https://ria.ru/20220927/referendum-1819720525.html

Первых результатов референдума в Херсонской области ждут до конца дня

Первых результатов референдума в Херсонской области ждут до конца дня - РИА Новости, 27.09.2022

Первых результатов референдума в Херсонской области ждут до конца дня

Первые результаты референдума в Херсонской области будут получены уже сегодня, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:58

2022-09-27T10:58

2022-09-27T12:11

специальная военная операция на украине

референдумы на освобожденных территориях

херсонская область

в мире

кирилл стремоусов

россия

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Первые результаты референдума в Херсонской области будут получены уже сегодня, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов."Сегодня у нас будет как раз подсчет, я думаю, сегодня первые результаты мы получим", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/golosovanie-1819575029.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

референдумы на освобожденных территориях, херсонская область , в мире, кирилл стремоусов, россия