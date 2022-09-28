Дизайн детской для школьника: как оформить интерьер и подобрать мебель
Детская для школьника
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Детская для школьника – многофункциональное пространство, которое нужно грамотно разделить на зоны и наполнить комфортной мебелью. Особенности дизайна интерьера комнаты для мальчиков, девочек, двоих детей, освещение и цветовая гамма, правила расположения письменного стола, подбор стула или кресла, советы дизайнеров – в материале РИА Новости.
Детская комната для школьника
"Выбор дизайна для комнаты, в которой будет жить ребенок (или дети) – непростая задача. Ведь нужно не просто сделать косметический ремонт и приобрести мебель, а выполнить эту задачу максимально функционально, да еще и так, чтобы ребенку понравилось. Ведь дети – самые беспристрастные и привередливые критики", – говорит Белла Парастаева, архитектор-дизайнер.
Подбор дизайна отделки и мебели детской комнаты определяется тем, кто в ней будет жить. Можно выделить детские комнаты:
- —для мальчика;
- —для девочки;
- —для двоих однополых детей;
- —для двоих разнополых детей.
В детской комнате для одного ребенка все проще – размещается спальное место, парта или письменный стол и кресло, шкаф, игровые аксессуары. В комнате для двоих детей одного пола можно сделать одну спальную зону, используя двухэтажную кровать. Сложнее всего детская комната для двоих разнополых детей, так как это потребует более внимательного отношения к зонированию помещения.
"Оформление детской больше зависит от индивидуальности ребенка, чем от его пола. Лучше всего оформлять комнату в нейтральных тонах, чтобы отделка была актуальна как можно дольше. Наполнение комнаты, как для мальчиков, так и для девочек одинаковое: спальное место, рабочая зона, шкафы для хранения одежды и игрушек. Для девочек также можно предусмотреть туалетный столик с зеркалом", – отмечает Мария Боровская, дизайнер интерьеров, основатель студии MBDS.
Варианты планировки
Детская комната для школьника должна быть зонирована, то есть разделена на зоны. Как минимум, их три – спальная, учебная и игровая. Детская комната – это самая трансформируемая комната. Важно сразу сделать грамотное зонирование и предусмотреть розетки в нужных местах. В рабочей зоне их должно быть минимум три – для ноутбука, настольной лампы и одна свободная. Пространство комнаты не должно быть загромождено мебелью и другими предметами.
Учебная зона
Учебная зона включает парту или письменный стол, стул или кресло. Оптимальный вариант – размещать письменный стол рядом с окном, чтобы на него падал свет. Но если комната находится на первом этаже и окно выходит на улицу, лучше поставить стол так, чтобы ребенок не видел, что происходит за окном, и не отвлекался во время уроков.
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В комнате с двумя детьми оборудовать учебную зону у окна может оказаться сложнее, так как потребуется сразу две парты.
Игровая зона
"Игровая зона включает в себя пространство для игр и отдыха ребенка. Здесь могут находиться: игровой столик, коврик, шкаф или комод для игрушек. Также в игровой зоне, если позволяет площадь комнаты, могут быть размещены спортивные снаряды – шведская стенка, штанга, гантели, обруч и так далее. В небольшой комнате игровую зону размещают посередине, в большой – в углу детской", – поясняет Белла Парастаева.
Отличной идеей будет сделать уютное место в виде домика, алькова, укрытия – такой секретный уголок прекрасно подойдет для игр, чтения и отдыха.
Зона для сна
В спальную зону входят: кровать, прикроватный комод или шкафчик, либо тумбочка. Ее лучше располагать дальше от окна и вдали от отопительных приборов. В комнате с двумя однополыми детьми целесообразно разместить двухэтажную кровать. Если дети разнополые, можно разделить спальные зоны с помощью с ширмы, а если места совсем мало – завесить нижний этаж двухэтажной кровати шторкой.
