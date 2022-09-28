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Пасечник обратился к Путину с просьбой о вхождении ЛНР в состав России

Пасечник обратился к Путину с просьбой о вхождении ЛНР в состав России - РИА Новости, 28.09.2022

Пасечник обратился к Путину с просьбой о вхождении ЛНР в состав России

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник от имени ее жителей попросил Владимира Путина рассмотреть предложение о принятии ЛНР в состав России в... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:25

2022-09-28T12:25

2022-09-28T13:43

луганская народная республика

россия

цик лнр

референдум в донбассе

референдум

референдумы на освобожденных территориях

украина

лнр

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ЛУГАНСК, 28 сен — РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник от имени ее жителей попросил Владимира Путина рассмотреть предложение о принятии ЛНР в состав России в качестве нового субъекта."С учетом одобрения населением республики решения на референдуме, прошу вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации", — говорится в тексте обращения.В правительстве республики уточнили, что Пасечник уже выехал в Москву "для завершения юридической части вхождения ЛНР в состав России".На завершившемся во вторник пятидневном референдуме 98,42 процента жителей ЛНР проголосовали за присоединение к России.

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Прошу Вас рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России" – Пасечник "Прошу Вас рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России" – Пасечник 2022-09-28T12:25 true PT3M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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