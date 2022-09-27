https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819719283.html

Магаданского военкома отправили в отставку

Магаданского военкома отправили в отставку - РИА Новости, 27.09.2022

Магаданского военкома отправили в отставку

Военного комиссара Магаданской области отправили в отставку из-за допущенных ошибок во время частичной мобилизации, сообщил РИА Новости глава региона Сергей... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:54

2022-09-27T10:54

2022-09-27T14:58

сергей носов

сергей шойгу

магаданская область

магадан

россия

общероссийский народный фронт

частичная мобилизация в россии

безопасность

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МАГАДАН, 27 сен — РИА Новости. Военного комиссара Магаданской области отправили в отставку из-за допущенных ошибок во время частичной мобилизации, сообщил РИА Новости глава региона Сергей Носов.Он уточнил, что исполняющим обязанности стал присланный от Восточного военного округа офицер.Губернатор добавил, что в регионе будут восстанавливать систему воинского учета, которая в последние годы была фактически разрушена. Кроме того, предстоит работа по организации системы бронирования работников ряда предприятий.Ранее об ошибках при проведении частичной мобилизации в Мадаганской области сообщали сам губернатор, а также уполномоченный по правам человека в регионе и члены местного отделения ОНФ. Власти разбираются с каждой подобной ситуацией.Президент Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса.

https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819724761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей носов, сергей шойгу, магаданская область, магадан, россия, общероссийский народный фронт, частичная мобилизация в россии, безопасность