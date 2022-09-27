https://ria.ru/20220927/referendum-1819734414.html

Референдум в Запорожской области состоялся, заявил глава ВГА Балицкий

Референдум в Запорожской области состоялся, заявил глава ВГА Балицкий - РИА Новости, 27.09.2022

Референдум в Запорожской области состоялся, заявил глава ВГА Балицкий

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что по итогам четырехдневной явки референдум в регионе можно считать состоявшимся. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:48

2022-09-27T11:48

2022-09-27T12:03

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

евгений балицкий

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что по итогам четырехдневной явки референдум в регионе можно считать состоявшимся.Как сообщила накануне председатель избирательной комиссии области Галина Катющенко. по итогам четырех дней явка участников референдума в Запорожской области составила 66,43%."На вчера у нас явка была 66,43%, поэтому референдум у нас уже состоялся. Сейчас все участки открыты, работают до 16.00. Примерно в 16.15-16.20 будет явка на сегодня. Мы уже понимаем, что свою задачу военно-гражданской администрации выполняем", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.Первые результаты референдума в Запорожской области могут быть готовы уже вечером во вторник, окончательные - в среду утром, добавил он."Избирательные комиссии готовы (предоставить) результат достаточно быстро. Я верю, что мы получим его вечером. Но, вероятнее всего, окончательный результат будет завтра в 9 утра. Никто не уйдет с работы, пока мы не закончим", - сказал Балицкий в эфире Первого канала.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сегодня последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, евгений балицкий