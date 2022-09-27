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Референдум в Запорожской области состоялся, заявил глава ВГА Балицкий - РИА Новости, 27.09.2022
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https://ria.ru/20220927/referendum-1819734414.html
Референдум в Запорожской области состоялся, заявил глава ВГА Балицкий
Референдум в Запорожской области состоялся, заявил глава ВГА Балицкий - РИА Новости, 27.09.2022
Референдум в Запорожской области состоялся, заявил глава ВГА Балицкий
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что по итогам четырехдневной явки референдум в регионе можно считать состоявшимся. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:48
2022-09-27T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
евгений балицкий
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что по итогам четырехдневной явки референдум в регионе можно считать состоявшимся.Как сообщила накануне председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко. по итогам четырех дней явка участников референдума в Запорожской области составила 66,43%."На вчера у нас явка была 66,43%, поэтому референдум у нас уже состоялся. Сейчас все участки открыты, работают до 16.00. Примерно в 16.15-16.20 будет явка на сегодня. Мы уже понимаем, что свою задачу военно-гражданской администрации выполняем", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.Первые результаты референдума в Запорожской области могут быть готовы уже вечером во вторник, окончательные - в среду утром, добавил он."Избирательные комиссии готовы (предоставить) результат достаточно быстро. Я верю, что мы получим его вечером. Но, вероятнее всего, окончательный результат будет завтра в 9 утра. Никто не уйдет с работы, пока мы не закончим", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сегодня последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html
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в мире, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Евгений Балицкий
11:48 27.09.2022 (обновлено: 12:03 27.09.2022)
 
Референдум в Запорожской области состоялся, заявил глава ВГА Балицкий

Балицкий: референдум в Запорожье состоялся, окончательные результаты будут в среду утром

© РИА Новости / Перейти в медиабанкИзбиратель получает бюллетень для голосования на референдуме о присоединении Запорожской области к России в Мелитополе
Избиратель получает бюллетень для голосования на референдуме о присоединении Запорожской области к России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости
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Избиратель получает бюллетень для голосования на референдуме о присоединении Запорожской области к России в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что по итогам четырехдневной явки референдум в регионе можно считать состоявшимся.
Как сообщила накануне председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко. по итогам четырех дней явка участников референдума в Запорожской области составила 66,43%.
"На вчера у нас явка была 66,43%, поэтому референдум у нас уже состоялся. Сейчас все участки открыты, работают до 16.00. Примерно в 16.15-16.20 будет явка на сегодня. Мы уже понимаем, что свою задачу военно-гражданской администрации выполняем", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
Первые результаты референдума в Запорожской области могут быть готовы уже вечером во вторник, окончательные - в среду утром, добавил он.
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"Избирательные комиссии готовы (предоставить) результат достаточно быстро. Я верю, что мы получим его вечером. Но, вероятнее всего, окончательный результат будет завтра в 9 утра. Никто не уйдет с работы, пока мы не закончим", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сегодня последний день голосования.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
"Своих не бросаем". Патриотические акции в поддержку референдумов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Акцию в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР и ЛНР, территорий Херсонской и Запорожской областей организовали в центре Москвы.

Молодой человек перед началом митинга Своих не бросаем на Манежной площади в Москве
1 из 14

Акцию в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР и ЛНР, территорий Херсонской и Запорожской областей организовали в центре Москвы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Мероприятие прошло под лозунгом "Своих не бросаем".

Люди перед началом митинга Своих не бросаем на Манежной площади в Москве
2 из 14

Мероприятие прошло под лозунгом "Своих не бросаем".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

На Манежной площади собрались почти 50 тысяч человек, многие — с российскими флагами.

Митинг Своих не бросаем в Москве
3 из 14

На Манежной площади собрались почти 50 тысяч человек, многие — с российскими флагами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В Центральном парке Новосибирска состоялся митинг в поддержку президента и референдумов.

Митинг-концерт в Центральном парке в Новосибирске в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России
4 из 14

В Центральном парке Новосибирска состоялся митинг в поддержку президента и референдумов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Плакат в Центральном парке в Новосибирске.

Патриотическая акция в поддержку проведения референдумов
5 из 14

Плакат в Центральном парке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Концерт в Новосибирске собрал более семи тысяч человек.

Митинг-концерт в Центральном парке в Новосибирске в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России
6 из 14

Концерт в Новосибирске собрал более семи тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Акцию в поддержку жителей освобожденных территорий поддержал и Владивосток.

Патриотическая акция во Владивостоке
7 из 14

Акцию в поддержку жителей освобожденных территорий поддержал и Владивосток.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

На мероприятие, подготовка к которому заняла всего один день, пришли сотни человек.

Казаки на акции во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
8 из 14

На мероприятие, подготовка к которому заняла всего один день, пришли сотни человек.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

В акции приняли участие представители политических партий, общественных и молодежных движений и жители города.

Юнармейцы выступают на акции во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
9 из 14

В акции приняли участие представители политических партий, общественных и молодежных движений и жители города.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Жители Владивостока на акции в поддержку референдумов о присоединении освобожденных территорий к России.

Акция во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
10 из 14

Жители Владивостока на акции в поддержку референдумов о присоединении освобожденных территорий к России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Омск, Магадан, Саратов, Чита, Пенза, Екатеринбург, Нальчик, Грозный, Краснодар — в этих и многих других городах проходят сегодня патриотические акции.

Акция во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
11 из 14

Омск, Магадан, Саратов, Чита, Пенза, Екатеринбург, Нальчик, Грозный, Краснодар — в этих и многих других городах проходят сегодня патриотические акции.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

И везде звучали слова о поддержке жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

Митинг-концерт в Центральном парке в Новосибирске в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России
12 из 14

И везде звучали слова о поддержке жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

"Мы с удовольствием примем регионы, если они так решат. Это не чужие люди", — говорили участники.

Акция во Владивостоке в поддержку жителей освобожденных территорий Донбасса и Украины, где проводится референдум о вступлении в состав Российской Федерации
13 из 14

"Мы с удовольствием примем регионы, если они так решат. Это не чужие люди", — говорили участники.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Зрители на концерте в Центральном парке Новосибирска.

Митинг-концерт в Центральном парке в Новосибирске в поддержку президента РФ Владимира Путина и проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России
14 из 14

Зрители на концерте в Центральном парке Новосибирска.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 14

Акцию в поддержку референдумов о присоединении к России ДНР и ЛНР, территорий Херсонской и Запорожской областей организовали в центре Москвы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 14

Мероприятие прошло под лозунгом "Своих не бросаем".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 14

На Манежной площади собрались почти 50 тысяч человек, многие — с российскими флагами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 14

В Центральном парке Новосибирска состоялся митинг в поддержку президента и референдумов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 14

Плакат в Центральном парке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 14

Концерт в Новосибирске собрал более семи тысяч человек.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 14

Акцию в поддержку жителей освобожденных территорий поддержал и Владивосток.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 14

На мероприятие, подготовка к которому заняла всего один день, пришли сотни человек.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 14

В акции приняли участие представители политических партий, общественных и молодежных движений и жители города.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 14

Жители Владивостока на акции в поддержку референдумов о присоединении освобожденных территорий к России.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 14

Омск, Магадан, Саратов, Чита, Пенза, Екатеринбург, Нальчик, Грозный, Краснодар — в этих и многих других городах проходят сегодня патриотические акции.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 14

И везде звучали слова о поддержке жителей Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 14

"Мы с удовольствием примем регионы, если они так решат. Это не чужие люди", — говорили участники.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 14

Зрители на концерте в Центральном парке Новосибирска.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРеферендумы на освобожденных территорияхЕвгений Балицкий
 
 
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