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Пасечник обратился к Путину с просьбой о вхождении ЛНР в состав России - РИА Новости, 28.09.2022
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Пасечник обратился к Путину с просьбой о вхождении ЛНР в состав России
Пасечник обратился к Путину с просьбой о вхождении ЛНР в состав России - РИА Новости, 28.09.2022
Пасечник обратился к Путину с просьбой о вхождении ЛНР в состав России
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник от имени ее жителей попросил Владимира Путина рассмотреть предложение о принятии ЛНР в состав России в... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:25
2022-09-28T13:43
луганская народная республика
россия
цик лнр
референдум в донбассе
референдум
референдумы на освобожденных территориях
украина
лнр
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ЛУГАНСК, 28 сен — РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник от имени ее жителей попросил Владимира Путина рассмотреть предложение о принятии ЛНР в состав России в качестве нового субъекта."С учетом одобрения населением республики решения на референдуме, прошу вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации", — говорится в тексте обращения.В правительстве республики уточнили, что Пасечник уже выехал в Москву "для завершения юридической части вхождения ЛНР в состав России".На завершившемся во вторник пятидневном референдуме 98,42 процента жителей ЛНР проголосовали за присоединение к России.
луганская народная республика
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"Прошу Вас рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России" – Пасечник
"Прошу Вас рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России" – Пасечник
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луганская народная республика, россия, цик лнр, референдум в донбассе, референдум, референдумы на освобожденных территориях, украина, лнр, леонид пасечник, владимир путин, в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр
Луганская Народная Республика, Россия, ЦИК ЛНР, Референдум в Донбассе, Референдум, Референдумы на освобожденных территориях, Украина, ЛНР, Леонид Пасечник, Владимир Путин, В мире, Донбасс, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:25 28.09.2022 (обновлено: 13:43 28.09.2022)
 
Пасечник обратился к Путину с просьбой о вхождении ЛНР в состав России

Глава ЛНР Пасечник обратился к Путину с просьбой о вхождении республики в состав России

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ЛУГАНСК, 28 сен — РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник от имени ее жителей попросил Владимира Путина рассмотреть предложение о принятии ЛНР в состав России в качестве нового субъекта.
"С учетом одобрения населением республики решения на референдуме, прошу вас рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России на правах субъекта Российской Федерации", — говорится в тексте обращения.
В правительстве республики уточнили, что Пасечник уже выехал в Москву "для завершения юридической части вхождения ЛНР в состав России".
На завершившемся во вторник пятидневном референдуме 98,42 процента жителей ЛНР проголосовали за присоединение к России.
Подсчет голосов на референдумах о присоединении к России
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Вторник — заключительный день референдума, проходившего в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 23 сентября.

Сотрудники избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Екатеринбурге
1 из 11

Вторник — заключительный день референдума, проходившего в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 23 сентября.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Жители освобожденных территорий должны были ответить на вопрос о вхождении в состав России.

Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в России
2 из 11

Жители освобожденных территорий должны были ответить на вопрос о вхождении в состав России.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Беженцы могли проголосовать на избирательных участках, открытых для них в российских регионах.

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
3 из 11

Беженцы могли проголосовать на избирательных участках, открытых для них в российских регионах.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Стали известны первые данные референдумов.

Член избирательной комиссии проводит процедуру гашения неиспользованных бюллетеней во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
4 из 11

Стали известны первые данные референдумов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Явка в ЛНР по итогам пяти дней составила 92,6 процента, в ДНР за четыре дня проголосовали 86,89 процента избирателей.

Сотрудники избирательной комиссии вскрывают сейф-пакет с бюллетенями во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Екатеринбурге
5 из 11

Явка в ЛНР по итогам пяти дней составила 92,6 процента, в ДНР за четыре дня проголосовали 86,89 процента избирателей.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Явка в Херсонской области еще накануне превысила необходимый порог, чтобы референдум можно было считать состоявшимся.

Подсчет голосов по итогам референдумов о присоединении новых территорий в Новосибирске
6 из 11

Явка в Херсонской области еще накануне превысила необходимый порог, чтобы референдум можно было считать состоявшимся.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Власти Запорожской области сообщили, что рассчитывают на явку в районе 80—85%.

Сотрудники избирательной комиссии на избирательном участке в Симферополе считают голоса по итогам референдума по вопросу вхождения в состав России Запорожской области
7 из 11

Власти Запорожской области сообщили, что рассчитывают на явку в районе 80—85%.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

По данным экзитполов, 97% избирателей из ЛНР и ДНР выступили за присоединение их республик к России.

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
8 из 11

По данным экзитполов, 97% избирателей из ЛНР и ДНР выступили за присоединение их республик к России.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Подавляющее большинство переселенцев, голосовавших на российских участках, выступили за вхождение освобожденных территорий в состав РФ.

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Москве
9 из 11

Подавляющее большинство переселенцев, голосовавших на российских участках, выступили за вхождение освобожденных территорий в состав РФ.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

По итогам подсчета всех голосов "за" высказались больше 93 процентов жителей Запорожской области, больше 87 — Херсонской, больше 99 и 98 — Донецкой и Луганской республик.

Сотрудник избирательной комиссии на избирательном участке в Симферополе во время подсчета голосов по итогам референдума по вопросу вхождения в состав России Херсонской области
10 из 11

По итогам подсчета всех голосов "за" высказались больше 93 процентов жителей Запорожской области, больше 87 — Херсонской, больше 99 и 98 — Донецкой и Луганской республик.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанк

Власти регионов намерены в ближайшее время обратиться к Москве с просьбой принять их в состав Российской Федерации.

Сотрудники избирательной комиссии сшивают списки во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Мелитополе
11 из 11

Власти регионов намерены в ближайшее время обратиться к Москве с просьбой принять их в состав Российской Федерации.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 11

Вторник — заключительный день референдума, проходившего в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях с 23 сентября.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
2 из 11

Жители освобожденных территорий должны были ответить на вопрос о вхождении в состав России.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 11

Беженцы могли проголосовать на избирательных участках, открытых для них в российских регионах.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 11

Стали известны первые данные референдумов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 11

Явка в ЛНР по итогам пяти дней составила 92,6 процента, в ДНР за четыре дня проголосовали 86,89 процента избирателей.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
6 из 11

Явка в Херсонской области еще накануне превысила необходимый порог, чтобы референдум можно было считать состоявшимся.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 11

Власти Запорожской области сообщили, что рассчитывают на явку в районе 80—85%.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 11

По данным экзитполов, 97% избирателей из ЛНР и ДНР выступили за присоединение их республик к России.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 11

Подавляющее большинство переселенцев, голосовавших на российских участках, выступили за вхождение освобожденных территорий в состав РФ.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
10 из 11

По итогам подсчета всех голосов "за" высказались больше 93 процентов жителей Запорожской области, больше 87 — Херсонской, больше 99 и 98 — Донецкой и Луганской республик.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 11

Власти регионов намерены в ближайшее время обратиться к Москве с просьбой принять их в состав Российской Федерации.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
 
Луганская Народная РеспубликаРоссияЦИК ЛНРРеферендум в ДонбассеРеферендумРеферендумы на освобожденных территорияхУкраинаЛНРЛеонид ПасечникВладимир ПутинВ миреДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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