https://ria.ru/20220927/referendum-1819854494.html

Подсчет голосов на референдумах о присоединении к России

Подсчет голосов на референдумах о присоединении к России - РИА Новости, 27.09.2022

Подсчет голосов на референдумах о присоединении к России

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях завершилось голосование на референдумах о будущем освобожденных территорий. Первые итоги — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:54

2022-09-27T17:54

2022-09-27T17:57

фото

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

днр

ситуация в днр и лнр

лнр

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819750570_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_1fe6edc2235fdec27e1102cd2acb557e.jpg

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях завершилось голосование на референдумах о будущем освобожденных территорий. Первые итоги — в фотоленте Ria.ru.

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, днр, ситуация в днр и лнр, лнр, запорожская область, херсонская область , голосование, референдум