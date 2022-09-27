https://ria.ru/20220927/sovfed-1819811898.html
Совфед не планирует внеплановых заседаний по новым субъектам России
Совфед не планирует внеплановых заседаний по новым субъектам России - РИА Новости, 27.09.2022
Совфед не планирует внеплановых заседаний по новым субъектам России
Совет Федерации не планирует внеочередное заседание для принятия законов, необходимых для вхождения новых субъектов Федерации в состав РФ после референдумов в... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:19
2022-09-27T15:19
2022-09-27T15:41
специальная военная операция на украине
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
политика
россия
совет федерации рф
андрей клишас
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Совет Федерации не планирует внеочередное заседание для принятия законов, необходимых для вхождения новых субъектов Федерации в состав РФ после референдумов в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Зачем? Совфед работает по утверждённому Советом Палаты графику осенней сессии. Следующее заседание 4 октября", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Совфед проводить с этой целью внеочередное заседание.
https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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15:19 27.09.2022 (обновлено: 15:41 27.09.2022)
Совфед не планирует внеплановых заседаний по новым субъектам России
Сенатор Клишас заявил, что Совфед не планирует внеплановых заседаний по новым субъектам