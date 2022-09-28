14:13 28.09.2022 (обновлено: 14:17 28.09.2022)
Главы МИД России и Азербайджана обсудили выполнение соглашения по Карабаху
Лавров и глава МИД Азербайджана Байрамов обсудили трехстороннее соглашение по Карабаху
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРоссийские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин
Российские миротворцы на блокпосту №6 на въезде в город Шуша на дороге из Степанакерта в Лачин. Архивное фото
БАКУ, 28 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обсудил вопросы, связанные с выполнением трехстороннего соглашения по Карабаху, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"28 сентября 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе разговора министры обсудили существующую ситуацию в регионе, в том числе, вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений. Также стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам повестки сотрудничества между двумя государствами и вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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