https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820008121.html

"Объясняем.рф" сообщил, что артисты могут попасть под частичную мобилизацию

"Объясняем.рф" сообщил, что артисты могут попасть под частичную мобилизацию - РИА Новости, 28.09.2022

"Объясняем.рф" сообщил, что артисты могут попасть под частичную мобилизацию

Артисты, не имеющие брони и отсрочки по состоянию здоровья, могут быть призваны в армию в рамках частичной мобилизации, сообщает запущенный правительством... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:33

2022-09-28T11:33

2022-09-28T11:33

специальная военная операция на украине

общество

новости культуры

россия

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Артисты, не имеющие брони и отсрочки по состоянию здоровья, могут быть призваны в армию в рамках частичной мобилизации, сообщает запущенный правительством портал Объясняем.рф."Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы", - ответили там на вопрос, будут ли мобилизованы деятели культуры, артисты балета, актёры, певцы.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, новости культуры, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии