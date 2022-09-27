https://ria.ru/20220927/referendum-1819792132.html

Балицкий анонсировал референдум на подконтрольной Киеву части Запорожья

Балицкий анонсировал референдум на подконтрольной Киеву части Запорожья - РИА Новости, 27.09.2022

Балицкий анонсировал референдум на подконтрольной Киеву части Запорожья

Референдум на контролируемой Украиной части Запорожской области пройдет после ее освобождения, заявил во вторник глава области Евгений Балицкий на встрече с... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:36

2022-09-27T14:36

2022-09-27T14:36

специальная военная операция на украине

в мире

евгений балицкий

россия

запорожская область

украина

референдумы на освобожденных территориях

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Референдум на контролируемой Украиной части Запорожской области пройдет после ее освобождения, заявил во вторник глава области Евгений Балицкий на встрече с иностранными наблюдателями."Результаты оглашаются только по территории, где проходил референдум. Когда мы продвинем дальше линию фронта, на той территории будет отдельно проводиться референдум - один район будет отдельно проводить референдум", - сказал Балицкий. Глава области отметил, что будущее оставшейся части Запорожской области будут решать ее жители после освобождения.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html

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запорожская область

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, евгений балицкий, россия, запорожская область, украина, референдумы на освобожденных территориях