https://ria.ru/20220928/ardzinba-1819918574.html

Инал Ардзинба: Абхазия уважает выбор людей Донбасса, Запорожья и Херсонщины

Инал Ардзинба: Абхазия уважает выбор людей Донбасса, Запорожья и Херсонщины - РИА Новости, 28.09.2022

Инал Ардзинба: Абхазия уважает выбор людей Донбасса, Запорожья и Херсонщины

Во вторник министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба посетил Москву. В эксклюзивном интервью корреспонденту РИА Новости Кириллу Рубцову он рассказал о том,... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T10:00

2022-09-28T10:00

2022-09-28T10:00

интервью

абхазия

россия

грузия

одкб

союзное государство

вциом

аслан бжания

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Во вторник министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба посетил Москву. В эксклюзивном интервью корреспонденту РИА Новости Кириллу Рубцову он рассказал о том, как власти Абхазии относятся к референдумам республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей о присоединении к России, будет ли в Абхазии мобилизация, и о том, почему в Сухуме считают, что сегодня вероятность войны с Грузией по-прежнему высока.– Господин Ардзинба, расскажите, пожалуйста, какие встречи у вас состоялись в Москве?– Была встреча с Сергеем Викторовичем Лавровым, министром иностранных дел Российской Федерации. Обсудили широкий круг вопросов наших двусторонних отношений и международной ситуации. Подписали соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства между Российской Федерацией и Республикой Абхазией – это очень важное соглашение, которое предполагает внедрение механизма упрощенного получения гражданства Российской Федерации для граждан Республики Абхазия. Его ждали очень многие в Абхазии, потому что в Абхазии, естественно, не у всех есть гражданство РФ, и многие хотят его получить.Мы ожидаем указа президента Российской Федерации, который определит параметры упрощенного получения, и после выхода этого указа начнем практическую работу, предполагается еще ратификация этого соглашения. Хочу поблагодарить наших коллег в МИД России за результативную, оперативную работу. По всем остальным направлениям тоже у нас идет активный диалог.– Как в Абхазии относятся к проведению ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями референдумов о присоединении к России?– Мы по поручению главы государства Аслана Бжании осуществляем внимательный мониторинг ситуации. Мы с вниманием и с уважением относимся к позиции людей, это их инициатива. Людей, которые там проживают, людей, которые не согласны с принципами формирования политики на Украине, с фактически явными и серьезными проявлениями неонацистских устремлений, которые очевидны сегодня на Украине. Мы это рассматриваем как несогласие людей с этой политикой.– Вы ранее говорили о возможности вхождения Республики Абхазии в состав Союзного государства. Ведутся ли переговоры или какой-то диалог с Белоруссией по данному вопросу?– Мы рассматриваем проведение специальной военной операции России как начало формирования новой системы международных отношений, которая будет базироваться на принципе уважения прав народов, в том числе малых народов, уважения их самобытности, национальной культуры, исторической судьбы. Это все крайне важно для нас, и мы рассматриваем новую систему международных отношений в контексте формирования такого расширенного союза суверенных государств. Мы видим, что этот союз уже формируется – есть Союзное государство России и Белоруссии.Сегодня мы видим, как эффективно и качественно работают "дорожные карты" по интеграции. Многие поддерживают интеграционные объединения на евразийском пространстве, это привлекательный проект и с экономической точки зрения, и с точки зрения гарантий нашей национальной безопасности. Мы внимательно изучаем интеграционные объединения и ход евразийской интеграции и будем и дальше с максимальным вниманием к этому относиться. Стараемся общаться с самым широким кругом партнеров на евразийском пространстве, обсуждать возможные точки соприкосновения, взаимного интереса. Это касается не только торгово-экономических связей, это касается интересов к нашей культуре, нашему обществу, нашей истории. Поэтому мы будем двигаться в этом направлении.