https://ria.ru/20221224/divan-1841026162.html

Лучшие диваны для отдыха и сна: как выбрать, на что обратить внимание

Лучшие диваны: рейтинг 2023, как выбрать качественную и недорогую модель

Лучшие диваны для отдыха и сна: как выбрать, на что обратить внимание

Диван – один из важных предметов мебели, от качества которого во многом зависит комфорт домочадцев. Как выбрать самый лучший диван для отдыха и ежедневного сна, РИА Новости, 24.12.2022

2022-12-24T09:11

2022-12-24T09:11

2022-12-24T09:11

мебель

общество

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Диван – один из важных предметов мебели, от качества которого во многом зависит комфорт домочадцев. Как выбрать самый лучший диван для отдыха и ежедневного сна, какие особенности у моделей в зависимости от стиля, а также рейтинг фирм – в материале РИА Новости.ДиванПредставить дом, квартиру в России без дивана практически невозможно. Популярность этой мебели настолько широка, что многие покупают раскладные модели и используют их в качестве кровати. Диван помогает сэкономить пространство и обустроить уютное место отдыха.Как выбрать диванИдеальный диван должен быть функциональным, удобным, а также подходить под интерьер помещения. Чтобы сделать правильный выбор, важно остановиться на каждой характеристике подробнее и понять, что именно подходит под поставленные цели.Тип диванаСамый первый шаг – определиться с типом дивана.БескаркасныйТакие диваны состоят из внутреннего чехла, наполнителя и внешнего чехла, который снимается, стирается и защищает основу мебели от внешнего воздействия. Бескаркасные модели идеальны для детских комнат и гостиных в качестве дополнительного места отдыха. Для сна они совершенно не подходят.МодульныйМодульные диваны состоят из нескольких независимых друг от друга частей – модулей. Комплектации разнообразны и, как правило, набор может включать в себя: пуфики, столики или полки, основную и угловую части, спинки, подлокотники и т.д.ПрямойКлассический прямой диван давно зарекомендовал себя в качестве незаменимого элемента гостиной. Сейчас рынок предлагает большой выбор как по размерам, так и по материалу обивки и наличию дополнительных опций (например, возможности разложить в спальное место).УгловойУгловые диваны идеально решают проблему "пустых" углов. Чаще всего такие модели выбирают для небольших помещений, где каждый сантиметр на счету, так как они могут выполнять роль спального места даже если стоят в собранном виде.ДетскийДетские диваны отличаются компактностью, так как рассчитаны на небольшие помещения. Так как многие дети любят подвижные игры, многие производители большое внимание уделяют прочности конструкции и обтягивают детские диваны антивандальными материалами, чтобы ребенок мог свободно играть, а мебель при этом не потеряла презентабельный внешний вид.Диван-кроватьЭто диваны, имеющие механизм трансформации. То есть модели, которые из сидячего места могут стать полноценным спальным. Они могут быть как прямыми, так и угловыми. Это одни из самых популярных диванов, так как они экономят место в спальнях.КозеткаКозетка происходит от французского слова causette – "беседа". Это небольшой диванчик, который, как исходит из названия, предназначен для разговора двух людей. Внешне он похож на два соединенных кресла, но без подлокотника посередине.КушеткаКозетку очень часто путают с кушеткой. У последней отсутствуют две выраженные спинки, она предназначена для одного человека, который может на ней с комфортом расположиться в полулежачем положенииВид раскладыванияОбращая внимание на эту характеристику, важно не просто учитывать возможность раскладывания, но и какой тип механизма используется. Это повлияет на долговечность и удобство эксплуатации.АккордеонСвое название такой механизм получил из-за схожести с одноименным музыкальным инструментом. Подвижная часть как бы выдвигается вперед на опоры, и тянет за собой остальные секции – составляющие спального места. В моделях с таким механизмом, как правило, есть небольшой ящик для хранения белья. Для комфортной эксплуатации дивана потребуется не менее 1,5 м свободного места перед его лицевой частью.ВыкатнойИногда его называют "еврософа". В таких диванах сидение состоит либо из подушек, либо из двух "слоев". Подвижную секцию надо потянуть вперед, она выкатится, оставив пробел. Именно он и заполняется подушками или "вторым" слоем бывшего места сидения. Такой механизм один из самых распространенных, он считается долговечным и удобным, поэтому подходит для ситуаций, когда собирать/разбирать диван придется часто.ДельфинПринцип его работы заключается в том, что сначала нужно потянуть за переднюю часть дивана (как правило, снизу), в результате чего выкатится спрятанная внутри секция и встанет в ряд с остальными секциями, создавая полноценное спальное место. Именно благодаря этой "выныривающей" подушке механизм и получил свое название.ЕврокнижкаОтчасти этот механизм похож на "еврософу", или "выкатной". Передняя часть также выдвигается вперед и образует пустую секцию, которая заполняется подушками, которые играли роль спинки. Отличительной особенностью еврокнижки является наличие вместительного ящика под всей поверхностью дивана.