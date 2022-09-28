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Ученый рассказал о последствиях утечек на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022
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Ученый рассказал о последствиях утечек на "Северных потоках"
Ученый рассказал о последствиях утечек на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.09.2022
Ученый рассказал о последствиях утечек на "Северных потоках"
Утечка газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" грозит смещением экологического баланса, гибелью планктона и рыбы на значительной акватории, РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:01
2022-09-28T15:32
дания
российская академия наук
северный поток
северный поток — 2
nord stream 2 ag
в мире
экология
наука
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Утечка газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" грозит смещением экологического баланса, гибелью планктона и рыбы на значительной акватории, прилегающей к местам взрывов, объяснил РИА Новости в среду сотрудник Института океанологии РАН кандидат биологических наук Филипп Сапожников.В понедельник Nord Stream 2 AG объявил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны.Сапожников пояснил, что газ в виде крупных пузырей рассеивается за счет их столкновения друг с другом, а при подъеме на поверхность происходит диффузия газа в толщу воды, в итоге "высококонцентрированный вброс природного и технического газов отравляет природную среду в районе аварии"."Диффузия в морскую воду природного газа на значительной части акватории приведет к массовому развитию бактерий, способных его физиологически использовать. Это приведет к общему массированному смещению экологического баланса. Возможна гибель планктонных организмов и рыбы на значительной прилегающей территории - там, где изменится баланс газового насыщения водной среды", - пояснил ученый.Как пояснили РИА Новости в ВАРПЭ (Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров), в водах Северного моря обитают такие виды рыб, как атлантическая и балтийская сельдь, треска, палтус, мелкочастиковые, корюшка и морской угорь.
https://ria.ru/20220928/severnyypotok-1820054338.html
https://ria.ru/20220928/potok-1820035265.html
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дания, российская академия наук, северный поток, северный поток — 2, nord stream 2 ag, в мире, экология, наука, россия, авария на "северных потоках"
Дания, Российская академия наук, Северный поток, Северный поток — 2, Nord Stream 2 AG, В мире, Экология, Наука, Россия, Авария на "Северных потоках"
14:01 28.09.2022 (обновлено: 15:32 28.09.2022)
 
Ученый рассказал о последствиях утечек на "Северных потоках"

Ученый Сапожников: ЧП на "Северных потоках" грозит гибелью рыбы на значительной акватории

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Утечка газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" грозит смещением экологического баланса, гибелью планктона и рыбы на значительной акватории, прилегающей к местам взрывов, объяснил РИА Новости в среду сотрудник Института океанологии РАН кандидат биологических наук Филипп Сапожников.
В понедельник Nord Stream 2 AG объявил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны.
Место утечки на газопроводе Северный поток
13:56
Французы выяснили, кому выгодны инциденты на "Северных потоках"
Сапожников пояснил, что газ в виде крупных пузырей рассеивается за счет их столкновения друг с другом, а при подъеме на поверхность происходит диффузия газа в толщу воды, в итоге "высококонцентрированный вброс природного и технического газов отравляет природную среду в районе аварии".
"Диффузия в морскую воду природного газа на значительной части акватории приведет к массовому развитию бактерий, способных его физиологически использовать. Это приведет к общему массированному смещению экологического баланса. Возможна гибель планктонных организмов и рыбы на значительной прилегающей территории - там, где изменится баланс газового насыщения водной среды", - пояснил ученый.
Как пояснили РИА Новости в ВАРПЭ (Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров), в водах Северного моря обитают такие виды рыб, как атлантическая и балтийская сельдь, треска, палтус, мелкочастиковые, корюшка и морской угорь.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
12:52
Песков призвал Запад думать перед заявлениями о ЧП на "Северных потоках"
 
ДанияРоссийская академия наукСеверный потокСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGВ миреЭкологияНаукаРоссияАвария на "Северных потоках"
 
 
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