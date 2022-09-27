https://ria.ru/20220927/vrachi-1819694300.html
В Совфеде предложили восстановить военные кафедры в медицинских вузах
В Совфеде предложили восстановить военные кафедры в медицинских вузах - РИА Новости, 27.09.2022
В Совфеде предложили восстановить военные кафедры в медицинских вузах
Врачи должны получать дополнительную подготовку на военных кафедрах в медицинских вузах, чтобы быть готовыми на случай непредвиденных обстоятельств, заявил РИА... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T09:17
2022-09-27T09:17
2022-09-27T09:18
общество
владимир круглый
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Врачи должны получать дополнительную подготовку на военных кафедрах в медицинских вузах, чтобы быть готовыми на случай непредвиденных обстоятельств, заявил РИА Новости во вторник член социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.По мнению законодателя, "необходимо восстанавливать военные кафедры в медицинских вузах"."Когда мы учились, это начало 70-х годов, практически во всех медицинских вузах была военная кафедра, и мы выпускались как лейтенанты медицинской службы", - сказал Круглый.По его словам, врачи имели достаточно неплохую подготовку, в том числе и в плане работы в полевых условиях.Сенатор рассказал, что ему поступают соответствующие обращения с мест, хотя все и делается в рамках существующего законодательства.По мнению Круглого, "у каждого врача должна быть подготовка на случай непредвиденных обстоятельств".В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир круглый, сергей шойгу, украина, россия, совет федерации рф
Общество, Владимир Круглый, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Совет Федерации РФ
09:17 27.09.2022 (обновлено: 09:18 27.09.2022)
В Совфеде предложили восстановить военные кафедры в медицинских вузах
Сенатор Круглый заявил, что врачи должны получать подготовку на военных кафедрах
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Врачи должны получать дополнительную подготовку на военных кафедрах в медицинских вузах, чтобы быть готовыми на случай непредвиденных обстоятельств, заявил РИА Новости во вторник член социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
По мнению законодателя, "необходимо восстанавливать военные кафедры в медицинских вузах".
"Когда мы учились, это начало 70-х годов, практически во всех медицинских вузах была военная кафедра, и мы выпускались как лейтенанты медицинской службы", - сказал Круглый.
По его словам, врачи имели достаточно неплохую подготовку, в том числе и в плане работы в полевых условиях.
"А сейчас призывают врачей, а у них (такая) военно-учетная специальность, как механик-водитель - и никому дела нет, что врач, например высококвалифицированный реаниматолог", - подчеркнул политик.
Сенатор рассказал, что ему поступают соответствующие обращения с мест, хотя все и делается в рамках существующего законодательства.
По мнению Круглого, "у каждого врача должна быть подготовка на случай непредвиденных обстоятельств".
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.