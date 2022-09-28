https://ria.ru/20220928/karabakh-1820060015.html

Главы МИД России и Азербайджана обсудили выполнение соглашения по Карабаху

Главы МИД России и Азербайджана обсудили выполнение соглашения по Карабаху - РИА Новости, 28.09.2022

Главы МИД России и Азербайджана обсудили выполнение соглашения по Карабаху

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил вопросы, связанные с... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:13

2022-09-28T14:13

2022-09-28T14:17

в мире

джейхун байрамов

сергей лавров

азербайджан

россия

нагорный карабах

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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БАКУ, 28 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил вопросы, связанные с выполнением трехстороннего соглашения по Карабаху, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства."28 сентября 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе разговора министры обсудили существующую ситуацию в регионе, в том числе, вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений. Также стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам повестки сотрудничества между двумя государствами и вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220924/konflikt-1819122604.html

азербайджан

россия

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, джейхун байрамов, сергей лавров, азербайджан, россия, нагорный карабах, ситуация на армяно-азербайджанской границе