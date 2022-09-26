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Минцифры выступило с предложением по отсрочке IT-специалистов
Минцифры выступило с предложением по отсрочке IT-специалистов - РИА Новости, 26.09.2022
Минцифры выступило с предложением по отсрочке IT-специалистов
Минцифры РФ считает, что дипломы, полученные в странах бывшего СССР, также должны учитываться при отсрочке от частичной мобилизации специалистов, работающих в... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T21:29
2022-09-26T21:29
2022-09-26T21:33
максут шадаев
россия
частичная мобилизация в россии
ссср
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минцифры РФ считает, что дипломы, полученные в странах бывшего СССР, также должны учитываться при отсрочке от частичной мобилизации специалистов, работающих в компаниях IT, связи и медиа, заявил глава ведомства Максут Шадаев."Отдельный вопрос - что делать с дипломами, которые получены на территории бывшего СССР. Человек отучился там давно уже переехал сюда, работает, мы считаем, что подавать нужно. Наша позиция, что это должно освобождать от призыва", - сказал Шадаев во время онлайн-семинара по вопросам отсрочки от частичной мобилизации.В пятницу Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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максут шадаев, россия, частичная мобилизация в россии, ссср, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Максут Шадаев, Россия, Частичная мобилизация в России, СССР, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
21:29 26.09.2022 (обновлено: 21:33 26.09.2022)
Минцифры выступило с предложением по отсрочке IT-специалистов
Шадаев: дипломы СССР должны учитываться при отсрочке от частичной мобилизации в IT и СМИ
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минцифры РФ считает, что дипломы, полученные в странах бывшего СССР, также должны учитываться при отсрочке от частичной мобилизации специалистов, работающих в компаниях IT, связи и медиа, заявил глава ведомства Максут Шадаев.
"Отдельный вопрос - что делать с дипломами, которые получены на территории бывшего СССР. Человек отучился там давно уже переехал сюда, работает, мы считаем, что подавать нужно. Наша позиция, что это должно освобождать от призыва", - сказал Шадаев во время онлайн-семинара по вопросам отсрочки от частичной мобилизации.
В пятницу Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.