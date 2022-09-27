https://ria.ru/20220927/kanikuly-1819795066.html
Госдума приняла в I чтении проект о кредитных каникулах для мобилизованных
Госдума приняла в I чтении проект о кредитных каникулах для мобилизованных - РИА Новости, 27.09.2022
Госдума приняла в I чтении проект о кредитных каникулах для мобилизованных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о кредитных каникулах для призванных в рамках частичной мобилизации, а также контрактников. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:42
2022-09-27T14:42
2022-09-27T15:22
госдума рф
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о кредитных каникулах для призванных в рамках частичной мобилизации, а также контрактников.Так, гражданин сможет приостановить выплаты по потребительским и ипотечным кредитам на срок, не превышающий время службы, либо уменьшить размер платежей.Такое же право могут предоставить заемщикам, находящимся на иждивении военнослужащего. Речь идет о членах семьи — инвалидах I и II групп, а также лицах под его попечительством.Обратиться к кредитору для изменения условий можно в любое время действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года.Также законопроект предусматривает полное или частичное прекращение обязательств по кредитам в случае гибели или травмы военнослужащего. То же касается лиц, находящихся на иждивении. При этом правительство совместно с ЦБ установит максимальный размер кредита для полного списания.Список лиц, имеющих право на льготы, уточнят ко второму чтению. В частности, перечень иждивенцев предлагается дополнить женами, имеющими детей и находящимися в отпуске по уходу за ребенком.Авторами внесенных поправок выступили депутаты от всех фракций, а также члены Совета Федерации.Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По словам министра обороны Сергея Шойгу, такая мера нужна для контроля над тысячекилометровой линией боевого соприкосновения и освобожденными территориями. В рамках частичной мобилизации планируется призвать в общей сложности до 300 тысяч резервистов.
https://ria.ru/20220927/mazhory-1819755847.html
https://ria.ru/20220927/mobilizovannye-1819760216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия, частичная мобилизация в россии
Госдума РФ, Россия, Частичная мобилизация в России
14:42 27.09.2022 (обновлено: 15:22 27.09.2022)
Госдума приняла в I чтении проект о кредитных каникулах для мобилизованных
Госдума приняла в I чтении проект о кредитных каникулах для мобилизованных россиян
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости.
Госдума приняла
в первом чтении законопроект о кредитных каникулах для призванных в рамках частичной мобилизации, а также контрактников.
Так, гражданин сможет приостановить выплаты по потребительским и ипотечным кредитам на срок, не превышающий время службы, либо уменьшить размер платежей.
Такое же право могут предоставить заемщикам, находящимся на иждивении военнослужащего. Речь идет о членах семьи — инвалидах I и II групп, а также лицах под его попечительством.
Обратиться к кредитору для изменения условий можно в любое время действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года.
Также законопроект предусматривает полное или частичное прекращение обязательств по кредитам в случае гибели или травмы военнослужащего. То же касается лиц, находящихся на иждивении. При этом правительство совместно с ЦБ
установит максимальный размер кредита для полного списания.
Список лиц, имеющих право на льготы, уточнят ко второму чтению. В частности, перечень иждивенцев предлагается дополнить женами, имеющими детей и находящимися в отпуске по уходу за ребенком.
"Предлагаем также применить принцип обратной силы, то есть включить в список соответствующих лиц, которые имеют право на кредитные каникулы, тех граждан, которые выполняют задачи по специальной военной операции с 24 февраля текущего года", — заявил на пленарном заседании глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков
.
Авторами внесенных поправок выступили депутаты от всех фракций, а также члены Совета Федерации.
Владимир Путин
21 сентября объявил частичную мобилизацию в России
. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, такая мера нужна для контроля над тысячекилометровой линией боевого соприкосновения и освобожденными территориями. В рамках частичной мобилизации планируется призвать в общей сложности до 300 тысяч резервистов.