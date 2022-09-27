https://ria.ru/20220927/sovfed-1819811898.html

Совфед не планирует внеплановых заседаний по новым субъектам России

Совфед не планирует внеплановых заседаний по новым субъектам России - РИА Новости, 27.09.2022

Совфед не планирует внеплановых заседаний по новым субъектам России

Совет Федерации не планирует внеочередное заседание для принятия законов, необходимых для вхождения новых субъектов Федерации в состав РФ после референдумов в... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:19

2022-09-27T15:19

2022-09-27T15:41

специальная военная операция на украине

референдум в донбассе

референдумы на освобожденных территориях

политика

россия

совет федерации рф

андрей клишас

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Совет Федерации не планирует внеочередное заседание для принятия законов, необходимых для вхождения новых субъектов Федерации в состав РФ после референдумов в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Зачем? Совфед работает по утверждённому Советом Палаты графику осенней сессии. Следующее заседание 4 октября", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Совфед проводить с этой целью внеочередное заседание.

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html

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Кирилл Волков

референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, политика, россия, совет федерации рф, андрей клишас, донецкая народная республика, луганская народная республика