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"Объясняем.рф" сообщил, что артисты могут попасть под частичную мобилизацию
"Объясняем.рф" сообщил, что артисты могут попасть под частичную мобилизацию - РИА Новости, 28.09.2022
"Объясняем.рф" сообщил, что артисты могут попасть под частичную мобилизацию
Артисты, не имеющие брони и отсрочки по состоянию здоровья, могут быть призваны в армию в рамках частичной мобилизации, сообщает запущенный правительством... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:33
2022-09-28T11:33
2022-09-28T11:33
специальная военная операция на украине
общество
новости культуры
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Артисты, не имеющие брони и отсрочки по состоянию здоровья, могут быть призваны в армию в рамках частичной мобилизации, сообщает запущенный правительством портал Объясняем.рф."Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы", - ответили там на вопрос, будут ли мобилизованы деятели культуры, артисты балета, актёры, певцы.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новости культуры, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Новости культуры, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
"Объясняем.рф" сообщил, что артисты могут попасть под частичную мобилизацию
"Объясняем.рф": артисты без брони и отсрочки могут попасть под частичную мобилизацию