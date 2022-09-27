10:54 27.09.2022 (обновлено: 14:58 27.09.2022)
Магаданского военкома отправили в отставку
Магаданского военкома отправили в отставку из-за ошибок при частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу. Архивное фото
МАГАДАН, 27 сен — РИА Новости. Военного комиссара Магаданской области отправили в отставку из-за допущенных ошибок во время частичной мобилизации, сообщил РИА Новости глава региона Сергей Носов.
Он уточнил, что исполняющим обязанности стал присланный от Восточного военного округа офицер.
"Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места. На всем понятные рельсы, цифры, имена, фамилии. Кандидатура на постоянной основе по приказу командующего округом для Магадана подбирается", — сказал Носов.
Губернатор добавил, что в регионе будут восстанавливать систему воинского учета, которая в последние годы была фактически разрушена. Кроме того, предстоит работа по организации системы бронирования работников ряда предприятий.
Ранее об ошибках при проведении частичной мобилизации в Мадаганской области сообщали сам губернатор, а также уполномоченный по правам человека в регионе и члены местного отделения ОНФ. Власти разбираются с каждой подобной ситуацией.
Президент Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса.