https://ria.ru/20220926/zarplaty-1819400665.html

Новый Уренгой лидирует в рейтинге городов по уровню зарплат

Новый Уренгой лидирует в рейтинге городов по уровню зарплат - РИА Новости, 26.09.2022

Новый Уренгой лидирует в рейтинге городов по уровню зарплат

Зарплата жителей семи российских городов в первые шесть месяцев 2022 года в среднем превышала 100 тысяч рублей в месяц, в рейтинге городов по уровню зарплат... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T00:26

2022-09-26T00:26

2022-09-26T00:30

экономика

россия

москва

новый уренгой

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Зарплата жителей семи российских городов в первые шесть месяцев 2022 года в среднем превышала 100 тысяч рублей в месяц, в рейтинге городов по уровню зарплат лидируют Новый Уренгой, Салехард и Южно-Сахалинск, замыкают список Элиста, Нальчик и Грозный, свидетельствует исследование РИА Новости.Важный показательКак отмечают эксперты, одним из самых важных экономических показателей для обычных жителей России является уровень зарплат в своем населенном пункте. По оценке экспертов, зарплаты в России сильно отличаются как от отрасли к отрасли, так и в региональном разрезе.Крупные города, являющиеся экономическими центрами и центрами притяжения рабочей силы, демонстрируют значительную разницу в уровне оплаты труда из-за региональных различий и отраслевых специфик.Для оценки ситуации в этом вопросе эксперты РИА Новости рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости фиксированного потребительского набора. На основе этих данных был составлен рейтинг российских городов по уровню зарплат.Города ранжированы по отношению чистой средней зарплаты к потребительской корзине, иначе говоря, по покупательной способности зарплаты. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь-июнь 2022 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики.В рейтинг включены 100 городов – административные центры регионов, а также другие крупнейшие города России.Как показали результаты исследования, зарплаты и покупательная способность очень сильно отличаются между лидерами и замыкающими рейтинг городами. В частности, у двух городов в рейтинге на среднемесячную зарплату можно купить более пяти стандартных потребительских наборов, тогда как в замыкающих рейтинг городах – менее двух, то есть покупательная способность средних зарплат отличается более чем в 2,5 раза.Сто городовНа первом месте рейтинга по уровню зарплат находится Новый Уренгой. В этом крупнейшем городе Ямало-Ненецкого автономного округа на среднюю зарплату можно приобрести 5,69 фиксированного потребительского набора.Второй стала столица Ямала Салехард, здесь средняя зарплата позволяет приобрести 5,07 набора товаров и услуг. Замыкает первую тройку Южно-Сахалинск, где можно купить почти пять наборов.Также в первую десятку вошли: Москва (4,82), Сургут (4,37), Магадан (4,21), Красногорск (4,16), Санкт-Петербург (4,14), Химки (4,12) и Анадырь (4,11).Эксперты отмечают, что в большей части городов-миллионников отношение средней чистой месячной зарплаты к фиксированному набору находится на достаточно высоком уровне. Среди 16 крупнейших городов 13 расположились в верхней части рейтинга.Самая высокая позиция среди миллионников – у Москвы (4), самая низкая – у Волгограда (71, 2,45 потребнабора).Петербург является вторым городом-миллионником по покупательской способности зарплаты, он расположился на восьмом месте. Также хорошие результаты среди миллионников: у Екатеринбурга (3,4 набора и 19-е место), у Казани (3,3 и 24-е), Красноярска (3,2 и 28-е) и Уфы (3 и 31-е).В конце списка по покупательской способности относительно средней зарплаты расположились Элиста и Нальчик. В этих двух городах средней чистой зарплаты не хватит даже на полных два стандартных потребительских набора.Также относительно невысокая покупательная способность отмечается в Грозном (два набора), Черкесске (2,03), Владикавказе (2,05), Майкопе (2,06) и Иваново (2,08).Согласно результатам исследования, в большинстве российский городов средней чистой зарплаты хватит на 2,5-3,5 фиксированных потребительских набора, в 34 – в диапазоне от 2,5 до 3 наборов, а в 15 – в интервале от 3 до 3,5.Зарплата выше 100 тысячЛидером по средней чистой зарплате в месяц, как и по возможности купить максимальное количество фиксированных наборов, является Новый Уренгой. Средняя чистая зарплата (по крупным и средним организациям за вычетом НДФЛ) в этом городе за месяц в первом полугодии составила почти 130 тысяч рублей.Второе место занимает Москва с результатом в 128,3 тысячи, третье – Анадырь (126,9), четвертое – Салехард (115,5), пятое – Южно-Сахалинск (110,8).Согласно исследованию, средние зарплаты выше 100 тысяч рублей также наблюдаются в Петропавловске-Камчатском (110,6) и Магадане (109,7). На подступах к этой границе находится Сургут, где, по оценке экспертов, можно ожидать роста выше 100 тысяч рублей уже в ближайший год.Самая низкая средняя зарплата была в Элисте – 33,1 тысячи рублей. Также невысокое значение отмечено во Владикавказе (33,6) и Нальчике (34,2). Как показывает исследование, средняя чистая зарплата за месяц в январе-июне 2022 года была ниже 40 тысяч рублей в 18 городах.ПриростСогласно результатам исследования, в 70 российских городах прирост чистой зарплаты в первом полугодии оказался выше 10%, в 11 – более 15%, а в двух наблюдалось снижение.Лидером а этом показателе стал Череповец, где прирост относительно аналогичного периода 2021 года составил почти 26%. Вторым стал Липецк (+21%). Оба эти города во многом связаны с металлургией.Также высокими темпами прироста характеризовались: Набережные Челны (+19%), Петропавловск-Камчатский (+18,2%) и Кемерово (+17,3%). В Москве прирост составил 13,4%, а в Петербурге – 14,3%, что тоже выше среднего уровня.Города со снижением – это Анадырь (-1,8%) и Ханты-Мансийск -3,1%).

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818840692.html

https://ria.ru/20220822/zarplaty-1811177487.html

https://ria.ru/20220918/zarplata-1817611682.html

https://ria.ru/20220926/zarplata-1819119219.html

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экономика, россия, москва, новый уренгой