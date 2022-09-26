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Мобилизованные будут получать от 135 тысяч рублей
Мобилизованные будут получать от 135 тысяч рублей - РИА Новости, 26.09.2022
Мобилизованные будут получать от 135 тысяч рублей
Денежное довольствие для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации составит от 135 тысяч рублей в месяц, сообщил военный комиссар Московской... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:13
2022-09-26T14:13
2022-09-26T19:47
россия
московская область (подмосковье)
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Денежное довольствие для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации составит от 135 тысяч рублей в месяц, сообщил военный комиссар Московской области Алексей Астахов на совещании с губернатором.Он пояснил, что размер довольствия зависит от воинского звания и должности, кроме того, есть еще надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты."Денежное содержание мобилизованных военнослужащих, которые проходят службу в зоне специальной военной операции, составляет: у рядового — от 135 тысяч, у прапорщиков и офицеров — от 150-200 тысяч. Также предусмотрены дополнительные выплаты за участие в атакующих действиях, премиальные за уничтоженную технику противника", — сказал Астахов.Комиссар отметил, что призванные по мобилизации получают тот же статус, что и контрактники, — им предоставляются те же выплаты и социальные гарантии.Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, такое решение необходимо, чтобы контролировать тысячекилометровую линию боевого соприкосновения и освобожденные территорий на Украине. В рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч человек из запаса, имеющих опыт службы и необходимую военно-учетную специальность.
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россия, московская область (подмосковье), частичная мобилизация в россии
Россия, Московская область (Подмосковье), Частичная мобилизация в России
14:13 26.09.2022 (обновлено: 19:47 26.09.2022)
Мобилизованные будут получать от 135 тысяч рублей
Военком Московской области Астахов: мобилизованные будут получать от 135 тысяч рублей
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Денежное довольствие для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации составит от 135 тысяч рублей в месяц, сообщил военный комиссар Московской области Алексей Астахов на совещании с губернатором.
Он пояснил, что размер довольствия зависит от воинского звания и должности, кроме того, есть еще надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты.
"Денежное содержание мобилизованных военнослужащих, которые проходят службу в зоне специальной военной операции, составляет: у рядового — от 135 тысяч, у прапорщиков и офицеров — от 150-200 тысяч. Также предусмотрены дополнительные выплаты за участие в атакующих действиях, премиальные за уничтоженную технику противника", — сказал Астахов.
Комиссар отметил, что призванные по мобилизации получают тот же статус, что и контрактники, — им предоставляются те же выплаты и социальные гарантии.
Владимир Путин
21 сентября объявил в России
частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, такое решение необходимо, чтобы контролировать тысячекилометровую линию боевого соприкосновения и освобожденные территорий на Украине
. В рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч человек из запаса, имеющих опыт службы и необходимую военно-учетную специальность
.