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Театр балета Бориса Эйфмана выступит в Ереване

Театр балета Бориса Эйфмана выступит в Ереване - РИА Новости, 28.09.2022

Театр балета Бориса Эйфмана выступит в Ереване

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана выступит в Ереване в начале октября, сообщили РИА Новости организаторы гастролей. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:00

2022-09-28T12:00

2022-09-28T12:00

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санкт-петербургский государственный академический театр балета бориса эйфмана

театр балета бориса эйфмана

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ЕРЕВАН, 28 сен — РИА Новости. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана выступит в Ереване в начале октября, сообщили РИА Новости организаторы гастролей.Труппа выступит с балетом "Роден, ее вечный идол". Показы спектакля пройдут в программе 20-го Международного фестиваля исполнительных искусств High Fest 5 и 6 октября на сцене Национального академического театра имени Сундукяна.Отмечается, что балет посвящен судьбе и творчеству великих скульпторов Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель. История их страсти трагична, 15 лет Роден и Клодель составляли одно чувственное и творческое целое, однако произошедший между художниками разрыв нанес роковой удар по душевному здоровью Камиллы.Премьера постановки прошла в 2011 году в Санкт-Петербурге, после чего она была представлена на театральных площадках Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Мадрида, Будапешта, Вены, Берлина, Пекина, Москвы и других городов. Спектакль награжден премиями "Золотая маска" и "Золотой софит". Балет создан на музыку Мориса Равеля, Камиля Сен-Санса, Жюля Массне.

https://ria.ru/20220923/vishneva-1818894251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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