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Выбор мебели
Мебель для детской стоит выбирать из натуральных материалов, устойчивую и без острых углов. Алина Москалёва, дизайнер интерьера, руководитель Mona.interior рекомендует покупать или заказывать мебель в спокойных тонах, под цвет стен или же в красивом оттенке дерева.
Стол
Рабочее место состоит из стола, стула, стеллажей и полок, тумбы. Оптимальные размеры стола: 100-120 см в ширину и не менее 50 см в глубину. Ребёнок много времени проводит за партой, и тело не должно быть в напряжении. Для первоклассника лучше сразу брать полноразмерный стол и подбирать к нему растущий стул. Столешницу желательно защитить специальной накладкой, чтобы она не потеряла свой вид. Письменный стол лучше располагать ближе к окну, чтобы помимо искусственного света на рабочее место попадал естественный. Под столом желательно расположить тумбу с выдвижными ящиками.
Стул или кресло
"Для младшего школьника подойдет растущий стул с подставкой под ноги. Для более старшего ребенка можно выбрать обычный с ортопедической подушкой под спину. Стул на колесиках приобретать не стоит, ребенок будет крутиться и отвлекаться от занятий", – говорит Алина Москалёва.
© Фото : flickr/GoodNCrazyДетская комната
© Фото : flickr/GoodNCrazy
Детская комната
Кровать
Если позволяет площадь, Алина Москалёва рекомендует отказаться от дивана в пользу кровати, или же сделать две зоны со спальным и гостевым местом. "Мебель должна быть подобрана пропорционально росту и габаритам детей, с соблюдением всех требований. Например, кровать лучше покупать сразу длиной 190-200 см. Ведь дети так быстро растут", – советует Белла Парастаева.
Можно использовать и кровати-трансформеры, которые увеличиваются по мере роста ребенка, или заранее предусмотреть смену кровати и оставить пространство. Но обязательно кровать ребенка должна быть с хорошим матрасом.
Шкаф и полки
Для хранения в детской дизайнеры советуют выбирать мебель с минимумом открытых полок. Но книги и учебники должны лежать на уровне глаз. На видном месте можно оставить небольшое количество декора: книги, рамки, статуэтки, цветы. Для игрушек лучше предусмотреть шкафчики внизу, чтобы ребёнку было удобно самому доставать нужные вещи. А еще в детской можно расположить грифельную, магнитную или пробковую доску для важных записей и напоминаний.
"Чтобы школьнику легче дышалось, нужно часто вытирать пыль, делать влажные уборки, проветривать, поставить увлажнитель воздуха. Чтобы процесс не превратился в каторгу для хозяйки, при выборе мебели вместо открытых полок для книг и игрушек стоит отдать предпочтение книжным шкафам с дверцами, а мелкие игрушки, детали хранить в контейнерах. В закрытых пространствах пыль скапливается значительно медленнее", – говорит Ирина Худякова, директор по производству клининговой службы “Диана”.
Как все уместить в маленькой комнате
Сложнее всего зонировать маленькие комнаты, но и это возможно. В первую очередь нужно определить самое необходимое – рабочее и спальное место для школьника, зону игры и место хранения учебников, книг и игрушек. Например, можно использовать комбинированные кровати, где спальное место – на втором этаже, а внизу находится парта и стул. В центре комнаты размещается игровая зона, в углу – шкаф.
"Отлично, если есть возможность обратиться к дизайнеру, который хорошо продумает встройку с консолями и сделает правильную расстановку мебели. При самостоятельной покупке стоит присмотреться к столам-трансформерам, раскладным кроватям или кроватям-чердакам, – комментирует Мария Боровская. – Спальное место можно сделать раскладным, такая кровать будет убираться на время бодрствования".
А вот место хранения, по мнению дизайнера Алины Москалевой, вторично, особенно если комната совсем небольшая, можно поставить комод и несколько ящиков для игрушек и т. д. "В квартире всегда есть гардеробная, шкафы, где можно хранить основную одежду детей, поэтому комода вполне достаточно. Если комната маленькая, то мебель стоит расставить вдоль стен", – советует эксперт.
