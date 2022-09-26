Рязанский губернатор провел встречу с мобилизованными жителями региона

Рязанский губернатор Малков провел встречу с мобилизованными жителями региона
На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.
На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.
В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.
В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.
Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.
Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.
У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.
У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.
Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.
Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.
Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.
Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.
Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.
Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.
Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.
Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.
Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.
Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.
Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".
Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".
"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.
"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.
Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.
Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.
На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.
На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.
На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.
В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.
Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.
У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.
Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.
Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.
Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.
Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.
Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.
Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".
"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.
Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.
На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.