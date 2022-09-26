Рейтинг@Mail.ru
Мобилизованные будут получать от 135 тысяч рублей - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/zarplata-1819522830.html
Мобилизованные будут получать от 135 тысяч рублей
Мобилизованные будут получать от 135 тысяч рублей - РИА Новости, 26.09.2022
Мобилизованные будут получать от 135 тысяч рублей
Денежное довольствие для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации составит от 135 тысяч рублей в месяц, сообщил военный комиссар Московской... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:13
2022-09-26T19:47
россия
московская область (подмосковье)
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819501866_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_14ed95b14727add1db901a8e75b55279.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Денежное довольствие для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации составит от 135 тысяч рублей в месяц, сообщил военный комиссар Московской области Алексей Астахов на совещании с губернатором.Он пояснил, что размер довольствия зависит от воинского звания и должности, кроме того, есть еще надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты."Денежное содержание мобилизованных военнослужащих, которые проходят службу в зоне специальной военной операции, составляет: у рядового — от 135 тысяч, у прапорщиков и офицеров — от 150-200 тысяч. Также предусмотрены дополнительные выплаты за участие в атакующих действиях, премиальные за уничтоженную технику противника", — сказал Астахов.Комиссар отметил, что призванные по мобилизации получают тот же статус, что и контрактники, — им предоставляются те же выплаты и социальные гарантии.Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, такое решение необходимо, чтобы контролировать тысячекилометровую линию боевого соприкосновения и освобожденные территорий на Украине. В рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч человек из запаса, имеющих опыт службы и необходимую военно-учетную специальность.
https://ria.ru/20220926/mobilizovannye-1819522299.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819501866_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_60a951e0017c36d4c7d44db1a969b70a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская область (подмосковье), частичная мобилизация в россии
Россия, Московская область (Подмосковье), Частичная мобилизация в России
14:13 26.09.2022 (обновлено: 19:47 26.09.2022)
 
Мобилизованные будут получать от 135 тысяч рублей

Военком Московской области Астахов: мобилизованные будут получать от 135 тысяч рублей

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Денежное довольствие для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации составит от 135 тысяч рублей в месяц, сообщил военный комиссар Московской области Алексей Астахов на совещании с губернатором.
Он пояснил, что размер довольствия зависит от воинского звания и должности, кроме того, есть еще надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 14:12Специальная военная операция на Украине
Мобилизованные могут взять с собой элементы экипировки
"Денежное содержание мобилизованных военнослужащих, которые проходят службу в зоне специальной военной операции, составляет: у рядового — от 135 тысяч, у прапорщиков и офицеров — от 150-200 тысяч. Также предусмотрены дополнительные выплаты за участие в атакующих действиях, премиальные за уничтоженную технику противника", — сказал Астахов.
Комиссар отметил, что призванные по мобилизации получают тот же статус, что и контрактники, — им предоставляются те же выплаты и социальные гарантии.
Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, такое решение необходимо, чтобы контролировать тысячекилометровую линию боевого соприкосновения и освобожденные территорий на Украине. В рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч человек из запаса, имеющих опыт службы и необходимую военно-учетную специальность.
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Частичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала