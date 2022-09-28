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Абхазия заинтересована в развитии контактов с ОДКБ, заявил глава МИД
Абхазия заинтересована в развитии контактов с ОДКБ, заявил глава МИД - РИА Новости, 28.09.2022
Абхазия заинтересована в развитии контактов с ОДКБ, заявил глава МИД
Республика Абхазия заинтересована в развитии контактов с ОДКБ и готова к соответствующим консультациям, организация уже не раз показывала эффективность своей... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:42
2022-09-28T09:42
2022-09-28T09:42
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Республика Абхазия заинтересована в развитии контактов с ОДКБ и готова к соответствующим консультациям, организация уже не раз показывала эффективность своей работы, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Абхазии Инал Ардзинба."Организация Договора о коллективной безопасности – важный инструмент сегодня. Мы видим его эффективную работу: вспомним ситуацию с Казахстаном, как эффективно отработали силы объединения тогда - конечно, при лидирующей роли РФ. Мы заинтересованы в развитии контактов с этой организацией и странами-участницами. ... Выражаем готовность к соответствующим консультациям", - сказал Ардзинба, отвечая на вопрос о возможности вступления Республики Абхазия в ОДКБ.Также он добавил, что этот вопрос связан с необходимостью установить дипломатические отношения с каждой страной, участвующей в договоре."Мы открытая, миролюбивая страна, и мы готовы к участию в международных структурах, для нас это важно. Повторюсь, мы рассматриваем ОДКБ как серьезнейший инструмент, который очень эффективно работает", - подчеркнул Ардзинба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, одкб
Абхазия заинтересована в развитии контактов с ОДКБ, заявил глава МИД
Глава МИД Ардзинба заявил о заинтересованности Абхазии в развитии контактов с ОДКБ
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Республика Абхазия заинтересована в развитии контактов с ОДКБ и готова к соответствующим консультациям, организация уже не раз показывала эффективность своей работы, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.
"Организация Договора о коллективной безопасности – важный инструмент сегодня. Мы видим его эффективную работу: вспомним ситуацию с Казахстаном
, как эффективно отработали силы объединения тогда - конечно, при лидирующей роли РФ
. Мы заинтересованы в развитии контактов с этой организацией и странами-участницами. ... Выражаем готовность к соответствующим консультациям", - сказал Ардзинба, отвечая на вопрос о возможности вступления Республики Абхазия в ОДКБ.
Также он добавил, что этот вопрос связан с необходимостью установить дипломатические отношения с каждой страной, участвующей в договоре.
"Мы открытая, миролюбивая страна, и мы готовы к участию в международных структурах, для нас это важно. Повторюсь, мы рассматриваем ОДКБ как серьезнейший инструмент, который очень эффективно работает", - подчеркнул Ардзинба.