https://ria.ru/20220926/voennik-1819522959.html

Сбербанк предупредил о мошенничестве с продажей якобы "белых" военников

Сбербанк предупредил о мошенничестве с продажей якобы "белых" военников - РИА Новости, 26.09.2022

Сбербанк предупредил о мошенничестве с продажей якобы "белых" военников

Мошенники на фоне объявленной в России частичной мобилизации начали предлагать россиянам получить якобы "белый" военный билет и справку о непригодности к... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:14

2022-09-26T14:14

2022-09-26T14:14

технологии

станислав кузнецов

владимир путин

сергей шойгу

украина

сбербанк россии

россия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мошенники на фоне объявленной в России частичной мобилизации начали предлагать россиянам получить якобы "белый" военный билет и справку о непригодности к военной службе, потенциальных жертв злоумышленники ищут в соцсетях и тематических каналах в мессенджерах, говорится в сообщении Сбербанка."Преступники предлагают некоторым жителям России, подлежащим призыву в связи с объявленной частичной мобилизацией, получить якобы "белый" военный билет и справку о непригодности к военной службе. Потенциальных жертв аферисты ищут в соцсетях и тематических стихийных каналах в мессенджерах, посвящённых выезду из страны во избежание мобилизации", - сообщили в банке.Там пояснили, что мошенники обещают обеспечить в течение 48 часов и за 27 тысяч рублей регистрацию в военкомате с занесением в базу, изготовить необходимые для пересечения границы документы и передать их в любую точку России курьером или заказным письмом. От клиента требуется лишь фотография и ксерокопии страниц паспорта.Однако получив обязательную предоплату на указанные им реквизиты, мошенник перестаёт выходить на связь, а его клиент не только теряет деньги, но и компрометирует свои персональные данные."Мошенники специально участвуют в распространении информации, призванной вывести людей из равновесия и заставить совершать необдуманные, неправильные поступки. Хочу предупредить, что сейчас преступники активно спекулируют на актуальной теме мобилизации. Призываю наших клиентов во всех вопросах, касающихся мобилизационных мероприятий, руководствоваться законом, здравым смыслом и только информацией, полученной из соответствующих официальных источников, а также рассказать об этой новой преступной схеме друзьям и родным", - прокомментировал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220811/moshennichestvo-1808890771.html

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технологии, станислав кузнецов, владимир путин, сергей шойгу, украина, сбербанк россии, россия