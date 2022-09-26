https://ria.ru/20220926/uchitel-1819591635.html

Получившего повестку учителя из Пскова вернули в лицей

Получившего повестку учителя из Пскова вернули в лицей - РИА Новости, 26.09.2022

Получившего повестку учителя из Пскова вернули в лицей

Учитель истории, обществознания и права лицея № 4 в Пскове Илья Казанцев, который получил повестку на фоне частичной мобилизации, сообщил РИА Новости, что... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:13

2022-09-26T17:13

2022-09-26T22:25

россия

псков

частичная мобилизация в россии

общество

украина

сергей шойгу

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен — РИА Новости. Учитель истории, обществознания и права лицея № 4 в Пскове Илья Казанцев, который получил повестку на фоне частичной мобилизации, сообщил РИА Новости, что возвращается к работе.Ранее в некоторых региональных СМИ появились публикации о том, что Казанцев, который в 2018 году стал финалистом конкурса "Учитель года", получил повестку и намерен отправиться на службу. Он должен был явиться в военкомат 26 сентября."Пока остаюсь, завтра на работу возвращаюсь", — рассказал учитель.На вопрос о том, с чем связано такое решение призывной комиссии, он ответил, что "это не объясняют".Владимир Путин 21 сентября сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Путин подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819576334.html

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россия, псков, частичная мобилизация в россии, общество, украина, сергей шойгу