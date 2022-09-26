https://ria.ru/20220926/razvedka-1819543713.html

В Москве пройдет встреча глав разведок стран СНГ

В Москве пройдет встреча глав разведок стран СНГ - РИА Новости, 26.09.2022

В Москве пройдет встреча глав разведок стран СНГ

Восемнадцатое совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведдеятельности пройдет в пятницу в Москве,... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:05

2022-09-26T15:05

2022-09-26T15:05

сергей нарышкин

владимир путин

россия

москва

азербайджан

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

снг

содружество

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Восемнадцатое совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведдеятельности пройдет в пятницу в Москве, сообщило пресс-бюро СВР России.В ежегодном мероприятии примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России."В рамках работы совещательного органа планируется встреча президента Российской Федерации с главами спецслужб стран Содружества в режиме видеоконференции... Начало мероприятия в 09.00 30 сентября", - говорится в сообщении.Встречу откроет директор СВР России Сергей Нарышкин, он зачитает обращение Владимира Путина к участникам совещания, отмечается в пресс-релизе.

https://ria.ru/20220914/tsru-1816710710.html

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азербайджан

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сергей нарышкин, владимир путин, россия, москва, азербайджан, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, содружество