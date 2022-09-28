https://ria.ru/20220928/potok-1820056336.html

Ученый рассказал о последствиях утечек на "Северных потоках"

Ученый рассказал о последствиях утечек на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022

Ученый рассказал о последствиях утечек на "Северных потоках"

Утечка газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" грозит смещением экологического баланса, гибелью планктона и рыбы на значительной акватории, РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:01

2022-09-28T14:01

2022-09-28T15:32

дания

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Утечка газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" грозит смещением экологического баланса, гибелью планктона и рыбы на значительной акватории, прилегающей к местам взрывов, объяснил РИА Новости в среду сотрудник Института океанологии РАН кандидат биологических наук Филипп Сапожников.В понедельник Nord Stream 2 AG объявил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны.Сапожников пояснил, что газ в виде крупных пузырей рассеивается за счет их столкновения друг с другом, а при подъеме на поверхность происходит диффузия газа в толщу воды, в итоге "высококонцентрированный вброс природного и технического газов отравляет природную среду в районе аварии"."Диффузия в морскую воду природного газа на значительной части акватории приведет к массовому развитию бактерий, способных его физиологически использовать. Это приведет к общему массированному смещению экологического баланса. Возможна гибель планктонных организмов и рыбы на значительной прилегающей территории - там, где изменится баланс газового насыщения водной среды", - пояснил ученый.Как пояснили РИА Новости в ВАРПЭ (Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров), в водах Северного моря обитают такие виды рыб, как атлантическая и балтийская сельдь, треска, палтус, мелкочастиковые, корюшка и морской угорь.

https://ria.ru/20220928/severnyypotok-1820054338.html

https://ria.ru/20220928/potok-1820035265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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