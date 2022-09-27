https://ria.ru/20220927/kazakhstan-1819730023.html

В Казахстане оценили возможность выдачи разыскиваемых военкоматами россиян

В Казахстане оценили возможность выдачи разыскиваемых военкоматами россиян - РИА Новости, 27.09.2022

В Казахстане оценили возможность выдачи разыскиваемых военкоматами россиян

Розыск граждан России военкоматами не является правовым основанием для их выдачи на родину из Казахстана, заявил министр внутренних дел республики Марат... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T11:37

2022-09-27T11:37

2022-09-27T12:55

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АСТАНА, 27 сен - РИА Новости. Розыск граждан России военкоматами не является правовым основанием для их выдачи на родину из Казахстана, заявил министр внутренних дел республики Марат Ахметжанов."У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь, чтобы и у нас, и на той стороне это было уголовно наказуемым деянием… Военкоматы если будут искать, то это не является правовым основанием для их выдачи", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.Министр пояснил, что для выдачи гражданина необходимо, чтобы в отношении него было возбуждено уголовное дело, человек был объявлен в международный розыск и инкриминируемое ему деяние в Казахстане тоже считалось бы уголовным преступлением.Ранее и.о. председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков сообщил, что с 21 сентября в Казахстан прибыло около 98 тысяч граждан России, а покинуло страну за этот же период более 64 тысяч россиян.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819450931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей шойгу, казахстан, россия, в мире