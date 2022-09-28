https://ria.ru/20220928/detskaya-1820196417.html

Дизайн детской для школьника: как оформить интерьер и подобрать мебель

Детская комната для школьника: дизайн, интерьер, мебель для мальчиков и девочек

Дизайн детской для школьника: как оформить интерьер и подобрать мебель

Детская для школьника – многофункциональное пространство, которое нужно грамотно разделить на зоны и наполнить комфортной мебелью. Особенности дизайна интерьера РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T21:10

2022-09-28T21:10

2022-09-28T21:10

общество

жилье

дети

семья

дизайн

мебель

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Детская для школьника – многофункциональное пространство, которое нужно грамотно разделить на зоны и наполнить комфортной мебелью. Особенности дизайна интерьера комнаты для мальчиков, девочек, двоих детей, освещение и цветовая гамма, правила расположения письменного стола, подбор стула или кресла, советы дизайнеров – в материале РИА Новости.Детская комната для школьника"Выбор дизайна для комнаты, в которой будет жить ребенок (или дети) – непростая задача. Ведь нужно не просто сделать косметический ремонт и приобрести мебель, а выполнить эту задачу максимально функционально, да еще и так, чтобы ребенку понравилось. Ведь дети – самые беспристрастные и привередливые критики", – говорит Белла Парастаева, архитектор-дизайнер.Подбор дизайна отделки и мебели детской комнаты определяется тем, кто в ней будет жить. Можно выделить детские комнаты:В детской комнате для одного ребенка все проще – размещается спальное место, парта или письменный стол и кресло, шкаф, игровые аксессуары. В комнате для двоих детей одного пола можно сделать одну спальную зону, используя двухэтажную кровать. Сложнее всего детская комната для двоих разнополых детей, так как это потребует более внимательного отношения к зонированию помещения.Варианты планировкиДетская комната для школьника должна быть зонирована, то есть разделена на зоны. Как минимум, их три – спальная, учебная и игровая. Детская комната – это самая трансформируемая комната. Важно сразу сделать грамотное зонирование и предусмотреть розетки в нужных местах. В рабочей зоне их должно быть минимум три – для ноутбука, настольной лампы и одна свободная. Пространство комнаты не должно быть загромождено мебелью и другими предметами.Учебная зонаУчебная зона включает парту или письменный стол, стул или кресло. Оптимальный вариант – размещать письменный стол рядом с окном, чтобы на него падал свет. Но если комната находится на первом этаже и окно выходит на улицу, лучше поставить стол так, чтобы ребенок не видел, что происходит за окном, и не отвлекался во время уроков.В комнате с двумя детьми оборудовать учебную зону у окна может оказаться сложнее, так как потребуется сразу две парты.Игровая зонаОтличной идеей будет сделать уютное место в виде домика, алькова, укрытия – такой секретный уголок прекрасно подойдет для игр, чтения и отдыха.Зона для снаВ спальную зону входят: кровать, прикроватный комод или шкафчик, либо тумбочка. Ее лучше располагать дальше от окна и вдали от отопительных приборов. В комнате с двумя однополыми детьми целесообразно разместить двухэтажную кровать. Если дети разнополые, можно разделить спальные зоны с помощью с ширмы, а если места совсем мало – завесить нижний этаж двухэтажной кровати шторкой.Выбор мебелиМебель для детской стоит выбирать из натуральных материалов, устойчивую и без острых углов. Алина Москалёва, дизайнер интерьера, руководитель Mona.interior рекомендует покупать или заказывать мебель в спокойных тонах, под цвет стен или же в красивом оттенке дерева.СтолРабочее место состоит из стола, стула, стеллажей и полок, тумбы. Оптимальные размеры стола: 100-120 см в ширину и не менее 50 см в глубину. Ребёнок много времени проводит за партой, и тело не должно быть в напряжении. Для первоклассника лучше сразу брать полноразмерный стол и подбирать к нему растущий стул. Столешницу желательно защитить специальной накладкой, чтобы она не потеряла свой вид. Письменный стол лучше располагать ближе к окну, чтобы помимо искусственного света на рабочее место попадал естественный. Под столом желательно расположить тумбу с выдвижными ящиками.