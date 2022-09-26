https://ria.ru/20220926/nato-1819663094.html
Время для подписания декларации ЕС-НАТО настало, заявил Столтенберг
Время для подписания декларации ЕС-НАТО настало, заявил Столтенберг - РИА Новости, 26.09.2022
Время для подписания декларации ЕС-НАТО настало, заявил Столтенберг
Настало время для подписания новой декларации ЕС-НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи в понедельник с главой... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T22:40
2022-09-26T22:40
2022-09-26T22:40
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БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Настало время для подписания новой декларации ЕС-НАТО, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи в понедельник с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе."Сотрудничество НАТО и ЕС способствует безопасности и стабильности, поэтому мы считаем, что настало время согласовать новую совместную декларацию для развития партнерства", - написал Столтеберг в Twitter.Совместная декларация ЕС-НАТО должна была быть подписана еще в 2021 году, но подписание не состоялось по неизвестным причинам.Летом этого года в ЕС заявляли, что рассчитывают на прогресс в переговорах между союзом и НАТО по новой совместной декларации о сотрудничестве после утверждения европейской стратегии в области обороны "Стратегический компас" и принятия новой стратегической концепции альянса на мадридском саммите в июне этого года.Примечательно, что новая европейская стратегия предусматривает создание сил быстрого реагирования ЕС, которые смогут действовать автономно от НАТО. При это представители ЕС подчеркивают, что НАТО остается главной организацией для обеспечения безопасности Европы.По информации европейских источников, новая совместная декларация ЕС и НАТО должна будет отражать "геополитический контекст", новые и существующие области сотрудничества, включая кибербезопасность, безопасность в космосе, вредоносные технологии, влияние изменения климата на безопасность, борьбу с дезинформацией и вмешательством во внутренние дела, сотрудничество в области оборонного планирования.
https://ria.ru/20220926/zelenskiy-1819637089.html
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в мире, йенс столтенберг, урсула фон дер ляйен, брюссель, европа, евросоюз, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Урсула фон дер Ляйен, Брюссель, Европа, Евросоюз, НАТО
Время для подписания декларации ЕС-НАТО настало, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что настало время для подписания новой декларации с ЕС
БРЮССЕЛЬ, 26 сен – РИА Новости.
Настало время для подписания новой декларации ЕС-НАТО, заявил
генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи в понедельник с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.
"Сотрудничество НАТО и ЕС способствует безопасности и стабильности, поэтому мы считаем, что настало время согласовать новую совместную декларацию для развития партнерства", - написал Столтеберг в Twitter.
Совместная декларация ЕС-НАТО должна была быть подписана еще в 2021 году, но подписание не состоялось по неизвестным причинам.
Летом этого года в ЕС заявляли, что рассчитывают на прогресс в переговорах между союзом и НАТО по новой совместной декларации о сотрудничестве после утверждения европейской стратегии в области обороны "Стратегический компас" и принятия новой стратегической концепции альянса на мадридском саммите в июне этого года.
Примечательно, что новая европейская стратегия предусматривает создание сил быстрого реагирования ЕС, которые смогут действовать автономно от НАТО. При это представители ЕС подчеркивают, что НАТО остается главной организацией для обеспечения безопасности Европы
.
По информации европейских источников, новая совместная декларация ЕС и НАТО должна будет отражать "геополитический контекст", новые и существующие области сотрудничества, включая кибербезопасность, безопасность в космосе, вредоносные технологии, влияние изменения климата на безопасность, борьбу с дезинформацией и вмешательством во внутренние дела, сотрудничество в области оборонного планирования.