Клик-клякПо-другому такой механизм называется "танго" или "клик-клак". В отличие от предыдущих вариантов здесь секции не выдвигаются, а спальное место появляется за счет откидывания спинки дивана назад. Также есть возможность зафиксировать ее в промежуточном положении. Диваны с таким механизмом занимают сравнительно меньше места.КнижкаМеханизм практически идентичный предыдущему, главное отличие заключается в том, что спинка может принять только два положения – “сидя” и “лежа”.ТрансформерДиваны-трансформеры оснащены механизмами, позволяющими им принимать разные формы. Чаще всего это используется в прямых диванах, которые в результате выдвижения отдельных секций превращаются в угловые модели.НераскладнойТакие диваны не имеют подвижного механизма, а значит не раскладываются в полноценное спальное место. Это может стать проблемой, если нужен небольшой вариант для маленькой спальни, но у крупногабаритных вариантов отсутствие возможности раскладывания не является неудобством, так как они сами по себе достаточно вместительны.СтильБезупречный интерьер возможен только тогда, когда отделка, мебель и элементы декора выполнены в едином стилевом решении. Чтобы правильно подобрать диван, важно понимать, какие особенности внешнего вида соответствуют тому или иному стилю.КлассическийДиваны в классическом стиле, как правило, изготавливаются из дорогих пород дерева, украшены резными фигурами и узорами, а в качестве обивки используются натуральные материалы в светлых и пастельных тонах, иногда с растительным принтом.ВинтажСам по себе винтаж подразумевает интерьер из предметов мебели первой половины XX века. В идеале это должны быть оригиналы, сохранившиеся и/или отреставрированные, но сейчас множество производителей имеют отдельную линейку с новыми диванами, которые визуально соответствуют стилю.КантриДиван в кантри-стиле выглядит грубовато, линии в основном прямые, деревянные элементы неполированные и нелакированные, декор практически отсутствует, а цвета светлые и теплые. Также такие диваны могут иметь плетеные или кованые элементы.ЛофтЛофт – это визуальное воплощение индустриализации. Кирпичная кладка, отсутствие множества стен, бетонные элементы, освещение прожекторами и т.д. Диваны для такого стиля делают, как правило, низкими, крупногабаритными в темных цветах.МинимализмУ диванов такого стиля отсутствует декор, общая форма проста и лаконична, но при этом они максимально функциональны. Минимализму свойственна однотонная обивка холодных оттенков.МодернМодерн появился еще в прошлом веке и стал ответом на классический стиль. Ему присущи обтекаемые формы, использование деревянной фурнитуры и оформления, но, в отличие от классики, здесь нет вычурных объемных узоров, позолоты и т.д. Обивка, как правило, выполнена в светлых оттенках с растительным принтом, иногда с добавлением контрастных полос.СкандинавскийДиваны такого стиля выглядят достаточно просто, но на деле максимально функциональны. Они не должны занимать большую часть помещения. Цвет обивки однотонный и отсылает к чему-то природному: от пастельного серого и коричневого до насыщенного голубого и зеленого.Хай-текДиван в таком стиле должен быть однотонным с прямыми четкими линиями, либо иметь нестандартную округлую форму, обязательны элементы из хрома или стекла. Как правило, для хай-тека характерны холодные цвета – серебряный, серый, приглушенный коричневый и другие оттенки.Материал каркасаСуществует три основных типа каркаса:Выделить наилучший из них достаточно сложно, многое зависит от качества самой сборки и того, какая нагрузка будет оказываться на диван. В премиальном сегменте, как правило, используется массив дерева, но металл по умолчанию у многих ассоциируется с надежностью, а в случае поломки детали будет легче заменить.Тип обивкиОбивка играет не только декоративную роль, но и защищает наполнитель дивана от внешнего воздействия, поэтому выбирать материал стоит исходя из предполагаемой эксплуатации.ТканьЭто самый популярный тип обивки для бытовой мягкой мебели. Александр Плетнев, коммерческий директор компании по производству мягкой мебели FRATELLI MEBEL, отмечает, что выделяют 5 основных видов ткани:КожаНатуральная кожа – один из самых дорогих премиальных материалов для обивки диванов. Чаще всего такие модели предназначены для кабинетов, гостиных и редко используются в качестве спальных мест. Более экологичным вариантом является экокожа, а более дешевым – кожзам. Первая практически не уступает по характеристикам натуральной коже, а вот кожзам через несколько лет придется заменить, так как он быстро стирается, начинает крошиться и т.д."Для кухни можно выбрать искусственную кожу. Ее легко мыть, запахи она не так сильно впитывает, с гладкой поверхности не составит труда собрать крошки. Для детской подойдет диван из натуральных материалов и со съемными чехлами. Если ткань с пропиткой – замечательно. Будет возможность в любой момент вытереть, если ребенок что-то пролил, а во время уборки – снять чехлы и положить в машинку или отнести в химчистку. Есть также услуга “озонирование”, когда чехлы не только избавят от запахов, но и продезинфицируют – когда бушуют вирусы, это ценно. Если чехлы не снимаются, для чистки дивана придется регулярно приглашать специалистов на дом. Хотя в наше время это тоже не проблема – чистят быстро и качественно. Если в квартире есть курильщики, стоит выбрать обивочный материал, стойкий к запахам" – порекомендовала Елена Кулачкова, директор производственного департамента сети химчисток "Диана".