https://ria.ru/20220926/razvedka-1819543713.html
В Москве пройдет встреча глав разведок стран СНГ
В Москве пройдет встреча глав разведок стран СНГ - РИА Новости, 26.09.2022
В Москве пройдет встреча глав разведок стран СНГ
Восемнадцатое совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведдеятельности пройдет в пятницу в Москве,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:05
2022-09-26T15:05
2022-09-26T15:05
сергей нарышкин
владимир путин
россия
москва
азербайджан
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
содружество
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Восемнадцатое совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ по вопросам разведдеятельности пройдет в пятницу в Москве, сообщило пресс-бюро СВР России.В ежегодном мероприятии примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России."В рамках работы совещательного органа планируется встреча президента Российской Федерации с главами спецслужб стран Содружества в режиме видеоконференции... Начало мероприятия в 09.00 30 сентября", - говорится в сообщении.Встречу откроет директор СВР России Сергей Нарышкин, он зачитает обращение Владимира Путина к участникам совещания, отмечается в пресс-релизе.
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сергей нарышкин, владимир путин, россия, москва, азербайджан, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, содружество
Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Россия, Москва, Азербайджан, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ, Содружество
В Москве пройдет встреча глав разведок стран СНГ
СВР России: главы разведок стран СНГ 30 сентября проведут встречу в Москве