Отдельное внимание, конечно, к туристической отрасли. Абхазия многих интересует как формирующийся серьезный туристический кластер евразийского, регионального значения. Согласно недавней статистике ВЦИОМ, Абхазия находится на втором месте по количеству посетивших ее россиян, на первом месте – Турция. Это о многом говорит, в том числе о колоссальных перспективах нашей страны. Разумная евразийская интеграция весьма уместна. Все это мы будем проводить через широкие общественные консультации. У нас в Абхазии развитая демократия, и мы такие серьезные масштабные вопросы будем согласовывать с обществом. Но, повторюсь, я вижу, что люди крайне заинтересованы в этом и понимают важность данного вопроса для страны.– Возможно ли в будущем вступление Абхазии в ОДКБ?– Организация Договора о коллективной безопасности – важный инструмент сегодня. Мы видим его эффективную работу: вспомним ситуацию с Казахстаном, как эффективно отработали силы объединения тогда, конечно, при лидирующей роли РФ. Мы заинтересованы в развитии контактов с этой организацией и странами-участницами. Но этот вопрос связан с необходимостью установления дипломатических отношений с каждой страной, участвующей в договоре. Мы готовы. Мы – открытая, миролюбивая страна, и мы готовы к участию в международных структурах, для нас это важно. Повторюсь, мы рассматриваем ОДКБ как серьезнейший инструмент, который очень эффективно работает. И уже выражаем готовность к соответствующим консультациям.– В СМИ появилась информация о возможной частичной мобилизации в Абхазии. Насколько это соответствует действительности?– Мобилизации у нас нет. Хочу обратить внимание, что абхазские добровольцы еще с 2014 года взяли в руки оружие и отстаивают свободу Донбасса, их количество растет. К, сожалению, есть жертвы. Для нас важно, что наши ребята не просто с начала специальной военной операции, а еще с 2014 года, с начала столкновений в Донбассе поддерживают регион. Свобода Донбасса для них имеет действительно большое значение. История Абхазии связана с тем, что мы большими страданиями, кровопролитием защищали нашу независимость. И наши ребята понимают, что народ Донбасса чувствует абсолютно то же самое. На мой взгляд, это серьезная, важная поддержка для народа Донбасса.– Вы по-прежнему считаете высокой вероятность войны с Грузией? Какие есть предпосылки к этому?– Пока мы не подпишем с Грузией соглашение о неприменении силы на площадке Женевских дискуссий, а оно по-прежнему не подписано, мы будем считать вероятность войны высокой. К тому же, мы наблюдаем за тем, как в Грузии растут контракты на поставку боевых разведывательных беспилотников, как расширяются контакты с натовцами, как идут совместные учения с американцами. Мы видим, что Грузия сохраняет высокий уровень военных расходов в государственном бюджете – это порядка 300 миллионов долларов. И, на самом деле, есть огромное количество другой информации, которую не хочется озвучивать публично.Все это позволяет сделать однозначный вывод, что Грузия готовится к разным сценариям развития событий. И почему же тогда и мы не должны готовиться к этим сценариям? Для нас важен мир в нашем регионе. Мы хотим развиваться. Мы хотим выстраивать нормальные отношения. Но для нас эта вероятность (о войне с Грузией – ред.) подкрепляется еще и тем, что США в целом оказывают давление на грузин и правительство страны – с тем, чтобы они открыли так называемый "второй фронт". Мы это прекрасно знаем, получаем соответствующую информацию об этом. Поэтому мы трезво оцениваем ситуацию и готовимся к самым разным сценариям развития событий.