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"Синергия" предложила изменения по отсрочке от частичной мобилизации

"Синергия" предложила изменения по отсрочке от частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022

"Синергия" предложила изменения по отсрочке от частичной мобилизации

Отсрочку от призыва по частичной мобилизации важно распространить на студентов негосударственных вузов, в которых учатся более 150 тысяч человек, заявил ректор... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T01:29

2022-09-26T01:29

2022-09-26T01:29

специальная военная операция на украине

общество

сергей шойгу

владимир путин

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синергия

совет федерации рф

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Отсрочку от призыва по частичной мобилизации важно распространить на студентов негосударственных вузов, в которых учатся более 150 тысяч человек, заявил ректор частного университета "Синергии" Артем Васильев."Я считаю важным распространить действие данного указа на негосударственные образовательные организации, в которых в совокупности обучается более 150 тысяч студентов по очной и очно-заочно форме обучения, имеющей государственную аккредитацию по образовательным программам, а также внести в него уточнения по статусам "аспиранта", "ординатора", "адъюнкта", "ассистента-стажера", - приводит пресс-служба слова Васильева.По его мнению, важно также предоставить право на отсрочку ученым до 35 лет, так как именно они формируют будущее высшей школы России."С 2020 года университеты начали активно привлекать молодых ученых до 35 лет. Такие ученые есть не только в "Синергии", но и в других университетах, в том числе государственных. Отсрочка от призыва на данную категорию также не распространяется, им необходимо иметь отсрочку от призыва по мобилизации, так как много исследований, которые они проводят, имеют непрерывный цикл, и если прервать исследование хотя бы на два-три месяца, оно может стать не актуальным", – отметил Васильев."Двадцать пятого сентября ректор университета "Синергия" Артем Васильев направил обращения в Правительство России, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, в Государственную Думу и Совет Федерации, в Ассоциацию негосударственного образования, которую возглавляет Л.Н. Духанина, с просьбой рассмотреть предложения университета "Синергия" о распространении действия Указа Президента России № 664 "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации" на негосударственные образовательные организации", - добавили в вузе.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ, сообщали в Минобороны.Президент России Владимир Путин 24 сентября подписал указ, согласно которому отсрочка от частичной мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам. Речь в указе идет о тех, кто впервые обучается по имеющим госаккредитацию программам высшего и среднего профессионального образования в государственных образовательных и научных организациях. Данный указ не распространяется на негосударственные образовательные организации.

https://ria.ru/20220923/mintsifry-1819085838.html

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общество, сергей шойгу, владимир путин, россия, украина, синергия, совет федерации рф