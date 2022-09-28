https://ria.ru/20220928/odkb-1819981764.html

Абхазия заинтересована в развитии контактов с ОДКБ, заявил глава МИД

Абхазия заинтересована в развитии контактов с ОДКБ, заявил глава МИД - РИА Новости, 28.09.2022

Абхазия заинтересована в развитии контактов с ОДКБ, заявил глава МИД

Республика Абхазия заинтересована в развитии контактов с ОДКБ и готова к соответствующим консультациям, организация уже не раз показывала эффективность своей... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T09:42

2022-09-28T09:42

2022-09-28T09:42

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Республика Абхазия заинтересована в развитии контактов с ОДКБ и готова к соответствующим консультациям, организация уже не раз показывала эффективность своей работы, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Абхазии Инал Ардзинба."Организация Договора о коллективной безопасности – важный инструмент сегодня. Мы видим его эффективную работу: вспомним ситуацию с Казахстаном, как эффективно отработали силы объединения тогда - конечно, при лидирующей роли РФ. Мы заинтересованы в развитии контактов с этой организацией и странами-участницами. ... Выражаем готовность к соответствующим консультациям", - сказал Ардзинба, отвечая на вопрос о возможности вступления Республики Абхазия в ОДКБ.Также он добавил, что этот вопрос связан с необходимостью установить дипломатические отношения с каждой страной, участвующей в договоре."Мы открытая, миролюбивая страна, и мы готовы к участию в международных структурах, для нас это важно. Повторюсь, мы рассматриваем ОДКБ как серьезнейший инструмент, который очень эффективно работает", - подчеркнул Ардзинба.

https://ria.ru/20220918/ucheniya-1817737112.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, абхазия, одкб