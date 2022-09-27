https://ria.ru/20220927/kanikuly-1819795066.html

Госдума приняла в I чтении проект о кредитных каникулах для мобилизованных

Госдума приняла в I чтении проект о кредитных каникулах для мобилизованных - РИА Новости, 27.09.2022

Госдума приняла в I чтении проект о кредитных каникулах для мобилизованных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о кредитных каникулах для призванных в рамках частичной мобилизации, а также контрактников. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:42

2022-09-27T14:42

2022-09-27T15:22

госдума рф

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о кредитных каникулах для призванных в рамках частичной мобилизации, а также контрактников.Так, гражданин сможет приостановить выплаты по потребительским и ипотечным кредитам на срок, не превышающий время службы, либо уменьшить размер платежей.Такое же право могут предоставить заемщикам, находящимся на иждивении военнослужащего. Речь идет о членах семьи — инвалидах I и II групп, а также лицах под его попечительством.Обратиться к кредитору для изменения условий можно в любое время действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года.Также законопроект предусматривает полное или частичное прекращение обязательств по кредитам в случае гибели или травмы военнослужащего. То же касается лиц, находящихся на иждивении. При этом правительство совместно с ЦБ установит максимальный размер кредита для полного списания.Список лиц, имеющих право на льготы, уточнят ко второму чтению. В частности, перечень иждивенцев предлагается дополнить женами, имеющими детей и находящимися в отпуске по уходу за ребенком.Авторами внесенных поправок выступили депутаты от всех фракций, а также члены Совета Федерации.Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По словам министра обороны Сергея Шойгу, такая мера нужна для контроля над тысячекилометровой линией боевого соприкосновения и освобожденными территориями. В рамках частичной мобилизации планируется призвать в общей сложности до 300 тысяч резервистов.

https://ria.ru/20220927/mazhory-1819755847.html

https://ria.ru/20220927/mobilizovannye-1819760216.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, россия, частичная мобилизация в россии