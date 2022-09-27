https://ria.ru/20220927/vrachi-1819694300.html

В Совфеде предложили восстановить военные кафедры в медицинских вузах

В Совфеде предложили восстановить военные кафедры в медицинских вузах - РИА Новости, 27.09.2022

В Совфеде предложили восстановить военные кафедры в медицинских вузах

Врачи должны получать дополнительную подготовку на военных кафедрах в медицинских вузах, чтобы быть готовыми на случай непредвиденных обстоятельств, заявил РИА... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T09:17

2022-09-27T09:17

2022-09-27T09:18

общество

владимир круглый

сергей шойгу

украина

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Врачи должны получать дополнительную подготовку на военных кафедрах в медицинских вузах, чтобы быть готовыми на случай непредвиденных обстоятельств, заявил РИА Новости во вторник член социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.По мнению законодателя, "необходимо восстанавливать военные кафедры в медицинских вузах"."Когда мы учились, это начало 70-х годов, практически во всех медицинских вузах была военная кафедра, и мы выпускались как лейтенанты медицинской службы", - сказал Круглый.По его словам, врачи имели достаточно неплохую подготовку, в том числе и в плане работы в полевых условиях.Сенатор рассказал, что ему поступают соответствующие обращения с мест, хотя все и делается в рамках существующего законодательства.По мнению Круглого, "у каждого врача должна быть подготовка на случай непредвиденных обстоятельств".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818369216.html

https://ria.ru/20190827/1557934413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир круглый, сергей шойгу, украина, россия, совет федерации рф