общество, россия, совет федерации рф, андрей климов, частичная мобилизация в россии
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Андрей Климов, Частичная мобилизация в России
10:29 28.09.2022 (обновлено: 12:03 28.09.2022)
 
В Совфеде не видят помех для возвращения уехавших после 21 сентября россиян

Сенатор Климов: уехавшие из России без нарушения закона смогут вернуться когда угодно

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСенатор Андрей Климов
Сенатор Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сенатор Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Граждане, уехавшие из России после объявления частичной мобилизации и не нарушившие закон, могут вернуться в любой момент, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"С точки зрения нашей конституции любой может свободно покинуть российскую территорию, если у него/ее нет особых, весьма конкретных, описанных законодательством обременений", — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что если такие обстоятельства присутствуют, то заниматься ими должны "компетентные органы" персонально по каждому нарушителю.
Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут резервистов с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек из общего числа резервистов в 25 миллионов. После этого решения на некоторых пунктах пропуска между Россией и соседними странами скопились очереди.
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