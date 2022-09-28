https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

Россия не может себе позволить проиграть

Россия не может себе позволить проиграть - РИА Новости, 28.09.2022

Россия не может себе позволить проиграть

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях накануне завершились референдумы, и уже первые результаты позволяют... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T08:00

2022-09-28T08:00

2022-09-28T09:11

специальная военная операция на украине

авторы

владимир зеленский

петр порошенко

россия

киев

украина

вооруженные силы украины

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В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях накануне завершились референдумы, и уже первые результаты позволяют говорить о том, что исторически российские земли вернулись домой. Но бог с ней, с землей, куда важнее люди, которые не побоялись сделать этот выбор. Наши люди.Почему же такое развитие событий стало не только возможным, но и неизбежным?Чтобы разобраться в реалиях сегодняшнего дня, иногда бывает полезно немного оглянуться назад и освежить в памяти некоторые детали. Какой была ситуация к вечеру 23 февраля?Суммируя все эти обстоятельства, мы вынуждены прийти к логичному выводу: Россия не выбирала между миром и войной. Россия выбирала, где и когда конфликт начнется.Это подтверждает и провал стамбульских переговоров — как только наметились хоть какие-то перспективы дипломатического решения противоречий Москвы и Киева, украинская делегация из них вышла. Самостоятельно это решение принимал Киев или нет — вопрос скорее риторический.А раз выбора между войной и миром не остается, то начинать противостояние лучше на выгодных для себя — насколько это возможно, когда речь идет о России и коллективном Западе, — условиях. Столь масштабные конфликты всегда были и остаются не только силовым испытанием, но и состязанием выносливости: конечно, во втором случае речь скорее об экономике и настроениях в обществе, нежели о военных.Вот этот аспект заслуживает особого внимания.Экс-глава разведуправления Пентагона Дэвид Шедд в своей статье для Politico рассказал об интересных деталях того, как США следует вести информационную войну против России.Бывший разведчик утверждает, что попытки Вашингтона продавать россиянам идею американского образа жизни — "преимущества Levi’s и Голливуда" — не приносят пользы. Главный идейный удар стоит направить на подпитку этнического национализма и попытки лишить российский народ гордости за свою историю.И это ключевой момент в понимании того, почему Россия обязана победить.Последние семь месяцев довольно четко прочертилась граница "мы — они". Столь явной она не была с момента распада СССР, и теперь, спустя более чем 30 лет, нам напомнили о ней вновь.Украина получает от Запада колоссальный объем вооружений, в подготовке ВСУ участвуют иностранные инструкторы, а сама украинская армия хорошо разбавлена наемниками из разных стран НАТО.Торговля "американской мечтой" подарила едва ли не целому поколению россиян — на самом деле заметной его части — иллюзию единого мира, не имеющего границ и открытого для всех. Конечно, где-то там фоном происходили Ирак, Югославия, Афганистан, снова Ирак, Ливия, Сирия, однако многим — не всем, но тем не менее — подобные события казались чем-то далеким и абсолютно не от мира победившего Instagram*, шенгенских виз и фраппучино из "Старбакса".И вот теперь аналогичные события разворачиваются на российских границах.Стоит отметить, что подобный опыт Россия переживает не впервые — любое ее ослабление сопровождалось кровопролитными конфликтами у ее рубежей: только за минувший век таких примеров как минимум два. За Октябрьской революцией, например, последовали интервенции Центральных держав и вчерашних союзников по Антанте. Хотя, конечно, их последствия меркнут на фоне Гражданской войны.А вот крах Советского Союза показал, чем для народов, населяющих столь мощную, но неоднородную державу, чревато ее падение. Девяностые годы принесли бывшим советским республикам войны в Карабахе, Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье, Таджикистане и Чечне. Все эти события унесли десятки тысяч жизней, и для многих народов, участвовавших в них, эти потери — не говоря об экономических последствиях войн — стали непоправимым уроном.Важно помнить, что при каждом удобном случае — когда эти конфликты могли нанести прямой вред России — Запад становился активным его участником.В "сытые" нулевые память об этом поистерлась — хотя кровавых напоминаний об этом, увы, было достаточно. Но самым ярким сигналом стали события 2008 года, когда России впервые пришлось применить силу, чтобы спасти жизни тысяч осетин и обеспечить стабильность на своих границах. Тот август стал точкой в попытках встроиться в западный мир и на деле подтвердил основные тезисы мюнхенской речи Владимира Путина.И при очевидности разделения "свой — чужой", столь необходимого во время любого противостояния, а уж тем более войны — как на поле боя, так и в информационном пространстве, — важно понимать, что те, кто в последние дни на референдумах проголосовал за возвращение в состав России, — это свои. Для каждого гражданина России — неважно, в каком городе, области, краю или республике он живет.Важно помнить, что им сейчас тяжелее всех. Но при этом опыт, давшийся народам бывшего СССР большой кровью, говорит о том, что в такой же ситуации могут оказаться жители любой другой части России: поражение обрекает страну на дальнейшее ослабление, которое будет сопровождаться ростом националистических настроений как в центре, так и у границ.А уж довести их до кровопролития Запад всегда будет рад: можно даже поддерживать обе стороны — так гораздо выше вероятность получить полный контроль над ресурсами.Именно поэтому мы не можем позволить себе проиграть. Вопрос не в том, будем ли мы сражаться за свое будущее. Он стоит иначе: будем ли мы вместе сражаться за наше будущее или за свое настоящее будут гибнуть наши дети и внуки?* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

https://ria.ru/20220127/politika-1769667249.html

https://ria.ru/20220301/spetsoperatsiya-1775821869.html

https://ria.ru/20220630/putin-1799179845.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

https://ria.ru/20220627/igra-1798288863.html

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