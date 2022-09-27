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Совфед не планирует внеплановых заседаний по новым субъектам России - РИА Новости, 27.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/sovfed-1819811898.html
Совфед не планирует внеплановых заседаний по новым субъектам России
Совфед не планирует внеплановых заседаний по новым субъектам России - РИА Новости, 27.09.2022
Совфед не планирует внеплановых заседаний по новым субъектам России
Совет Федерации не планирует внеочередное заседание для принятия законов, необходимых для вхождения новых субъектов Федерации в состав РФ после референдумов в... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:19
2022-09-27T15:41
специальная военная операция на украине
референдум в донбассе
референдумы на освобожденных территориях
политика
россия
совет федерации рф
андрей клишас
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Совет Федерации не планирует внеочередное заседание для принятия законов, необходимых для вхождения новых субъектов Федерации в состав РФ после референдумов в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Зачем? Совфед работает по утверждённому Советом Палаты графику осенней сессии. Следующее заседание 4 октября", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Совфед проводить с этой целью внеочередное заседание.
https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html
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референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, политика, россия, совет федерации рф, андрей клишас, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Андрей Клишас, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
15:19 27.09.2022 (обновлено: 15:41 27.09.2022)
 
Совфед не планирует внеплановых заседаний по новым субъектам России

Сенатор Клишас заявил, что Совфед не планирует внеплановых заседаний по новым субъектам

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Совет Федерации не планирует внеочередное заседание для принятия законов, необходимых для вхождения новых субъектов Федерации в состав РФ после референдумов в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Зачем? Совфед работает по утверждённому Советом Палаты графику осенней сессии. Следующее заседание 4 октября", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Совфед проводить с этой целью внеочередное заседание.
Женщина на выездном голосовании в салоне общественного транспорта в Луганске на референдуме о вступлении Луганской народной республики в состав РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхПолитикаРоссияСовет Федерации РФАндрей КлишасДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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