Глава государства Аслан Бжания на личном контроле держит геополитическую ситуацию в регионе, внимательно рассматривает все события. У нас работает Совет безопасности Абхазии. Совсем недавно главой государства принято решение о создании специальной рабочей группы на базе правительства республики Абхазии, которая будет рассматривать вопросы, связанные с оценкой боеготовности нашей армии и отрабатывать эти вопросы, конечно, в том числе и с российскими коллегами. Работают наши двусторонние соглашения. Мы накопили серьезную нормативно-правовую базу, в том числе в военной сфере – это все рабочие документы. Поэтому здесь мы чувствуем себя уверенно, контролируем ситуацию. Повторюсь, что приглашаем и призываем Грузию подписать соответствующее соглашение.В начале октября, предположительно 5-6 числа, планируется очередной раунд Женевских дискуссий. На мой взгляд, это прекрасная возможность подписать соглашение о неприменении силы с Грузией. Если Грузия настроена на мир, значит, она это соглашение подпишет. Если Грузия не настроена на мир, значит, она не будет подписывать это соглашение. Я могу официально заявить, что мы готовы к подписанию этого соглашения. Республика Абхазия исходит из обязательств, которые были зафиксированы в совместном заявлении Владислава Ардзинбы – главы Абхазии, и Эдуарда Шеварднадзе – тогдашнего президента Грузии. Это заявление было принято в 1997 году в Тбилиси. Там черным по белому написано, что стороны берут на себя обязательства решать существующие противоречия мирным путем. Противоречия сохранились, а мирные подходы со стороны Грузии несколько мутировали в сторону подготовки к наступательной военной операции, к сожалению. Но мы будем надеяться, что все-таки справедливость, правда и здравый смысл восторжествуют. И мы сможем подписать это соглашение.– Планируется ли на этом фоне усиление или перевооружение российской военной базы в Абхазии?– Этот вопрос нужно задать российским коллегам, но с нашей стороны создана рабочая группа на базе правительства. Она будет рассматривать вопросы, связанные с боеготовностью армии Абхазии, оценивать потенциал, оценивать возможные сценарии развития событий со стороны противника. Но, повторюсь, мы относимся весьма прагматично к заявлениям грузинских политиков, которые говорят о референдуме (об открытии второго фронта). На мой взгляд, надо смотреть прежде всего не на заявления, а на дела. А дела я вам перечислил. Идет подготовка к самым разным сценариям развития событий, и наш долг – готовиться к этим разным сценариям. Сегодня мы получили в очередной раз заверения в поддержке государственного суверенитета республики Абхазия от министра иностранных дел России и в целом во всеобъемлющей поддержке, которую оказывают Абхазии. И мы уверены, что с точки зрения боеготовности мы будем эффективно, конструктивно взаимодействовать с российской стороной.– Актуальны ли планы по запуску прямого авиасообщения между Россией и Абхазией к 2024 году? Какие города свяжут прямые рейсы?– Запуск авиасообщения – это не только планы, но и определенные аспекты, связанные с практической реализацией этого вопроса. Президент Абхазии держит на личном контроле этот вопрос. Мы исходим из того, что в обозримой перспективе, в рамках сроков, которые вы назвали, аэропорт будет запущен.Мы благодарны руководству России за поддержку: огромное количество людей приехали в Абхазию в этом туристическом сезоне, в следующем году мы ожидаем дополнительный рост. Нам нужно развивать нашу инфраструктуру: транспортную, туристическую. Все это связано с запуском аэропорта, который будет иметь безусловно синергетический эффект и окажет влияние на все сферы экономики. Мы надеемся на поддержку Российской Федерации в этом вопросе, идет работа по линии наших ведомств, поэтому надеемся, что в обозримой перспективе и в указанные сроки мы сможем реализовать этот проект.

https://ria.ru/20220927/referendumy-1819903800.html

https://ria.ru/20220901/pitsunda-1813820941.html

https://ria.ru/20220819/bezopasnost-1810632554.html

https://ria.ru/20220918/ucheniya-1817737112.html

https://ria.ru/20220924/ucheniya-1819155986.html

https://ria.ru/20220916/aviasoobschenie-1817276585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, абхазия, россия, грузия, одкб, союзное государство, вциом, аслан бжания, владислав ардзинба