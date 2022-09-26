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Мобилизованные будут получать от 135 тысяч рублей

Мобилизованные будут получать от 135 тысяч рублей - РИА Новости, 26.09.2022

Мобилизованные будут получать от 135 тысяч рублей

Денежное довольствие для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации составит от 135 тысяч рублей в месяц, сообщил военный комиссар Московской... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:13

2022-09-26T14:13

2022-09-26T19:47

россия

московская область (подмосковье)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Денежное довольствие для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации составит от 135 тысяч рублей в месяц, сообщил военный комиссар Московской области Алексей Астахов на совещании с губернатором.Он пояснил, что размер довольствия зависит от воинского звания и должности, кроме того, есть еще надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты."Денежное содержание мобилизованных военнослужащих, которые проходят службу в зоне специальной военной операции, составляет: у рядового — от 135 тысяч, у прапорщиков и офицеров — от 150-200 тысяч. Также предусмотрены дополнительные выплаты за участие в атакующих действиях, премиальные за уничтоженную технику противника", — сказал Астахов.Комиссар отметил, что призванные по мобилизации получают тот же статус, что и контрактники, — им предоставляются те же выплаты и социальные гарантии.Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, такое решение необходимо, чтобы контролировать тысячекилометровую линию боевого соприкосновения и освобожденные территорий на Украине. В рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч человек из запаса, имеющих опыт службы и необходимую военно-учетную специальность.

https://ria.ru/20220926/mobilizovannye-1819522299.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье), частичная мобилизация в россии