Стул или кресло"Для младшего школьника подойдет растущий стул с подставкой под ноги. Для более старшего ребенка можно выбрать обычный с ортопедической подушкой под спину. Стул на колесиках приобретать не стоит, ребенок будет крутиться и отвлекаться от занятий", – говорит Алина Москалёва.КроватьЕсли позволяет площадь, Алина Москалёва рекомендует отказаться от дивана в пользу кровати, или же сделать две зоны со спальным и гостевым местом. "Мебель должна быть подобрана пропорционально росту и габаритам детей, с соблюдением всех требований. Например, кровать лучше покупать сразу длиной 190-200 см. Ведь дети так быстро растут", – советует Белла Парастаева.Можно использовать и кровати-трансформеры, которые увеличиваются по мере роста ребенка, или заранее предусмотреть смену кровати и оставить пространство. Но обязательно кровать ребенка должна быть с хорошим матрасом.Шкаф и полкиДля хранения в детской дизайнеры советуют выбирать мебель с минимумом открытых полок. Но книги и учебники должны лежать на уровне глаз. На видном месте можно оставить небольшое количество декора: книги, рамки, статуэтки, цветы. Для игрушек лучше предусмотреть шкафчики внизу, чтобы ребёнку было удобно самому доставать нужные вещи. А еще в детской можно расположить грифельную, магнитную или пробковую доску для важных записей и напоминаний."Чтобы школьнику легче дышалось, нужно часто вытирать пыль, делать влажные уборки, проветривать, поставить увлажнитель воздуха. Чтобы процесс не превратился в каторгу для хозяйки, при выборе мебели вместо открытых полок для книг и игрушек стоит отдать предпочтение книжным шкафам с дверцами, а мелкие игрушки, детали хранить в контейнерах. В закрытых пространствах пыль скапливается значительно медленнее", – говорит Ирина Худякова, директор по производству клининговой службы “Диана”.Как все уместить в маленькой комнатеСложнее всего зонировать маленькие комнаты, но и это возможно. В первую очередь нужно определить самое необходимое – рабочее и спальное место для школьника, зону игры и место хранения учебников, книг и игрушек. Например, можно использовать комбинированные кровати, где спальное место – на втором этаже, а внизу находится парта и стул. В центре комнаты размещается игровая зона, в углу – шкаф.А вот место хранения, по мнению дизайнера Алины Москалевой, вторично, особенно если комната совсем небольшая, можно поставить комод и несколько ящиков для игрушек и т. д. "В квартире всегда есть гардеробная, шкафы, где можно хранить основную одежду детей, поэтому комода вполне достаточно. Если комната маленькая, то мебель стоит расставить вдоль стен", – советует эксперт.Материалы и цвета в комнатеМатериалы отделки в комнате должны быть экологичными и гипоаллергенными. Каждую зону лучше выделить своим оттенком: рабочая должна быть более светлой, игровая окрашена в яркие насыщенные цвета, а зону сна лучше оформить в спокойных тонах. Комнату разнополых детей можно зонировать разными оттенками одного цвета.СтеныЦвета для оформления стен детской лучше выбирать базовые, не слишком яркие. Для малышей подойдут пастельные тона с яркими акцентами на стенах в виде интерьерных наклеек, выкрасов или постеров. Для детей школьного возраста можно выбирать более глубокие оттенки: бордовый, охру, темно-синий, темно-зеленый.Отличный способ отделки стен для детской – покраска. При выборе краски стоит остановиться на безопасных нетоксичных красках на водной основе, соответствующих экологическим нормам: акриловых, силикатных, водно-дисперсных. Ребенок сможет украсить их самостоятельно – вешать свои рисунки, фотографии, постеры с любимыми музыкальными коллективами, футбольными командами или с животными.ПолКак правило, дети любят проводить время на полу, поэтому лучше выбрать практичные материалы: линолеум, ламинат, кварцвиниловое покрытие, сверху лучше всего стелить ковер для утепления. Алина Москалёва рекомендует также пробковое покрытие в детских комнатах, оно держит тепло, амортизирует, по нему приятно ходить босиком. Пробка не боится влаги, ее можно мыть, она имеет разнообразный дизайн и цвет."Любое ковровое покрытие становится хранителем крошек, пыли, шерсти животных и всевозможных пятен. В случае с ковролином его невозможно снять, протереть под ним пыль и зимой на снег его выбивать не понесешь. Стандартный пылесос снимает только верхний слой пыли. Поэтому лучше стелить не ковролин, а ковер", – говорит Ирина Худякова. Эксперт советует выбирать покрытие с низким ворсом или безворсовое и не реже двух раз в год сдавать ковер на профессиональную чистку.ПотолокПотолок лучше сделать белый и матовый. Можно проектировать два уровня потолков, если позволяет площадь комнаты, но не больше. При этом важно учитывать высоту помещения. Если она 2,6-2,7 метра, то лучше оставить один уровень. "Натяжной потолок или из гипсокартона визуально порой не отличишь. Разница лишь в стоимости. Сейчас в натяжные потолки можно встроить практически любые светильники, главное заранее решить, какие именно, чтобы мастер мог сделать верные закладные под них", – говорит Алина Москалёва.Освещение комнатыПравильно выбранное освещение комнаты поможет соблюдать режим дня и будет способствовать гармоничному развитию ребенка. Окна с восточной и юго-восточной стороны – самые солнечные. Отличным решением будет приобретение штор блэкаут. Они позволят контролировать уровень затемнения в комнате независимо от продолжительности светового дня.Искусственное освещение комнаты должно соответствовать требованиям безопасности и быть комфортным для глаз. Желательно, чтобы для каждой зоны был свой светильник. Оптимальный вариант – сделать три источника света:Основное потолочное освещение должно быть ярким, но не слепить глаза. Для этого можно выбрать горизонтальную люстру с направленными вверх лампами. Плафоны светильника могут быть сделаны из матового стекла или светлого пластика – это обеспечит рассеянный мягкий свет в помещении. Хорошим вариантом для детской являются трековые светильники: их можно передвигать и закреплять в нужном месте и положении. Также в качестве основного освещения можно использовать споты в потолке", – отмечает Мария Боровская.Рабочая зона должна освещаться настольной лампой с направленным светом. Рядом с детской кроватью нужно разместить ночник, который можно будет оставлять включенным во время сна ребенка. Это может быть настенная или настольная модель.По мнению Беллы Парастаевой, освещение должно быть ярким, но ребенок должен иметь возможность самостоятельно управлять им – делать ярче или темнее.Для обеспечения безопасности ребенка необходимо убирать все провода светильников, не выбирать лампы накаливания, которыми он может обжечься, и мерцающие люминесцентные лампы.В качестве декоративной подсветки можно использовать светодиодные ленты для полок, шкафчиков с игрушками, а можно протянуть ее по периметру потолка.Советы по оформлениюДети быстро вырастают, активный и супер трендовый интерьер быстро надоедает. Детская должна быть максимально мобильна и видоизменяема. "Не нужно бояться использовать темные оттенки, они не выглядят грустно и траурно и далеко не всегда уменьшают пространство. Часто в детской хочется яркости и жизни в интерьере. Это легко можно создать с помощью ярких предметов декора и текстиля – яркие шторы с принтом, красочное покрывало на кровать, изголовье кровати, остро-модная настольная лампа или торшер, пара полок с классным декором, постеры с любимыми героями фильмов или мультфильмов. С помощью этого интерьер детской будет всегда в тренде и не надоест долгие годы", – говорит Алина Москалёва.Мария Боровская отмечает, что фон детской комнаты должен быть нейтральным, базовым. Отразить индивидуальность ребенка и его возрастные предпочтения лучше всего яркими акцентами с помощью декора, текстиля. Декор должен соответствовать возрасту и интересам ребенка: это могут быть яркие подушки, шторы, настенные постеры, статуэтки, интерьерные картины и наклейки."Стоит отказаться от большого количества зеркал, отражающих, глянцевых поверхностей, особенно темных оттенков. Отпечатки будут появляться молниеносно и видны даже с дальнего расстояния. Детской комната – место для матовых светлых поверхностей", – говорит Ирина Худякова.

https://realty.ria.ru/20220913/kvartiry-1816277521.html

https://realty.ria.ru/20210103/interery-1590952292.html

https://realty.ria.ru/20220318/kvartira-1778688687.html

https://realty.ria.ru/20220809/design-1807591882.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, жилье, дети, семья, дизайн, мебель