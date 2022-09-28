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Театр балета Бориса Эйфмана выступит в Ереване - РИА Новости, 28.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220928/erevan-1819998898.html
Театр балета Бориса Эйфмана выступит в Ереване
Театр балета Бориса Эйфмана выступит в Ереване - РИА Новости, 28.09.2022
Театр балета Бориса Эйфмана выступит в Ереване
Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана выступит в Ереване в начале октября, сообщили РИА Новости организаторы гастролей. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:00
2022-09-28T12:00
культура
новости культуры
огюст роден
ереван
санкт-петербург
нью-йорк (город)
санкт-петербургский государственный академический театр балета бориса эйфмана
театр балета бориса эйфмана
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ЕРЕВАН, 28 сен — РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана выступит в Ереване в начале октября, сообщили РИА Новости организаторы гастролей.Труппа выступит с балетом "Роден, ее вечный идол". Показы спектакля пройдут в программе 20-го Международного фестиваля исполнительных искусств High Fest 5 и 6 октября на сцене Национального академического театра имени Сундукяна.Отмечается, что балет посвящен судьбе и творчеству великих скульпторов Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель. История их страсти трагична, 15 лет Роден и Клодель составляли одно чувственное и творческое целое, однако произошедший между художниками разрыв нанес роковой удар по душевному здоровью Камиллы.Премьера постановки прошла в 2011 году в Санкт-Петербурге, после чего она была представлена на театральных площадках Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Мадрида, Будапешта, Вены, Берлина, Пекина, Москвы и других городов. Спектакль награжден премиями "Золотая маска" и "Золотой софит". Балет создан на музыку Мориса Равеля, Камиля Сен-Санса, Жюля Массне.
https://ria.ru/20220923/vishneva-1818894251.html
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12:00 28.09.2022
 
Театр балета Бориса Эйфмана выступит в Ереване

Театр балета Бориса Эйфмана выступит в Ереване 5-6 октября

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкХудожественный руководитель-директор Петербургского Академического театра балета Борис Эйфман
Художественный руководитель-директор Петербургского Академического театра балета Борис Эйфман - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ЕРЕВАН, 28 сен — РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана выступит в Ереване в начале октября, сообщили РИА Новости организаторы гастролей.
Труппа выступит с балетом "Роден, ее вечный идол". Показы спектакля пройдут в программе 20-го Международного фестиваля исполнительных искусств High Fest 5 и 6 октября на сцене Национального академического театра имени Сундукяна.
Отмечается, что балет посвящен судьбе и творчеству великих скульпторов Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель. История их страсти трагична, 15 лет Роден и Клодель составляли одно чувственное и творческое целое, однако произошедший между художниками разрыв нанес роковой удар по душевному здоровью Камиллы.
Премьера постановки прошла в 2011 году в Санкт-Петербурге, после чего она была представлена на театральных площадках Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Мадрида, Будапешта, Вены, Берлина, Пекина, Москвы и других городов. Спектакль награжден премиями "Золотая маска" и "Золотой софит". Балет создан на музыку Мориса Равеля, Камиля Сен-Санса, Жюля Массне.
Диана Вишнева - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 12:01Культура
В Москве и Петербурге стартует фестиваль Context. Diana Vishneva
 
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