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Материалы и цвета в комнате
Материалы отделки в комнате должны быть экологичными и гипоаллергенными. Каждую зону лучше выделить своим оттенком: рабочая должна быть более светлой, игровая окрашена в яркие насыщенные цвета, а зону сна лучше оформить в спокойных тонах. Комнату разнополых детей можно зонировать разными оттенками одного цвета.
"Что касается цветовой гаммы, то здесь все индивидуально. Распространен стереотип, что девочкам подходят светлые тона – розовые, желтые, сиреневые, а мальчикам более темные. Это далеко не так: как правило, дети любят яркие цвета, особенно если это младшие школьники. Старшеклассникам, наоборот, по душе двухцветная и трехцветная отделка – черно-белые, бело-зеленые тона и так далее", – отмечает Белла Парастаева.
Детская комната
Стены
"Если родители решили использовать обои в детской, лучше выбирать их из экологически чистых материалов с водоотталкивающим эффектом. Этим критериям соответствуют флизелиновые обои, они изготавливаются из целлюлозы с добавлением искусственных и натуральных волокон. Такие обои износостойкие, легко моются мыльным раствором, что актуально, если в доме подрастает будущий художник. Также такой вариант не нужно предварительно смазывать клеем на полу, что облегчает их поклейку", – говорит Мария Боровская.
Цвета для оформления стен детской лучше выбирать базовые, не слишком яркие. Для малышей подойдут пастельные тона с яркими акцентами на стенах в виде интерьерных наклеек, выкрасов или постеров. Для детей школьного возраста можно выбирать более глубокие оттенки: бордовый, охру, темно-синий, темно-зеленый.
Отличный способ отделки стен для детской – покраска. При выборе краски стоит остановиться на безопасных нетоксичных красках на водной основе, соответствующих экологическим нормам: акриловых, силикатных, водно-дисперсных. Ребенок сможет украсить их самостоятельно – вешать свои рисунки, фотографии, постеры с любимыми музыкальными коллективами, футбольными командами или с животными.
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Пол
Как правило, дети любят проводить время на полу, поэтому лучше выбрать практичные материалы: линолеум, ламинат, кварцвиниловое покрытие, сверху лучше всего стелить ковер для утепления. Алина Москалёва рекомендует также пробковое покрытие в детских комнатах, оно держит тепло, амортизирует, по нему приятно ходить босиком. Пробка не боится влаги, ее можно мыть, она имеет разнообразный дизайн и цвет.
"Любое ковровое покрытие становится хранителем крошек, пыли, шерсти животных и всевозможных пятен. В случае с ковролином его невозможно снять, протереть под ним пыль и зимой на снег его выбивать не понесешь. Стандартный пылесос снимает только верхний слой пыли. Поэтому лучше стелить не ковролин, а ковер", – говорит Ирина Худякова. Эксперт советует выбирать покрытие с низким ворсом или безворсовое и не реже двух раз в год сдавать ковер на профессиональную чистку.
Потолок
Потолок лучше сделать белый и матовый. Можно проектировать два уровня потолков, если позволяет площадь комнаты, но не больше. При этом важно учитывать высоту помещения. Если она 2,6-2,7 метра, то лучше оставить один уровень. "Натяжной потолок или из гипсокартона визуально порой не отличишь. Разница лишь в стоимости. Сейчас в натяжные потолки можно встроить практически любые светильники, главное заранее решить, какие именно, чтобы мастер мог сделать верные закладные под них", – говорит Алина Москалёва.
Освещение комнаты
Правильно выбранное освещение комнаты поможет соблюдать режим дня и будет способствовать гармоничному развитию ребенка. Окна с восточной и юго-восточной стороны – самые солнечные. Отличным решением будет приобретение штор блэкаут. Они позволят контролировать уровень затемнения в комнате независимо от продолжительности светового дня.
