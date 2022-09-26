https://ria.ru/20220926/ryazan-1819656380.html

Рязанский губернатор провел встречу с мобилизованными жителями региона

Рязанский губернатор провел встречу с мобилизованными жителями региона - РИА Новости, 26.09.2022

Рязанский губернатор провел встречу с мобилизованными жителями региона

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил учебный центр в Сельцах, пообщался с призванными в рамках частичной мобилизации, поручил региональному... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T21:37

2022-09-26T21:37

2022-09-26T21:38

павел малков

сельцо

россия

рязанская область

частичная мобилизация в россии

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РЯЗАНЬ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил учебный центр в Сельцах, пообщался с призванными в рамках частичной мобилизации, поручил региональному минздраву помочь с организацией медицинского осмотра."Сегодня посетил учебный центр десантного училища в Сельцах. Пообщался с призывниками и военными, посмотрел на условия жизни, побывал в казармах и столовых. Призывники пройдут специальную подготовку, но перед этим каждого ждет медицинское обследование. Поручил министру здравоохранения региона помочь с организацией медосмотра, выделить оборудование и врачей", - написал Малков в своем Telegram-канале.Он отметил, что в учебном центре работают сотрудники банков, которые консультируют призывников, "стараются индивидуально разобрать ситуацию каждого бойца".По словам Малкова, процесс организации частичной мобилизации достаточно сложный, "из-за недостатков баз данных могут возникать ошибки". Он попросил рязанцев сообщать о подобных ситуациях.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819652696.html

сельцо

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рязанская область

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павел малков, сельцо, россия, рязанская область, частичная мобилизация в россии