Также эксперт дополняет, что владельцам домашних животных нужно обратить внимание на антивандальную ткань, называют ее еще "антикоготь". Кстати, шерсть животных не так видна на светлой обивке, а запахи от их жизнедеятельности не стоит терпеть: можно вызвать специалистов или убрать спецсредствами для чистки. Но, прежде чем экспериментировать с чисткой, стоит прочитать инструкцию по уходу от производителя. Есть ткани, которые выдерживают только сухую обработку пылесосом. Обозначают эту особенность литерой Х. W – разрешает аквачистку. S – позволяет чистить обивку любым средством.РазмерВыбор размер дивана как в "сидячем", так и в "лежачем" положении во многом зависит от потребностей конкретного потребителя и площади комнаты. Тем не менее, по ГОСТу 13025.2-85 минимальные габариты должны составлять: 44 см – высота, 50 см – ширина сидячего места и 70 см – лежачего. Спальное место у дивана-кровати, как правило, имеет длину 180–200 см и ширину 120–200 см.ЦветЦвет не может являться основополагающим фактором при выборе. Сейчас дизайнеры ведущих производителей мягкой мебели стараются угодить практически любым запросам и, например, помимо розового или оранжевого дивана можно найти коралловый или индиго. Также зачастую можно выбрать понравившуюся по механизму и качеству модель, а фабрика изготовит ее в желаемом цвете.ПроизводительСуществует большое количество производителей мягкой мебели, многие из них предлагают свои уникальные решения в отношении каркаса, механизмов и дизайна. Среди них:Правила эксплуатации и уход за диваномПравила эксплуатации и особенности ухода зависят от конкретной модели дивана и производителя. При покупке в комплекте должна идти подробная инструкция, в крайнем случае, ее можно уточнить на официальном сайте производителя или запросить ее лично. Из основных правил можно выделить:Советы экспертовИлья Комолов, руководитель дизайн-студии интерьера LOFT&HOME, дал несколько советов по выбору дивана:"Смотреть все диваны подряд невозможно – слишком велико разнообразие материалов и форм. Необходимо последовательно сокращать область выбора и начать нужно с дизайна. Вначале мы рекомендуем определиться с общей стилистикой пространства – поискать картинки гостиной/детской/кабинета, то есть той зоны, в которую планируется покупать диван, и выбрать 5–6 картинок, которые нравятся больше других. Скорее всего, на них будут схожие по форме диваны – именно такую модель и стоит искать.Не многие знают, но основная стоимость дивана – это стоимость используемой ткани, что действительно важно. Мы все разные и субъективное восприятие от тактильных ощущений тоже может быть разным – нет универсальной лучшей ткани, подходящей всем. Совет выбора простой – также как с пониманием формы дивана, необходимо соприкоснуться с тканью рукой – сравнить разные ткани и понять, какая из них подходит лучше всего.Если говорить о модных тенденция, то стоит обращать внимание на диваны, приподнятые от пола на 7–10 см, что позволяет не только зрительно увеличить пространство квартиры, но и решит вопрос уборки с использованием технологичных роботов-пылесосов.Еще одним признаком современного модного дивана является максимально тонкое его основание – иногда производители диванов визуально сужают его так, что оно даже кажется вовсе незаметным или толщиной с лист бумаги, а основной объем дивана определен мягкими подушками.Возможность трансформации дивана – это тренд 2023 года, когда можно гибко передвигать подушки и секции дивана для решения различных бытовых сценариев. Для просмотра фильма вечером можно отодвинуть подушки (для удобного "лежачего" состояния), а если пришли гости – переместить секции друг напротив друга и поиграть в настольные игры на журнальном столике".Матвей Герасимов, директор по развитию IGdesign.ru также отмечает, что при выборе дивана нужно учитывать вид наполнителя:"Современные синтетические наполнители подушек, такие как пенопластовые шарики и холлофайберы, требуют от сидящего на диване более “твердой” позы. Подушки с натуральным наполнителем – пухом – мягкие, их лично мы всегда рекомендуем. Первый и второй вариант – могут вызывать раздражение у аллергиков, нужно подходить к наполнителю с умом. В любом случае после покупки дивана подушки следует время от времени стирать и встряхивать. Тогда он прослужит дольше и сохранит свою первоначальную форму и, конечно же, вид", - считает эксперт.Многие дизайнеры рекомендуют начинать работу над оформлением комнаты с размещения самого крупного предмета, чаще всего дивана. Чтобы оценить, как он будет смотреться в комнате, можно расстелить на пустом полу газету и разложить контур. Нужно предоставить размеры дивана в развернутом состоянии – достаточно ли будет места?

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мебель, общество