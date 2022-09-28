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Студенты-очники в академическом отпуске не подлежат частичной мобилизации
Студенты-очники в академическом отпуске не подлежат частичной мобилизации - РИА Новости, 28.09.2022
Студенты-очники в академическом отпуске не подлежат частичной мобилизации
Студенты дневного отделения, ушедшие в академический отпуск, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации, сообщает в среду запущенный правительством... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T17:13
2022-09-28T17:13
2022-09-28T17:13
специальная военная операция на украине
безопасность
образование - общество
россия
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Студенты дневного отделения, ушедшие в академический отпуск, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации, сообщает в среду запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."На время академического отпуска вне зависимости от их количества учёба не прерывается, а студент из вуза не отчисляется. Поэтому у него сохраняется отсрочка от призыва", - ответили на портале "Объясняем.рф" на вопрос, подлежат ли мобилизации студенты государственного вуза, дневного отделения, находящиеся во втором академическом отпуске.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, образование - общество, россия, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Образование - Общество, Россия, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ
Студенты-очники в академическом отпуске не подлежат частичной мобилизации
"Объясняем.рф": студенты-очники в академическом отпуске не подлежат частичной мобилизации