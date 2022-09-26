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Получившего повестку учителя из Пскова вернули в лицей - РИА Новости, 26.09.2022
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Получившего повестку учителя из Пскова вернули в лицей
Получившего повестку учителя из Пскова вернули в лицей - РИА Новости, 26.09.2022
Получившего повестку учителя из Пскова вернули в лицей
Учитель истории, обществознания и права лицея № 4 в Пскове Илья Казанцев, который получил повестку на фоне частичной мобилизации, сообщил РИА Новости, что... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:13
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россия
псков
частичная мобилизация в россии
общество
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен — РИА Новости. Учитель истории, обществознания и права лицея № 4 в Пскове Илья Казанцев, который получил повестку на фоне частичной мобилизации, сообщил РИА Новости, что возвращается к работе.Ранее в некоторых региональных СМИ появились публикации о том, что Казанцев, который в 2018 году стал финалистом конкурса "Учитель года", получил повестку и намерен отправиться на службу. Он должен был явиться в военкомат 26 сентября."Пока остаюсь, завтра на работу возвращаюсь", — рассказал учитель.На вопрос о том, с чем связано такое решение призывной комиссии, он ответил, что "это не объясняют".Владимир Путин 21 сентября сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Путин подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.
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россия, псков, частичная мобилизация в россии, общество, украина, сергей шойгу
Россия, Псков, Частичная мобилизация в России, Общество, Украина, Сергей Шойгу
17:13 26.09.2022 (обновлено: 22:25 26.09.2022)
 
Получившего повестку учителя из Пскова вернули в лицей

Псковский учитель истории Казанцев, получивший повестку, возвращается к работе в лицее

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военный билет. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен — РИА Новости. Учитель истории, обществознания и права лицея № 4 в Пскове Илья Казанцев, который получил повестку на фоне частичной мобилизации, сообщил РИА Новости, что возвращается к работе.
Ранее в некоторых региональных СМИ появились публикации о том, что Казанцев, который в 2018 году стал финалистом конкурса "Учитель года", получил повестку и намерен отправиться на службу. Он должен был явиться в военкомат 26 сентября.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 16:25Специальная военная операция на Украине
На Кубани военкомат вернул домой 59-летнего призывника
"Пока остаюсь, завтра на работу возвращаюсь", — рассказал учитель.
На вопрос о том, с чем связано такое решение призывной комиссии, он ответил, что "это не объясняют".
Владимир Путин 21 сентября сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Путин подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.
"Дело важное". Частичная мобилизация в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

Отправка мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, в Новосибирске
1 из 13

На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.

Женщина прощается с мужчиной, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации
2 из 13

В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Советского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда
3 из 13

Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.

Девушка прощается с мужчиной, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации, в пункте предварительного сбора в Ленинском районе Новосибирска
4 из 13

У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.

Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, у входа в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирска
5 из 13

Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.

Проводы мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации
6 из 13

Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.

Отправка мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, от пункта предварительного сбора в Новосибирске
7 из 13

Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Советского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда
8 из 13

Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.

Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, прощается с девушкой возле военного комиссариата Кунцевского района Москвы
9 из 13

Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк

Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле Военного комиссариата в Чите
10 из 13

Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк

"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.

Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Читинского района
11 из 13

"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, садятся в автобус у военного комиссариата Краснодара
12 из 13

Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.

Граффити в поддержку российских военнослужащих на стене дома № 14 на Зацепском Валу в Москве
13 из 13

На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 13

На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 13

В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 13

Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
4 из 13

У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 13

Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 13

Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 13

Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 13

Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
9 из 13

Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
10 из 13

Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
11 из 13

"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
12 из 13

Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
13 из 13

На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
 
РоссияПсковЧастичная мобилизация в РоссииОбществоУкраинаСергей Шойгу
 
 
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