Искусственное освещение комнаты должно соответствовать требованиям безопасности и быть комфортным для глаз. Желательно, чтобы для каждой зоны был свой светильник. Оптимальный вариант – сделать три источника света:
- —настольная лампа в учебной зоне;
- —"ночник" в спальной зоне;
- —большая лампа или люстра в комнате в целом.
Основное потолочное освещение должно быть ярким, но не слепить глаза. Для этого можно выбрать горизонтальную люстру с направленными вверх лампами. Плафоны светильника могут быть сделаны из матового стекла или светлого пластика – это обеспечит рассеянный мягкий свет в помещении. Хорошим вариантом для детской являются трековые светильники: их можно передвигать и закреплять в нужном месте и положении. Также в качестве основного освещения можно использовать споты в потолке", – отмечает Мария Боровская.
Рабочая зона должна освещаться настольной лампой с направленным светом. Рядом с детской кроватью нужно разместить ночник, который можно будет оставлять включенным во время сна ребенка. Это может быть настенная или настольная модель.
"Используйте в интерьерах бра и торшеры, они создают уютную атмосферу дома. Лампы в основном освещении лучше использовать нейтрального свечения, это 3700-4000К. В торшерах и бра оптимален белый свет - это 2700-3000К. Если позволяет площадь, люстра будет к месту. Не рекомендуют в детских делать обычные встроенные точечные светильники, это будет напоминать офисное пространство, а ребёнку школу", – говорит Алина Москалёва.
По мнению Беллы Парастаевой, освещение должно быть ярким, но ребенок должен иметь возможность самостоятельно управлять им – делать ярче или темнее.
Для обеспечения безопасности ребенка необходимо убирать все провода светильников, не выбирать лампы накаливания, которыми он может обжечься, и мерцающие люминесцентные лампы.
В качестве декоративной подсветки можно использовать светодиодные ленты для полок, шкафчиков с игрушками, а можно протянуть ее по периметру потолка.
"Дизайнеры зачастую предлагают для детских комнат абажуры и люстры необычной, сказочной, забавной формы. Например, часто встречаются люстры в форме воздушного шара или ветки дерева с листочками и цветочками. Они прекрасны, но нужно помнить, что их нужно будет довольно часто протирать — каждый листочек, каждый изгиб потребует внимания. Изучите и материалы, из чего сделана люстра", – предупреждает Ирина Худякова.
© Depositphotos / Im_sourceРебенок за игрой
© Depositphotos / Im_source
Ребенок за игрой
Советы по оформлению
Дети быстро вырастают, активный и супер трендовый интерьер быстро надоедает. Детская должна быть максимально мобильна и видоизменяема. "Не нужно бояться использовать темные оттенки, они не выглядят грустно и траурно и далеко не всегда уменьшают пространство. Часто в детской хочется яркости и жизни в интерьере. Это легко можно создать с помощью ярких предметов декора и текстиля – яркие шторы с принтом, красочное покрывало на кровать, изголовье кровати, остро-модная настольная лампа или торшер, пара полок с классным декором, постеры с любимыми героями фильмов или мультфильмов. С помощью этого интерьер детской будет всегда в тренде и не надоест долгие годы", – говорит Алина Москалёва.
Мария Боровская отмечает, что фон детской комнаты должен быть нейтральным, базовым. Отразить индивидуальность ребенка и его возрастные предпочтения лучше всего яркими акцентами с помощью декора, текстиля. Декор должен соответствовать возрасту и интересам ребенка: это могут быть яркие подушки, шторы, настенные постеры, статуэтки, интерьерные картины и наклейки.
"Стоит отказаться от большого количества зеркал, отражающих, глянцевых поверхностей, особенно темных оттенков. Отпечатки будут появляться молниеносно и видны даже с дальнего расстояния. Детской комната – место для матовых светлых поверхностей", – говорит Ирина Худякова.